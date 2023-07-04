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Крымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работ - РИА Новости Крым, 04.07.2023
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Крымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работ
Крымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работ - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Крымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работ
Судебный пристав – исполнитель отдела судебных приставов по Бахчисарайскому району брала взятки за освобождение осужденных от исправительных работ. За "услуги"... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T12:03
2023-07-04T12:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Судебный пристав – исполнитель отдела судебных приставов по Бахчисарайскому району брала взятки за освобождение осужденных от исправительных работ. За "услуги" сотрудница УФССП принимала оплату в 25 тысяч. Расследование по делу в отношении злоумышленницы завершено, материалы переданы в прокуратуру, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.Уголовное дело в отношении подозреваемой было возбуждено в мае. На время следствия сотрудница УФССП была отстранена от выполнения служебных обязанностей, свою вину в совершении преступлений она признала полностью, написав явку с повинной.21 июня о злоупотреблениях, совершенных сотрудником Госкомрегистра Крыма, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры. Работник регионального комитета обвиняется в незаконной передаче в частные руки двадцати гектаров земли в Бахчисарайском районе, находящейся в госсобственности. Таким образом из республиканской собственности выбыла земля стоимостью 47 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстрояЗемельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговорВзятка и превышение полномочий: в Севастополе будут судить экс-чиновницу
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Крымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работ

Пристав из Крыма за взятки освобождала осужденных от исправительных работ

12:03 04.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНашивка на спине сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на спине сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Судебный пристав – исполнитель отдела судебных приставов по Бахчисарайскому району брала взятки за освобождение осужденных от исправительных работ. За "услуги" сотрудница УФССП принимала оплату в 25 тысяч. Расследование по делу в отношении злоумышленницы завершено, материалы переданы в прокуратуру, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.
"Органами следствия ей вменяется совершение 38 эпизодов преступной деятельности, среди которых служебные подлоги, злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток. Установлено, что за взятки в размере 25 тысяч рублей пристав освобождала от исправительных работ осужденных. На основании сфальсифицированных документов сотрудница оканчивала исполнительные производства, отменяя назначенные меры принудительного исполнения и ограничения", - говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении подозреваемой было возбуждено в мае. На время следствия сотрудница УФССП была отстранена от выполнения служебных обязанностей, свою вину в совершении преступлений она признала полностью, написав явку с повинной.
21 июня о злоупотреблениях, совершенных сотрудником Госкомрегистра Крыма, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры. Работник регионального комитета обвиняется в незаконной передаче в частные руки двадцати гектаров земли в Бахчисарайском районе, находящейся в госсобственности. Таким образом из республиканской собственности выбыла земля стоимостью 47 млн рублей.
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