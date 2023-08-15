https://crimea.ria.ru/20230815/v-khersone-boeviki-vsu-obokrali-dom-glukhoy-pensionerki-1130746378.html

В Херсоне боевики ВСУ обокрали дом глухой пенсионерки

В Херсоне боевики ВСУ обокрали дом глухой пенсионерки - РИА Новости Крым, 15.08.2023

В Херсоне боевики ВСУ обокрали дом глухой пенсионерки

В Херсоне украинские военнослужащие проникли в дом женщины-инвалида по слуху и вынесли стулья, микроволновку, а также посуду. Об очередном случае мародерства... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T18:31

2023-08-15T18:31

2023-08-15T18:31

херсон

новости

кража

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Херсоне украинские военнослужащие проникли в дом женщины-инвалида по слуху и вынесли стулья, микроволновку, а также посуду. Об очередном случае мародерства сообщают экстренные службы региона.По данным экстренных служб, 63-летняя заявительница обратилась в Национальную полицию Украины 14 августа. За день до этого, по ее словам, неизвестные лица в военной форме проникли на кухню ее дома через открытое окно и похитили мелкую бытовую посуду.Украинские боевики регулярно мародерствуют в жилых домах мирных жителей на оккупированной Киевом правобережной части Херсонской области. Ранее военные ВСУ в Херсоне вынесли из квартиры мирной жительницы бытовую технику на 150 тыс. гривен, позже неонацисты ограбили местного жителя, спасавшего от потопа свое имущество. Мужчина рассказал, что военнослужащие ВСУ отняли у него все сбережения в тот момент, когда он, передвигаясь на самодельном плавсредстве, надеялся спасти свое имущество в районе подтопления. Как сообщают экстренные службы региона, мародеры скрылись на лодке, загруженной бытовой техникой других ограбленных горожан.Также неоднократно сообщалось о случаях похищений мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине. При этом боевики ежедневно обстреливают левобережье области. Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со СталинградомОбворовывают по ночам: ВСУ выносят кассу в магазинах ХерсонаВ Херсонской области украинские боевики похитили 18 эвакуированных мужчин

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, новости, кража, всу (вооруженные силы украины)