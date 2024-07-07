https://crimea.ria.ru/20240707/glavnoe-za-den-7-iyulya-1138669232.html

Главное за день: 7 июля

Главное за день: 7 июля - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Главное за день: 7 июля

Алушта и 14 поселков остались без газа из-за аварии на газораспределителе. Российские войска освободили село Чигари в ДНР. Военнослужащие РФ уничтожили две... РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T22:03

2024-07-07T22:03

2024-07-07T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Алушта и 14 поселков остались без газа из-за аварии на газораспределителе. Российские войска освободили село Чигари в ДНР. Военнослужащие РФ уничтожили две установки Patriot в Одесской области. Лавров пообещал скорый ответ России на участие США в наведении ракет на Севастополь. В Краснодаре произошла массовая драка местных жителей с мигрантами.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожар на газопроводе в АлуштеПожар, вспыхнувший на газопроводе в Алуште поздно вечером в субботу, оставил без газа город и 14 южнобережных поселков.В ночь на воскресенье пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Горение лесной подстилки ликвидировано под Алуштой на площади почти 4,2 тысячи квадратных метров.Врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин сообщил, что работы по восстановлению газоснабжения населенных пунктов займут порядка 7-10 дней.В 20:57 лесной пожар в МО Алушта был полностью ликвидирован.Освобожден очередной населенный пункт в зоне СВОПодразделения российской группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение.За прошедшую неделю российские военные освободили шесть населенных пунктов в Харьковской области и ДНР.В целом за минувшие сутки в зоне специальной военной операции уничтожены 14 полевых складов боеприпасов. Потери ВСУ на всех направлениях составили около 1600 военнослужащих.Две установки ЗРК Patriot уничтожены под ОдессойРоссийские военнослужащие ударом ракетами "Искандер" уничтожили две установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в результате удара уничтожен радар обнаружения воздушных целей на малых, средних высотах и выдачи целеуказаний ПВО Giraffe шведского производства.Лавров предупредил об ответе на участие США в наведении ракет на СевастопольМосква в скором времени отреагирует на участие США в наведении ракет ВСУ на российские регионы, в том числе Севастополь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении, в подготовке данных со спутников, эти ракеты никуда бы не полетели... Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать, и я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете", – сказал он журналисту Павлу Зарубину, комментируя обстрелы Севастополя и других российских регионов со стороны киевских властей.Министр также отметил, что в НАТО и США продолжают говорить о том, что не принимают участия в конфликте с Россией, но это "плохая мина при плохой игре".Драка местных жителей с мигрантами в КраснодареВ Краснодаре во дворе одной из многоэтажек произошла массовая драка между местными жителями и мигрантами. Как сообщают очевидцы в соцсетях, приезжие не пускали на площадку детей местных жителей. Отцы несовершеннолетних пытались договориться с мигрантами о том, чтобы площадки стали общими, однако приезжие перешли на оскорбления и началась массовая потасовка.По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

https://crimea.ria.ru/20240707/mezhdu-sochi-i-tuapse-proizoshlo-zemletryasenie-1138661956.html

https://crimea.ria.ru/20240707/naneseny-udary-po-aerodromu-bazirovaniya-aviatsii-vsu-1138663336.html

https://crimea.ria.ru/20240707/nad-melitopolem-sbili-pyat-raket-himars-1138666610.html

https://crimea.ria.ru/20240707/rekordnaya-yavka-za-40-let-vo-frantsii-zavershilis-vneocherednye-vybory-1138671047.html

https://crimea.ria.ru/20240707/zemletryasenie-proizoshlo-v-turtsii-1138668482.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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