https://crimea.ria.ru/20230731/sotrudnik-goskomregistra-kryma-otvetit-za-zemelnuyu-vzyatku-1130455242.html

Сотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за "земельную" взятку

Сотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за "земельную" взятку - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Сотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за "земельную" взятку

Сотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за взятку в 111 тысяч рублей, прокуратура Раздольненского района направила уголовное дело в суд. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T17:51

2023-07-31T17:51

2023-07-31T17:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Сотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за взятку в 111 тысяч рублей, прокуратура Раздольненского района направила уголовное дело в суд. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.По версии следствия, обвиняемый, будучи должностным лицом, получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 111 тысяч рублей за незаконную регистрацию права собственности на земельный участок на территории региона. Сведения об этом он внес в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.Как рассказали в крымском главке Следственного комитета, в уголовном деле фигурирует участок площадью 14,76 га. Деньги, полученные обвиняемым в качестве незаконного вознаграждения, найдены в его рабочем кабинете. Также при обыске найдены служебная и иная документация, подтверждающая его противоправную деятельность.Уточняется, что в отношении женщины, обвиняемой в даче взятки, уголовное дело ранее направлено в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера на госзакупках: СК возбудил дело о многомилионном мошенничествеС российских коррупционеров за год взыскали имущество на 90 млрд рублейВ Крыму взяточничество – большая часть коррупционных преступлений

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крымский следком, взятка, закон и право, госкомрегистр крыма, общество, новости крыма, крым