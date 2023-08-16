https://crimea.ria.ru/20230816/khotela-otmazat-syna-za-vzyatku-fsb-osudili-zhitelnitsu-khersonschiny-1130766720.html

Хотела "отмазать" сына: за взятку ФСБ осудили жительницу Херсонщины

Хотела "отмазать" сына: за взятку ФСБ осудили жительницу Херсонщины - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Хотела "отмазать" сына: за взятку ФСБ осудили жительницу Херсонщины

Жительницу Херсонской области осудили за попытку подкупить сотрудника ФСБ, чтобы спасти своего сына от уголовной ответственности. Об этом сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T18:10

2023-08-16T18:10

2023-08-16T18:10

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

херсонская область

происшествия

общество

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Жительницу Херсонской области осудили за попытку подкупить сотрудника ФСБ, чтобы спасти своего сына от уголовной ответственности. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Как установил суд, в апреле женщина пыталась дать взятку в полмиллиона рублей сотруднику ФСБ, рассчитывая, что тот поможет спасти ее сына от уголовной ответственности: он был привлечен за массовую рассылку на адреса электронной почты судов, правоохранительных органов, СМИ и других организаций анонимных сообщений, в которых сообщалось об актах терроризма.В результате женщина сама стала фигурантом уголовного дела. Решением Генического районного суда Херсонской области за дачу взятки ей назначили наказание в виде штрафа в размере 2,9 млн рублей.Деньги, которые она передала силовику, конфискованы в доход государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя В Херсоне боевики ВСУ обокрали дом глухой пенсионерки ВСУ погрязли в коррупции: почему и каков будет итог

херсонская область

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, происшествия, общество, новые регионы россии