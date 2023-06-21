https://crimea.ria.ru/20230621/v-krymu-glavnyy-konsultant-goskomregistra-otdal-chastniku-zemlyu-na-47-mln-1129539658.html
В Крыму главный консультант Госкомрегистра отдал частнику землю на 47 млн
В Крыму главный консультант Госкомрегистра отдал частнику землю на 47 млн - РИА Новости Крым, 21.06.2023
В Крыму главный консультант Госкомрегистра отдал частнику землю на 47 млн
Сотрудник Госкомрегистра Крыма обвиняется в незаконной передаче в частные руки двадцати гектаров земли в Бахчисарайском районе, находящейся в госсобственности... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T17:38
2023-06-21T17:38
2023-06-21T17:41
крым
прокуратура республики крым
бахчисарайский район
центральный районный суд симферополя
происшествия
махинации с землей
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262314_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fb17ce861a53a239cc442d31e31573b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Сотрудник Госкомрегистра Крыма обвиняется в незаконной передаче в частные руки двадцати гектаров земли в Бахчисарайском районе, находящейся в госсобственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Таким образом, из республиканской собственности выбыла земля стоимостью 47 млн рублей. Прокуратура утвердил обвинение по делу о превышении должностных полномочий. Судьбу госрегистратора решит Центральный районный суд Симферополя. Участок возвращен в госсобственность по иску регионального министерства имущественных и земельных отношений.Ранее Следком возбудил дело о превышении должностных полномочий при благоустройстве Евпатории, ущерб составил 13 млн рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Миллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстрояЗемельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговорВзятка и превышение полномочий: в Севастополе будут судить экс-чиновницу
https://crimea.ria.ru/20230607/v-krymu-zemlyu-selyan-otdali-rodne-deputata---bastrykin-trebuet-doklad-1129234737.html
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262314_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18209ac24720b7a5645eb322dfb1166d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, прокуратура республики крым, бахчисарайский район, центральный районный суд симферополя, происшествия, махинации с землей, общество, новости крыма
В Крыму главный консультант Госкомрегистра отдал частнику землю на 47 млн
В Крыму консультант Госкомрегистра отдал в частные руки 20 га земли на 47 млн рублей
17:38 21.06.2023 (обновлено: 17:41 21.06.2023)