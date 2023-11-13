https://crimea.ria.ru/20231113/v-krymu-voditel-avtobusa-pytalsya-otkupitsya-ot-politsii-1132760982.html

В Крыму водитель автобуса пытался откупиться от полиции

В Крыму водитель автобуса пытался откупиться от полиции - РИА Новости Крым, 13.11.2023

В Крыму водитель автобуса пытался откупиться от полиции

В Феодосии водитель маршрутного автобуса пытался дать взятку сотрудникам полиции, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T18:20

2023-11-13T18:20

2023-11-13T18:20

мвд по республике крым

новости крыма

гибдд

взятка

закон и право

общество

феодосия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0d/1132760870_0:0:841:473_1920x0_80_0_0_b3568c7fde110c9b023e2131472ae65e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии водитель маршрутного автобуса пытался дать взятку сотрудникам полиции, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Во время рейса водитель маршрутки пошел на обгон, при этом пересек сплошную разделительную линию, за что был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции."Своими действиями мужчина нарушил ПДД, а также создал аварийную ситуацию, подвергнув опасности своих пассажиров и других участников дорожного движения, - подчеркнули в полиции. - Согласно действующему законодательству, за данное правонарушение водитель мог быть лишен права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев".О произошедшем инспекторы ДПС сообщили в дежурную часть и вызвали следственно-оперативную группу. На допросе мужчина признал свою вину.В отношении 51-летнего жителя Сакского района возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до одного года. Мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.Ранее сотрудники ДПС в Евпатории задержали водителя с признаками опьянения. Он также попытался предложить им взятку в размере 60 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный водитель пытался подкупить инспекторов Жителя Ялты будут судить за взятку и мошенничествоСимферополец получил срок за передачу крупной взятки

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, новости крыма, гибдд, взятка, закон и право, общество, феодосия