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Не договорился: пьяный водитель в Евпатории предлагал взятку полицейским - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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Не договорился: пьяный водитель в Евпатории предлагал взятку полицейским
Не договорился: пьяный водитель в Евпатории предлагал взятку полицейским - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Не договорился: пьяный водитель в Евпатории предлагал взятку полицейским
Сотрудники ДПС в Евпатории задержали водителя с признаками опьянения. Он попытался предложить им взятку, но теперь ему грозит наказание сразу по нескольким... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T17:27
2023-09-07T22:14
взятка
евпатория
происшествия
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники ДПС в Евпатории задержали водителя с признаками опьянения. Он попытался предложить им взятку, но теперь ему грозит наказание сразу по нескольким статьям. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.По информации полиции, водителю несколько раз объяснили, что за эти действия ему грозит уголовная ответственность. Тем не менее он проигнорировал предупреждение и оставил указанную сумму в автомобиле ДПС.На место прибыла следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт попытки дачи взятки. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора "Алкотест". Результат: 0,99 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха.На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях - "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".Также после проверки документов на машину выписали еще два протокола: по ч. 1 ст. 12.1 КоАП (управление транспортным не зарегистрированным в установленном порядке), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством без страхового полиса).Автомобиль поместили на стоянку временного задержания транспортных средств. Материалы, которые были собраны полицейскими, направлены в органы Следственного комитета для принятия процессуального решения.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотела "отмазать" сына: за взятку ФСБ осудили жительницу ХерсонщиныКрымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работСокрыл фиктивный брак: в Крыму полицейского задержали за крупную взятку
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РИА Новости Крым
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взятка, евпатория, происшествия, мвд по республике крым, гибдд, риа новости крым
Не договорился: пьяный водитель в Евпатории предлагал взятку полицейским

Пьяный водитель в Евпатории пытался "откупиться" от полицейских взяткой в 60 тыс. рублей

17:27 07.09.2023 (обновлено: 22:14 07.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники ДПС в Евпатории задержали водителя с признаками опьянения. Он попытался предложить им взятку, но теперь ему грозит наказание сразу по нескольким статьям. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
"В ночное время в Евпатории сотрудниками дорожно-патрульной службы остановлен автомобиль AUDI под управлением 47-летнего местного жителя, который управлял транспортным средством с признаками опьянения. Гражданин настойчиво предлагал сотрудникам Госавтоинспекции денежное вознаграждение в размере 60 000 рублей", - говорится в сообщении.
По информации полиции, водителю несколько раз объяснили, что за эти действия ему грозит уголовная ответственность. Тем не менее он проигнорировал предупреждение и оставил указанную сумму в автомобиле ДПС.
На место прибыла следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт попытки дачи взятки. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора "Алкотест". Результат: 0,99 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха.
На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях - "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".
Также после проверки документов на машину выписали еще два протокола: по ч. 1 ст. 12.1 КоАП (управление транспортным не зарегистрированным в установленном порядке), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством без страхового полиса).
Автомобиль поместили на стоянку временного задержания транспортных средств. Материалы, которые были собраны полицейскими, направлены в органы Следственного комитета для принятия процессуального решения.
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