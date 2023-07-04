Крымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работ
Пристав из Крыма за взятки освобождала осужденных от исправительных работ
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНашивка на спине сотрудника Федеральной службы судебных приставов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Судебный пристав – исполнитель отдела судебных приставов по Бахчисарайскому району брала взятки за освобождение осужденных от исправительных работ. За "услуги" сотрудница УФССП принимала оплату в 25 тысяч. Расследование по делу в отношении злоумышленницы завершено, материалы переданы в прокуратуру, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.
"Органами следствия ей вменяется совершение 38 эпизодов преступной деятельности, среди которых служебные подлоги, злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток. Установлено, что за взятки в размере 25 тысяч рублей пристав освобождала от исправительных работ осужденных. На основании сфальсифицированных документов сотрудница оканчивала исполнительные производства, отменяя назначенные меры принудительного исполнения и ограничения", - говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении подозреваемой было возбуждено в мае. На время следствия сотрудница УФССП была отстранена от выполнения служебных обязанностей, свою вину в совершении преступлений она признала полностью, написав явку с повинной.
21 июня о злоупотреблениях, совершенных сотрудником Госкомрегистра Крыма, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры. Работник регионального комитета обвиняется в незаконной передаче в частные руки двадцати гектаров земли в Бахчисарайском районе, находящейся в госсобственности. Таким образом из республиканской собственности выбыла земля стоимостью 47 млн рублей.
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