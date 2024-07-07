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Главное за день: 7 июля - РИА Новости Крым, 07.07.2024
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Главное за день: 7 июля
Главное за день: 7 июля - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Главное за день: 7 июля
Алушта и 14 поселков остались без газа из-за аварии на газораспределителе. Российские войска освободили село Чигари в ДНР. Военнослужащие РФ уничтожили две... РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T22:03
2024-07-07T22:03
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новости крыма
алушта
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сергей лавров
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краснодар
мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Алушта и 14 поселков остались без газа из-за аварии на газораспределителе. Российские войска освободили село Чигари в ДНР. Военнослужащие РФ уничтожили две установки Patriot в Одесской области. Лавров пообещал скорый ответ России на участие США в наведении ракет на Севастополь. В Краснодаре произошла массовая драка местных жителей с мигрантами.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожар на газопроводе в АлуштеПожар, вспыхнувший на газопроводе в Алуште поздно вечером в субботу, оставил без газа город и 14 южнобережных поселков.В ночь на воскресенье пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Горение лесной подстилки ликвидировано под Алуштой на площади почти 4,2 тысячи квадратных метров.Врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин сообщил, что работы по восстановлению газоснабжения населенных пунктов займут порядка 7-10 дней.В 20:57 лесной пожар в МО Алушта был полностью ликвидирован.Освобожден очередной населенный пункт в зоне СВОПодразделения российской группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение.За прошедшую неделю российские военные освободили шесть населенных пунктов в Харьковской области и ДНР.В целом за минувшие сутки в зоне специальной военной операции уничтожены 14 полевых складов боеприпасов. Потери ВСУ на всех направлениях составили около 1600 военнослужащих.Две установки ЗРК Patriot уничтожены под ОдессойРоссийские военнослужащие ударом ракетами "Искандер" уничтожили две установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в результате удара уничтожен радар обнаружения воздушных целей на малых, средних высотах и выдачи целеуказаний ПВО Giraffe шведского производства.Лавров предупредил об ответе на участие США в наведении ракет на СевастопольМосква в скором времени отреагирует на участие США в наведении ракет ВСУ на российские регионы, в том числе Севастополь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении, в подготовке данных со спутников, эти ракеты никуда бы не полетели... Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать, и я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете", – сказал он журналисту Павлу Зарубину, комментируя обстрелы Севастополя и других российских регионов со стороны киевских властей.Министр также отметил, что в НАТО и США продолжают говорить о том, что не принимают участия в конфликте с Россией, но это "плохая мина при плохой игре".Драка местных жителей с мигрантами в КраснодареВ Краснодаре во дворе одной из многоэтажек произошла массовая драка между местными жителями и мигрантами. Как сообщают очевидцы в соцсетях, приезжие не пускали на площадку детей местных жителей. Отцы несовершеннолетних пытались договориться с мигрантами о том, чтобы площадки стали общими, однако приезжие перешли на оскорбления и началась массовая потасовка.По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
https://crimea.ria.ru/20240707/mezhdu-sochi-i-tuapse-proizoshlo-zemletryasenie-1138661956.html
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главное за день, новости, новости крыма, алушта, пожар, министерство обороны рф, сергей лавров, одесса, краснодар, мигранты, газ
Главное за день: 7 июля

Главные новости и заявления воскресенья, 7 июля

22:03 07.07.2024
 
© RTПожар на газораспределителе под Алуштой
Пожар на газораспределителе под Алуштой
© RT
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Алушта и 14 поселков остались без газа из-за аварии на газораспределителе. Российские войска освободили село Чигари в ДНР. Военнослужащие РФ уничтожили две установки Patriot в Одесской области. Лавров пообещал скорый ответ России на участие США в наведении ракет на Севастополь. В Краснодаре произошла массовая драка местных жителей с мигрантами.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Пожар на газопроводе в Алуште

Пожар, вспыхнувший на газопроводе в Алуште поздно вечером в субботу, оставил без газа город и 14 южнобережных поселков.
В ночь на воскресенье пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Горение лесной подстилки ликвидировано под Алуштой на площади почти 4,2 тысячи квадратных метров.
Врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин сообщил, что работы по восстановлению газоснабжения населенных пунктов займут порядка 7-10 дней.
В 20:57 лесной пожар в МО Алушта был полностью ликвидирован.
Карта побережья Краснодарского края
13:12
Между Сочи и Туапсе произошло землетрясение

Освобожден очередной населенный пункт в зоне СВО

Подразделения российской группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение.
За прошедшую неделю российские военные освободили шесть населенных пунктов в Харьковской области и ДНР.
В целом за минувшие сутки в зоне специальной военной операции уничтожены 14 полевых складов боеприпасов. Потери ВСУ на всех направлениях составили около 1600 военнослужащих.
Уничтожение авиацией военных объектов Украины
13:43
Нанесены удары по аэродрому базирования авиации ВСУ

Две установки ЗРК Patriot уничтожены под Одессой

Российские военнослужащие ударом ракетами "Искандер" уничтожили две установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, в результате удара уничтожен радар обнаружения воздушных целей на малых, средних высотах и выдачи целеуказаний ПВО Giraffe шведского производства.
Полк С-400 в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
16:21
Над Мелитополем сбили пять ракет HIMARS

Лавров предупредил об ответе на участие США в наведении ракет на Севастополь

Москва в скором времени отреагирует на участие США в наведении ракет ВСУ на российские регионы, в том числе Севастополь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении, в подготовке данных со спутников, эти ракеты никуда бы не полетели... Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать, и я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете", – сказал он журналисту Павлу Зарубину, комментируя обстрелы Севастополя и других российских регионов со стороны киевских властей.
Министр также отметил, что в НАТО и США продолжают говорить о том, что не принимают участия в конфликте с Россией, но это "плохая мина при плохой игре".
Парламент Франции - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
21:43
Рекордная явка за 40 лет: во Франции завершились внеочередные выборы

Драка местных жителей с мигрантами в Краснодаре

В Краснодаре во дворе одной из многоэтажек произошла массовая драка между местными жителями и мигрантами. Как сообщают очевидцы в соцсетях, приезжие не пускали на площадку детей местных жителей. Отцы несовершеннолетних пытались договориться с мигрантами о том, чтобы площадки стали общими, однако приезжие перешли на оскорбления и началась массовая потасовка.
По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
18:10
Землетрясение произошло в Турции
 
Главное за деньНовостиНовости КрымаАлуштаПожарМинистерство обороны РФСергей ЛавровОдессаКраснодарМигрантыГаз
 
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Заголовок открываемого материала
23:28Всю ночь в Севастополе будет слышна стрельба
22:03Главное за день: 7 июля
21:43Рекордная явка за 40 лет: во Франции завершились внеочередные выборы
21:22Лесной пожар под Алуштой полностью ликвидирован
20:50К чему бы это: эксперт оценил заявления Киева о переговорах с Россией
20:20На кинофестивале "Алые паруса" учрежден специальный приз Василия Ланового
19:45Первичная экстренная медицинская помощь в Крыму: как все организовано
19:10На что можно потратить маткапитал: пять направлений
18:53В Крыму создали единственный в России биопрепарат против амброзии
18:31Жарче с каждым днем: воздух в Крыму на неделе прогреется до +40
18:10Землетрясение произошло в Турции
17:47В Севастополе ребенка зажало дверьми в троллейбусе – проводится проверка
17:29Массовая драка мигрантов с местными жителями произошла в Краснодаре
17:01Политикам в ЕС посоветовали пристегнуть ремни перед новыми шагами Орбана
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