https://crimea.ria.ru/20240707/vsu-za-sutki-poteryali-1600-boevikov-i-14-skladov-boepripasov-1138663594.html
ВСУ за сутки потеряли 1600 боевиков и 14 складов боеприпасов
ВСУ за сутки потеряли 1600 боевиков и 14 складов боеприпасов - РИА Новости Крым, 07.07.2024
ВСУ за сутки потеряли 1600 боевиков и 14 складов боеприпасов
За прошедшие сутки армия России в зоне специальной военной операции уничтожила 14 полевых складов боеприпасов. Потери ВСУ на всех направлениях составили около... РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T14:07
2024-07-07T14:07
2024-07-07T14:07
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки армия России в зоне специальной военной операции уничтожила 14 полевых складов боеприпасов. Потери ВСУ на всех направлениях составили около 1600 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Нескучное, Волчанск, Старицы, Тихое, Гарбузовка и Белый Колодезь Харьковской области.Российские бойцы также за сутки отразили пять атак противника. Потери украинских войск составили до 175 военнослужащих, боевые бронированные машины "Козак", автомобиль HUMVEE, а также три автомобиля.В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация", два орудия Д-20, четыре гаубицы Д-30, установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 (Хорватия), а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Ковшаровка, Песчаное, Петропавловка, Григоровка Харьковской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.ВСУ потеряли до 450 боевиков, две боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы М777 и FH-70, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и орудие L-119.В течение суток российские военные уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Нота", а также два полевых склада боеприпасов ВСУ.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Часов Яр, Курдюмовка, Катериновка, Елизаветовка, Курахово и Максимильяновка ДНР.Враг потерял до 380 военнослужащих, танк и 14 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, гаубицы М777 и FH-70, четыре орудия Д-20 и гаубица "Мста-Б".Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и девять полевых складов боеприпасов ВСУ.Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари ДНР и улучшили тактическое положение. За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ.Потери противника составили до 340 боевиков, танк, боевая машина пехоты Bradley, два автомобиля, гаубица М777, три гаубицы "Мста-Б", гаубица Д-30 и орудие М119.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пункто: Угледар, Великая Новоселка, Водяное, Сторожевое ДНР, Гуляйполе и Староукраинка Запорожской области.ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, бронетранспортер М113, четыре автомобиля, гаубицу М777, самоходную артиллерийскую установку Krab, орудие Д-20, орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Ивановка, Токаревка и Антоновка Херсонской области.Потери противника составили свыше 100 боевиков, шесть автомобилей, три гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", два орудия М119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНРНанесены удары по аэродрому базирования авиации ВСУАрмия России освободила пять населенных пунктов и район Новый Часова Яра
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВСУ за сутки потеряли 1600 боевиков и 14 складов боеприпасов
Армия России за сутки уничтожила 1600 украинских боевиков и 14 складов боеприпасов
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки армия России в зоне специальной военной операции уничтожила 14 полевых складов боеприпасов. Потери ВСУ на всех направлениях составили около 1600 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Нескучное, Волчанск, Старицы, Тихое, Гарбузовка и Белый Колодезь Харьковской области.
Российские бойцы также за сутки отразили пять атак противника. Потери украинских войск составили до 175 военнослужащих, боевые бронированные машины "Козак", автомобиль HUMVEE, а также три автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация", два орудия Д-20, четыре гаубицы Д-30, установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 (Хорватия), а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Ковшаровка, Песчаное, Петропавловка, Григоровка Харьковской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
ВСУ потеряли до 450 боевиков, две боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы М777 и FH-70, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и орудие L-119.
В течение суток российские военные уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Нота", а также два полевых склада боеприпасов ВСУ.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Часов Яр, Курдюмовка, Катериновка, Елизаветовка, Курахово и Максимильяновка ДНР.
Враг потерял до 380 военнослужащих, танк и 14 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, гаубицы М777 и FH-70, четыре орудия Д-20 и гаубица "Мста-Б".
Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и девять полевых складов боеприпасов ВСУ.
Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари ДНР и улучшили тактическое положение. За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ.
Потери противника составили до 340 боевиков, танк, боевая машина пехоты Bradley, два автомобиля, гаубица М777, три гаубицы "Мста-Б", гаубица Д-30 и орудие М119.
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пункто: Угледар, Великая Новоселка, Водяное, Сторожевое ДНР, Гуляйполе и Староукраинка Запорожской области.
ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, бронетранспортер М113, четыре автомобиля, гаубицу М777, самоходную артиллерийскую установку Krab, орудие Д-20, орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Ивановка, Токаревка и Антоновка Херсонской области.
Потери противника составили свыше 100 боевиков, шесть автомобилей, три гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", два орудия М119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов.
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