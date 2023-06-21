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В Крыму главный консультант Госкомрегистра отдал частнику землю на 47 млн - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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В Крыму главный консультант Госкомрегистра отдал частнику землю на 47 млн
В Крыму главный консультант Госкомрегистра отдал частнику землю на 47 млн - РИА Новости Крым, 21.06.2023
В Крыму главный консультант Госкомрегистра отдал частнику землю на 47 млн
Сотрудник Госкомрегистра Крыма обвиняется в незаконной передаче в частные руки двадцати гектаров земли в Бахчисарайском районе, находящейся в госсобственности... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T17:38
2023-06-21T17:41
крым
прокуратура республики крым
бахчисарайский район
центральный районный суд симферополя
происшествия
махинации с землей
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Сотрудник Госкомрегистра Крыма обвиняется в незаконной передаче в частные руки двадцати гектаров земли в Бахчисарайском районе, находящейся в госсобственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Таким образом, из республиканской собственности выбыла земля стоимостью 47 млн рублей. Прокуратура утвердил обвинение по делу о превышении должностных полномочий. Судьбу госрегистратора решит Центральный районный суд Симферополя. Участок возвращен в госсобственность по иску регионального министерства имущественных и земельных отношений.Ранее Следком возбудил дело о превышении должностных полномочий при благоустройстве Евпатории, ущерб составил 13 млн рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Миллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстрояЗемельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговорВзятка и превышение полномочий: в Севастополе будут судить экс-чиновницу
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крым, прокуратура республики крым, бахчисарайский район, центральный районный суд симферополя, происшествия, махинации с землей, общество, новости крыма
В Крыму главный консультант Госкомрегистра отдал частнику землю на 47 млн

В Крыму консультант Госкомрегистра отдал в частные руки 20 га земли на 47 млн рублей

17:38 21.06.2023 (обновлено: 17:41 21.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Сотрудник Госкомрегистра Крыма обвиняется в незаконной передаче в частные руки двадцати гектаров земли в Бахчисарайском районе, находящейся в госсобственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Обвиняемый, являясь работником регионального комитета, не проведя необходимой правовой экспертизы и в отсутствие необходимых документов, подтверждающих возникновение права на земельный участок в Бахчисарайском районе площадью порядка 20 га, незаконно зарегистрировал право собственности на него", - сказано в сообщении надзорного ведомства.
Таким образом, из республиканской собственности выбыла земля стоимостью 47 млн рублей. Прокуратура утвердил обвинение по делу о превышении должностных полномочий. Судьбу госрегистратора решит Центральный районный суд Симферополя. Участок возвращен в госсобственность по иску регионального министерства имущественных и земельных отношений.
Герб Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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КрымПрокуратура Республики КрымБахчисарайский районЦентральный районный суд СимферополяПроисшествияМахинации с землейОбществоНовости Крыма
 
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