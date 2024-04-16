https://crimea.ria.ru/20240416/dvoe-podrostkov-razbilis-na-pit-bayke-v-anape---odin-umer-v-reanimatsii-1136621645.html

Двое подростков разбились на пит-байке в Анапе - один умер в реанимации

Двое подростков разбились на пит-байке в Анапе - один умер в реанимации - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Двое подростков разбились на пит-байке в Анапе - один умер в реанимации

Один подросток погиб, еще один получил тяжелые травмы в результате ДТП с участием пит-байка и двух автомобилей в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T21:45

2024-04-16T21:45

2024-04-16T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Один подросток погиб, еще один получил тяжелые травмы в результате ДТП с участием пит-байка и двух автомобилей в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.Инцидент произошел на автодороге "Анапа - Сукко" около 18:30 во вторник, 16 апреля."Несовершеннолетний водитель пит-байка, совершая обгон автомобилей, допустил столкновение с автомобилем Kia Cerato, который поворачивал налево. После этого их отбросило на припаркованный ВАЗ", - говорится в сообщении."Все подробности ДТП выясняются, но очевидно одно - ребенок не должен управлять ни мопедом, ни скутером, ни тем более спортинвентарем, который не предназначен для движения по общим дорогам, из-за своей мощности он используется только в спорте на закрытых трассах", - подчеркнули в ведомстве.В Госавтоинспекции Краснодарского края добавили, что это уже второе за сутки дорожно-транспортное происшествие с участием подростков. Утром в ДТП в Динском районе попал 12-летний мальчик, который двигался на мопеде.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток на мопеде пострадал в столкновении с иномаркой в КрымуДети не рулят: в Крыму призвали родителей не покупать подросткам мопедыВ Кореизе подросток на мопеде врезался в стену

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, краснодарский край, дети, происшествия, гибдд, новости