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Хотела "отмазать" сына: за взятку ФСБ осудили жительницу Херсонщины - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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Хотела "отмазать" сына: за взятку ФСБ осудили жительницу Херсонщины
Хотела "отмазать" сына: за взятку ФСБ осудили жительницу Херсонщины - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Хотела "отмазать" сына: за взятку ФСБ осудили жительницу Херсонщины
Жительницу Херсонской области осудили за попытку подкупить сотрудника ФСБ, чтобы спасти своего сына от уголовной ответственности. Об этом сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T18:10
2023-08-16T18:10
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
херсонская область
происшествия
общество
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Жительницу Херсонской области осудили за попытку подкупить сотрудника ФСБ, чтобы спасти своего сына от уголовной ответственности. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Как установил суд, в апреле женщина пыталась дать взятку в полмиллиона рублей сотруднику ФСБ, рассчитывая, что тот поможет спасти ее сына от уголовной ответственности: он был привлечен за массовую рассылку на адреса электронной почты судов, правоохранительных органов, СМИ и других организаций анонимных сообщений, в которых сообщалось об актах терроризма.В результате женщина сама стала фигурантом уголовного дела. Решением Генического районного суда Херсонской области за дачу взятки ей назначили наказание в виде штрафа в размере 2,9 млн рублей.Деньги, которые она передала силовику, конфискованы в доход государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя В Херсоне боевики ВСУ обокрали дом глухой пенсионерки ВСУ погрязли в коррупции: почему и каков будет итог
херсонская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, происшествия, общество, новые регионы россии
Хотела "отмазать" сына: за взятку ФСБ осудили жительницу Херсонщины

Жительница Херсонщины пыталась подкупить сотрудника ФСБ и спасти сына от уголовной статьи

18:10 16.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Жительницу Херсонской области осудили за попытку подкупить сотрудника ФСБ, чтобы спасти своего сына от уголовной ответственности. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Как установил суд, в апреле женщина пыталась дать взятку в полмиллиона рублей сотруднику ФСБ, рассчитывая, что тот поможет спасти ее сына от уголовной ответственности: он был привлечен за массовую рассылку на адреса электронной почты судов, правоохранительных органов, СМИ и других организаций анонимных сообщений, в которых сообщалось об актах терроризма.
"Сотрудник органов безопасности заблаговременно сообщил руководству о склонении его к совершению коррупционного преступления, в результате чего при попытке передачи взятки женщину задержали сотрудники УФСБ России по Херсонской области", – сообщили в ведомстве.
В результате женщина сама стала фигурантом уголовного дела. Решением Генического районного суда Херсонской области за дачу взятки ей назначили наказание в виде штрафа в размере 2,9 млн рублей.
Деньги, которые она передала силовику, конфискованы в доход государства.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Херсонская областьПроисшествияОбществоНовые регионы России
 
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