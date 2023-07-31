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Сотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за "земельную" взятку - РИА Новости Крым, 31.07.2023
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Сотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за "земельную" взятку
Сотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за "земельную" взятку - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Сотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за "земельную" взятку
Сотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за взятку в 111 тысяч рублей, прокуратура Раздольненского района направила уголовное дело в суд. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T17:51
2023-07-31T17:51
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взятка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Сотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за взятку в 111 тысяч рублей, прокуратура Раздольненского района направила уголовное дело в суд. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.По версии следствия, обвиняемый, будучи должностным лицом, получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 111 тысяч рублей за незаконную регистрацию права собственности на земельный участок на территории региона. Сведения об этом он внес в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.Как рассказали в крымском главке Следственного комитета, в уголовном деле фигурирует участок площадью 14,76 га. Деньги, полученные обвиняемым в качестве незаконного вознаграждения, найдены в его рабочем кабинете. Также при обыске найдены служебная и иная документация, подтверждающая его противоправную деятельность.Уточняется, что в отношении женщины, обвиняемой в даче взятки, уголовное дело ранее направлено в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера на госзакупках: СК возбудил дело о многомилионном мошенничествеС российских коррупционеров за год взыскали имущество на 90 млрд рублейВ Крыму взяточничество – большая часть коррупционных преступлений
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РИА Новости Крым
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4.7
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прокуратура республики крым, крымский следком, взятка, закон и право, госкомрегистр крыма, общество, новости крыма, крым
Сотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за "земельную" взятку

Прокуратура: сотрудник Госкомрегистра Крыма предстанет перед судом за взятку в 111 тысяч

17:51 31.07.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Сотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за взятку в 111 тысяч рублей, прокуратура Раздольненского района направила уголовное дело в суд. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
"Он обвиняется в получении должностным лицом взятки и умышленном внесении должностным лицом в один из единых государственных реестров, предусмотренных законодательством Российской Федерации, заведомо недостоверных сведений", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
По версии следствия, обвиняемый, будучи должностным лицом, получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 111 тысяч рублей за незаконную регистрацию права собственности на земельный участок на территории региона. Сведения об этом он внес в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.
Как рассказали в крымском главке Следственного комитета, в уголовном деле фигурирует участок площадью 14,76 га. Деньги, полученные обвиняемым в качестве незаконного вознаграждения, найдены в его рабочем кабинете. Также при обыске найдены служебная и иная документация, подтверждающая его противоправную деятельность.
Уточняется, что в отношении женщины, обвиняемой в даче взятки, уголовное дело ранее направлено в суд.
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