https://crimea.ria.ru/20230704/krymskiy-pristav-za-vzyatki-osvobozhdala-osuzhdennykh-ot-ispravitelnykh-rabot-1129796405.html

Крымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работ

Крымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работ - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Крымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работ

Судебный пристав – исполнитель отдела судебных приставов по Бахчисарайскому району брала взятки за освобождение осужденных от исправительных работ. За "услуги"... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T12:03

2023-07-04T12:03

2023-07-04T12:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Судебный пристав – исполнитель отдела судебных приставов по Бахчисарайскому району брала взятки за освобождение осужденных от исправительных работ. За "услуги" сотрудница УФССП принимала оплату в 25 тысяч. Расследование по делу в отношении злоумышленницы завершено, материалы переданы в прокуратуру, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.Уголовное дело в отношении подозреваемой было возбуждено в мае. На время следствия сотрудница УФССП была отстранена от выполнения служебных обязанностей, свою вину в совершении преступлений она признала полностью, написав явку с повинной.21 июня о злоупотреблениях, совершенных сотрудником Госкомрегистра Крыма, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры. Работник регионального комитета обвиняется в незаконной передаче в частные руки двадцати гектаров земли в Бахчисарайском районе, находящейся в госсобственности. Таким образом из республиканской собственности выбыла земля стоимостью 47 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстрояЗемельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговорВзятка и превышение полномочий: в Севастополе будут судить экс-чиновницу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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