Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне боевики ВСУ обокрали дом глухой пенсионерки - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230815/v-khersone-boeviki-vsu-obokrali-dom-glukhoy-pensionerki-1130746378.html
В Херсоне боевики ВСУ обокрали дом глухой пенсионерки
В Херсоне боевики ВСУ обокрали дом глухой пенсионерки - РИА Новости Крым, 15.08.2023
В Херсоне боевики ВСУ обокрали дом глухой пенсионерки
В Херсоне украинские военнослужащие проникли в дом женщины-инвалида по слуху и вынесли стулья, микроволновку, а также посуду. Об очередном случае мародерства... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T18:31
2023-08-15T18:31
херсон
новости
кража
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1c/1129691416_0:112:1080:720_1920x0_80_0_0_fb516260df102aaf7d6873bd4525ae7c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Херсоне украинские военнослужащие проникли в дом женщины-инвалида по слуху и вынесли стулья, микроволновку, а также посуду. Об очередном случае мародерства сообщают экстренные службы региона.По данным экстренных служб, 63-летняя заявительница обратилась в Национальную полицию Украины 14 августа. За день до этого, по ее словам, неизвестные лица в военной форме проникли на кухню ее дома через открытое окно и похитили мелкую бытовую посуду.Украинские боевики регулярно мародерствуют в жилых домах мирных жителей на оккупированной Киевом правобережной части Херсонской области. Ранее военные ВСУ в Херсоне вынесли из квартиры мирной жительницы бытовую технику на 150 тыс. гривен, позже неонацисты ограбили местного жителя, спасавшего от потопа свое имущество. Мужчина рассказал, что военнослужащие ВСУ отняли у него все сбережения в тот момент, когда он, передвигаясь на самодельном плавсредстве, надеялся спасти свое имущество в районе подтопления. Как сообщают экстренные службы региона, мародеры скрылись на лодке, загруженной бытовой техникой других ограбленных горожан.Также неоднократно сообщалось о случаях похищений мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине. При этом боевики ежедневно обстреливают левобережье области. Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со СталинградомОбворовывают по ночам: ВСУ выносят кассу в магазинах ХерсонаВ Херсонской области украинские боевики похитили 18 эвакуированных мужчин
херсон
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1c/1129691416_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_1f4ba96c177a4d9f0855975d42c12bf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсон, новости, кража, всу (вооруженные силы украины)
В Херсоне боевики ВСУ обокрали дом глухой пенсионерки

В Херсоне боевики ВСУ вынесли стулья, микроволновку и посуду из дома женщины-инвалида

18:31 15.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Херсоне украинские военнослужащие проникли в дом женщины-инвалида по слуху и вынесли стулья, микроволновку, а также посуду. Об очередном случае мародерства сообщают экстренные службы региона.
По данным экстренных служб, 63-летняя заявительница обратилась в Национальную полицию Украины 14 августа. За день до этого, по ее словам, неизвестные лица в военной форме проникли на кухню ее дома через открытое окно и похитили мелкую бытовую посуду.
"Было похищено два стула, ножи, вилки ложки, сковородки, кастрюли, стаканы, а также микроволновая печь. Пострадавшая увидела двоих военнослужащих, когда они вышли из ее дома и уехали. Для инвалида это огромная утрата и большой ущерб", - сказано в сообщении.
Украинские боевики регулярно мародерствуют в жилых домах мирных жителей на оккупированной Киевом правобережной части Херсонской области. Ранее военные ВСУ в Херсоне вынесли из квартиры мирной жительницы бытовую технику на 150 тыс. гривен, позже неонацисты ограбили местного жителя, спасавшего от потопа свое имущество. Мужчина рассказал, что военнослужащие ВСУ отняли у него все сбережения в тот момент, когда он, передвигаясь на самодельном плавсредстве, надеялся спасти свое имущество в районе подтопления. Как сообщают экстренные службы региона, мародеры скрылись на лодке, загруженной бытовой техникой других ограбленных горожан.
Также неоднократно сообщалось о случаях похищений мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине. При этом боевики ежедневно обстреливают левобережье области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом
Обворовывают по ночам: ВСУ выносят кассу в магазинах Херсона
В Херсонской области украинские боевики похитили 18 эвакуированных мужчин
ХерсонНовостиКражаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:06Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
19:55В Феодосии два дня не будет воды - причины и адреса отключения
19:28В Севастополе опять стреляют: в чем причина – власти
19:22Женщина погибла на пожаре в Севастополе
19:10Примут ли Украину в НАТО в обмен на признание новых регионов РФ – мнение
18:52Калининградец обокрал севастопольских отдыхающих на 235 тысяч рублей
18:31В Херсоне боевики ВСУ обокрали дом глухой пенсионерки
18:04Украинский беспилотник сбит в Белгородской области
17:55Камышовое шоссе в Севастополе перекроют для проезда на три ночи
17:39В Саках простились с героем спецоперации
17:22Боевики гибнут, техника горит: попытки атак ВСУ рушатся на всех линиях
17:10Крымские археологи рассказали о новой напасти вместо “черных копателей”
16:57Херсонщина под огнем: ВСУ бьют по мирным городам левобережья
16:29Один человек ранен при попытке захода украинской ДРГ в Брянскую область
16:11Отбито 11 атак: ВСУ потеряли около 230 военных на Донецком направлении
16:01Российская ПВО впервые сбила французские крылатые ракеты SCALP
15:49Вожатая из крымского лагеря получит "уголовку" за оскорбления детей
15:28Мощный удар нанесен по основным военным предприятиям Украины
15:23РНКБ стал генеральным партнером фестиваля "Таврида.АРТ"
15:13Арестована оскандалившаяся в Севастополе директор компании-подрядчика
Лента новостейМолния