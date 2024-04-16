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Двое подростков разбились на пит-байке в Анапе - один умер в реанимации - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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Двое подростков разбились на пит-байке в Анапе - один умер в реанимации
Двое подростков разбились на пит-байке в Анапе - один умер в реанимации - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Двое подростков разбились на пит-байке в Анапе - один умер в реанимации
Один подросток погиб, еще один получил тяжелые травмы в результате ДТП с участием пит-байка и двух автомобилей в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T21:45
2024-04-16T21:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Один подросток погиб, еще один получил тяжелые травмы в результате ДТП с участием пит-байка и двух автомобилей в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.Инцидент произошел на автодороге "Анапа - Сукко" около 18:30 во вторник, 16 апреля."Несовершеннолетний водитель пит-байка, совершая обгон автомобилей, допустил столкновение с автомобилем Kia Cerato, который поворачивал налево. После этого их отбросило на припаркованный ВАЗ", - говорится в сообщении."Все подробности ДТП выясняются, но очевидно одно - ребенок не должен управлять ни мопедом, ни скутером, ни тем более спортинвентарем, который не предназначен для движения по общим дорогам, из-за своей мощности он используется только в спорте на закрытых трассах", - подчеркнули в ведомстве.В Госавтоинспекции Краснодарского края добавили, что это уже второе за сутки дорожно-транспортное происшествие с участием подростков. Утром в ДТП в Динском районе попал 12-летний мальчик, который двигался на мопеде.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток на мопеде пострадал в столкновении с иномаркой в КрымуДети не рулят: в Крыму призвали родителей не покупать подросткам мопедыВ Кореизе подросток на мопеде врезался в стену
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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дтп, краснодарский край, дети, происшествия, гибдд, новости
Двое подростков разбились на пит-байке в Анапе - один умер в реанимации

Двое подростков разбились на пит-байке в Анапе

21:45 16.04.2024
 
© УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краыю Двое подростков разбились на пит-байке в Анапе
Двое подростков разбились на пит-байке в Анапе
© УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краыю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Один подросток погиб, еще один получил тяжелые травмы в результате ДТП с участием пит-байка и двух автомобилей в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.
Инцидент произошел на автодороге "Анапа - Сукко" около 18:30 во вторник, 16 апреля.
"Несовершеннолетний водитель пит-байка, совершая обгон автомобилей, допустил столкновение с автомобилем Kia Cerato, который поворачивал налево. После этого их отбросило на припаркованный ВАЗ", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадали 16-летний водитель мотоцикла и его пассажир 15 лет. С травмами различной степени тяжести подростки были госпитализированы. Спустя час несовершеннолетний водитель скончался в реанимации.
"Все подробности ДТП выясняются, но очевидно одно - ребенок не должен управлять ни мопедом, ни скутером, ни тем более спортинвентарем, который не предназначен для движения по общим дорогам, из-за своей мощности он используется только в спорте на закрытых трассах", - подчеркнули в ведомстве.
В Госавтоинспекции Краснодарского края добавили, что это уже второе за сутки дорожно-транспортное происшествие с участием подростков. Утром в ДТП в Динском районе попал 12-летний мальчик, который двигался на мопеде.
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ДТПКраснодарский крайдетиПроисшествияГИБДДНовости
 
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