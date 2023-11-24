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В Крыму пьяный водитель попытался подкупить инспекторов за полмиллиона
В Крыму пьяный водитель попытался подкупить инспекторов за полмиллиона - РИА Новости Крым, 24.11.2023
В Крыму пьяный водитель попытался подкупить инспекторов за полмиллиона
В Ялте нетрезвый водитель Lexus попытался дать взятку остановившим его инспекторам ГИБДД в размере 500 тысяч рублей за непривлечение к ответственности. Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T18:27
2023-11-24T18:27
2023-11-24T18:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте нетрезвый водитель Lexus попытался дать взятку остановившим его инспекторам ГИБДД в размере 500 тысяч рублей за непривлечение к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным ведомства, накануне вечером на набережной поселка Гурзуф сотрудники ДПС остановили автомобиль Lexus под управлением 59-летнего местного жителя. Инспекторы заметили у мужчины признаки опьянения и предложили ему пройти процедуру медицинского освидетельствования.Перед входом в больницу водитель предложил полицейским 500 тысяч рублей наличными в обмен на непривлечение его к ответственности. Правоохранители несколько раз предупредили его об уголовной ответственности за дачу взятки, но своих намерений он не прекратил.О произошедшем инспекторы ДПС сообщили в дежурную часть. На место выехала следственно-оперативная группа.В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.Кроме того, полицейские передадут материалы о попытке подкупа инспекторов в Следственный комитет для принятия процессуального решения.Ранее в Феодосии водитель маршрутного автобуса, нарушивший правила дорожного движения, пытался дать взятку сотрудникам полиции в размере трех тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный водитель пытался подкупить инспекторовХотела "отмазать" сына: за взятку ФСБ осудили жительницу ХерсонщиныВзятка в полмиллиона: на Херсонщине женщина пыталась подкупить силовика
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гибдд, взятка, происшествия, новости крыма, крым, ялта, мвд по республике крым
В Крыму пьяный водитель попытался подкупить инспекторов за полмиллиона
В Крыму пьяный водитель на Lexus пытался подкупить инспекторов ГИБДД за 500 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте нетрезвый водитель Lexus попытался дать взятку остановившим его инспекторам ГИБДД в размере 500 тысяч рублей за непривлечение к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным ведомства, накануне вечером на набережной поселка Гурзуф сотрудники ДПС остановили автомобиль Lexus под управлением 59-летнего местного жителя. Инспекторы заметили у мужчины признаки опьянения и предложили ему пройти процедуру медицинского освидетельствования.
Перед входом в больницу водитель предложил полицейским 500 тысяч рублей наличными в обмен на непривлечение его к ответственности. Правоохранители несколько раз предупредили его об уголовной ответственности за дачу взятки, но своих намерений он не прекратил.
О произошедшем инспекторы ДПС сообщили в дежурную часть. На место выехала следственно-оперативная группа.
"Согласно акту медицинского освидетельствования, количество этилового спирта в организме гражданина составило 0,243 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, что превышает норму в два раза", – говорится в сообщении.
В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.
Кроме того, полицейские передадут материалы о попытке подкупа инспекторов в Следственный комитет для принятия процессуального решения.
Ранее в Феодосии
водитель маршрутного автобуса, нарушивший правила дорожного движения, пытался дать взятку сотрудникам полиции в размере трех тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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