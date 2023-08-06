https://crimea.ria.ru/20230806/vsu-pogryazli-v-korruptsii-pochemu-i-kakov-budet-itog-1130558156.html

ВСУ погрязли в коррупции: почему и каков будет итог

ВСУ погрязли в коррупции: почему и каков будет итог - РИА Новости Крым, 06.08.2023

ВСУ погрязли в коррупции: почему и каков будет итог

В условиях поглотивших всю Украину сильнейших трансформационных процессов – от экономических проблем до неэффективности власти – в украинской армии, как и во... РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T08:53

2023-08-06T08:53

2023-08-06T08:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В условиях поглотивших всю Украину сильнейших трансформационных процессов – от экономических проблем до неэффективности власти – в украинской армии, как и во всем обществе, процветает коррупция, и по сути ВСУ сами себя уничтожают. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич.Фирменная черта УкраиныРанее от жителей подконтрольной Киеву Херсонщины стало известно о новой коррупционной схеме, процветающей в рядах ВСУ.По мнению Межевича, сам факт появления коррупции в украинской армии в условиях существования нынешней Украины не является чем-то необычным. "Армия – это институт общества, и он не может оказаться в кризисе сам по себе – он оказывается там только тогда, когда в кризисе все общество. Армия не лучше и не хуже его – она часть украинского общества. Какое общество, такая армия. Не наоборот", – сказал Межевич.Рост коррупции, по его словам, обусловлен противоречиями самих украинцев, которые обострились в условиях сильнейших "трансформационных процессов"."Здесь все: и попытка уйти на Запад, куда не берут, и попытка уйти от Востока, который устал ждать сбалансированного компромисса, и изначальные экономические проблемы, и общая неэффективность управления, которое тянулось от Кравчука до Януковича и от Януковича, который не исключение, до Зеленского", – отметил Межевич.При этом "в условиях специальной военной операции России и мобилизационных усилий Украины, в условиях, когда национальной экономики на Украине нет, а есть только режим экономической помощи, коррупционные проявления, конечно, должны возрастать", объясняет эксперт."Так что с точки зрения экономической, социальной теории, ничего необычного не происходит", – добавил он.Такие потрясения, по словам Межевича, сказались бы на любом обществе, но на Украине эти процессы особенно сильны.Как в истории с одесскими военкомом Евгением Борисовым, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и коррупции и который при этом считает себя большим патриотом, на Украине повсеместно продолжится это движение по двум рельсам: помощь армии и воровство у армии, в том числе армии у самой себя. "Подобные проявления практически неизбежны", – сказал Межевич. "Эта история будет развиваться в зависимости от того, конечно же, как будут идти дела в политике, экономике и на фронте", – заключил эксперт. Кому на самом деле комбат "Лесник" собирает деньги "на ВСУ"Накануне в Telegram-каналах Херсонщины появилась информация о том, как работает новая коррупционная схема в 123-й бригаде ВСУ – одна из тех, что своими масштабами поражает даже украинские СМИ.В частности, отмечалось, что офицеры бригады, начиная от ротных командиров, требуют от подчиненных, чтобы их родственники организовывали сборы "на автомобили", "мавики", "нужды бригады" и тому подобное. Вырученные средства распределяются между командным составом. Примечательно, что родственники украинских военнослужащих уверены, что большую часть денег получает не комбриг, а "мелкие феодальные князья" – комбаты бригады.Одна из таких историй "помощи ВСУ" связана с семьей украинского военного, лейтенанта Максима Сорочана (позывной Сорока). Его супруга Дарья Ползун, из Черкасской области, объявила сбор на автомобиль. Но позже узнала от мужа, что тот отдал все собранные деньги командиру батальона, подполковнику Игорю Грибу (позывной "Лесник"). Теперь женщина в непростом положении, ведь ей нужно отчитаться о средствах – вернуть такую сумму сама она не в состоянии, рассказали знакомые с ситуацией. Читайте также на РИА Новости Крым:"Шерше ля фам!": в чем причины морального упадка в рядах ВСУСпасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживаниеЧто ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на Украине

https://crimea.ria.ru/20230423/prikarmanivaete-slishkom-mnogo-tsru-otchitalo-zelenskogo-za-korruptsiyu-1128316546.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова

украина, всу (вооруженные силы украины), коррупция, в мире, мнения, новости