https://crimea.ria.ru/20231124/v-krymu-pyanyy-voditel-popytalsya-podkupit-inspektorov-za-polmilliona-1133039037.html

В Крыму пьяный водитель попытался подкупить инспекторов за полмиллиона

В Крыму пьяный водитель попытался подкупить инспекторов за полмиллиона - РИА Новости Крым, 24.11.2023

В Крыму пьяный водитель попытался подкупить инспекторов за полмиллиона

В Ялте нетрезвый водитель Lexus попытался дать взятку остановившим его инспекторам ГИБДД в размере 500 тысяч рублей за непривлечение к ответственности. Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T18:27

2023-11-24T18:27

2023-11-24T18:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте нетрезвый водитель Lexus попытался дать взятку остановившим его инспекторам ГИБДД в размере 500 тысяч рублей за непривлечение к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным ведомства, накануне вечером на набережной поселка Гурзуф сотрудники ДПС остановили автомобиль Lexus под управлением 59-летнего местного жителя. Инспекторы заметили у мужчины признаки опьянения и предложили ему пройти процедуру медицинского освидетельствования.Перед входом в больницу водитель предложил полицейским 500 тысяч рублей наличными в обмен на непривлечение его к ответственности. Правоохранители несколько раз предупредили его об уголовной ответственности за дачу взятки, но своих намерений он не прекратил.О произошедшем инспекторы ДПС сообщили в дежурную часть. На место выехала следственно-оперативная группа.В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.Кроме того, полицейские передадут материалы о попытке подкупа инспекторов в Следственный комитет для принятия процессуального решения.Ранее в Феодосии водитель маршрутного автобуса, нарушивший правила дорожного движения, пытался дать взятку сотрудникам полиции в размере трех тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный водитель пытался подкупить инспекторовХотела "отмазать" сына: за взятку ФСБ осудили жительницу ХерсонщиныВзятка в полмиллиона: на Херсонщине женщина пыталась подкупить силовика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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