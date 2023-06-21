https://crimea.ria.ru/20230621/v-krymu-glavnyy-konsultant-goskomregistra-otdal-chastniku-zemlyu-na-47-mln-1129539658.html

В Крыму главный консультант Госкомрегистра отдал частнику землю на 47 млн

В Крыму главный консультант Госкомрегистра отдал частнику землю на 47 млн - РИА Новости Крым, 21.06.2023

В Крыму главный консультант Госкомрегистра отдал частнику землю на 47 млн

Сотрудник Госкомрегистра Крыма обвиняется в незаконной передаче в частные руки двадцати гектаров земли в Бахчисарайском районе, находящейся в госсобственности... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T17:38

2023-06-21T17:38

2023-06-21T17:41

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бахчисарайский район

центральный районный суд симферополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Сотрудник Госкомрегистра Крыма обвиняется в незаконной передаче в частные руки двадцати гектаров земли в Бахчисарайском районе, находящейся в госсобственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Таким образом, из республиканской собственности выбыла земля стоимостью 47 млн рублей. Прокуратура утвердил обвинение по делу о превышении должностных полномочий. Судьбу госрегистратора решит Центральный районный суд Симферополя. Участок возвращен в госсобственность по иску регионального министерства имущественных и земельных отношений.Ранее Следком возбудил дело о превышении должностных полномочий при благоустройстве Евпатории, ущерб составил 13 млн рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Миллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстрояЗемельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговорВзятка и превышение полномочий: в Севастополе будут судить экс-чиновницу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, бахчисарайский район, центральный районный суд симферополя, происшествия, махинации с землей, общество, новости крыма