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Не договорился: пьяный водитель в Евпатории предлагал взятку полицейским

Не договорился: пьяный водитель в Евпатории предлагал взятку полицейским - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Не договорился: пьяный водитель в Евпатории предлагал взятку полицейским

Сотрудники ДПС в Евпатории задержали водителя с признаками опьянения. Он попытался предложить им взятку, но теперь ему грозит наказание сразу по нескольким... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T17:27

2023-09-07T17:27

2023-09-07T22:14

взятка

евпатория

происшествия

мвд по республике крым

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риа новости крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники ДПС в Евпатории задержали водителя с признаками опьянения. Он попытался предложить им взятку, но теперь ему грозит наказание сразу по нескольким статьям. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.По информации полиции, водителю несколько раз объяснили, что за эти действия ему грозит уголовная ответственность. Тем не менее он проигнорировал предупреждение и оставил указанную сумму в автомобиле ДПС.На место прибыла следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт попытки дачи взятки. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора "Алкотест". Результат: 0,99 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха.На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях - "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".Также после проверки документов на машину выписали еще два протокола: по ч. 1 ст. 12.1 КоАП (управление транспортным не зарегистрированным в установленном порядке), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством без страхового полиса).Автомобиль поместили на стоянку временного задержания транспортных средств. Материалы, которые были собраны полицейскими, направлены в органы Следственного комитета для принятия процессуального решения.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотела "отмазать" сына: за взятку ФСБ осудили жительницу ХерсонщиныКрымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работСокрыл фиктивный брак: в Крыму полицейского задержали за крупную взятку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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