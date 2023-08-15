В Херсоне боевики ВСУ обокрали дом глухой пенсионерки
В Херсоне боевики ВСУ вынесли стулья, микроволновку и посуду из дома женщины-инвалида
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Херсоне украинские военнослужащие проникли в дом женщины-инвалида по слуху и вынесли стулья, микроволновку, а также посуду. Об очередном случае мародерства сообщают экстренные службы региона.
По данным экстренных служб, 63-летняя заявительница обратилась в Национальную полицию Украины 14 августа. За день до этого, по ее словам, неизвестные лица в военной форме проникли на кухню ее дома через открытое окно и похитили мелкую бытовую посуду.
"Было похищено два стула, ножи, вилки ложки, сковородки, кастрюли, стаканы, а также микроволновая печь. Пострадавшая увидела двоих военнослужащих, когда они вышли из ее дома и уехали. Для инвалида это огромная утрата и большой ущерб", - сказано в сообщении.
Украинские боевики регулярно мародерствуют в жилых домах мирных жителей на оккупированной Киевом правобережной части Херсонской области. Ранее военные ВСУ в Херсоне вынесли из квартиры мирной жительницы бытовую технику на 150 тыс. гривен, позже неонацисты ограбили местного жителя, спасавшего от потопа свое имущество. Мужчина рассказал, что военнослужащие ВСУ отняли у него все сбережения в тот момент, когда он, передвигаясь на самодельном плавсредстве, надеялся спасти свое имущество в районе подтопления. Как сообщают экстренные службы региона, мародеры скрылись на лодке, загруженной бытовой техникой других ограбленных горожан.
Также неоднократно сообщалось о случаях похищений мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине. При этом боевики ежедневно обстреливают левобережье области.
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