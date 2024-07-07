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ВСУ за сутки потеряли 1600 боевиков и 14 складов боеприпасов

ВСУ за сутки потеряли 1600 боевиков и 14 складов боеприпасов - РИА Новости Крым, 07.07.2024

ВСУ за сутки потеряли 1600 боевиков и 14 складов боеприпасов

За прошедшие сутки армия России в зоне специальной военной операции уничтожила 14 полевых складов боеприпасов. Потери ВСУ на всех направлениях составили около... РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T14:07

2024-07-07T14:07

2024-07-07T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки армия России в зоне специальной военной операции уничтожила 14 полевых складов боеприпасов. Потери ВСУ на всех направлениях составили около 1600 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Нескучное, Волчанск, Старицы, Тихое, Гарбузовка и Белый Колодезь Харьковской области.Российские бойцы также за сутки отразили пять атак противника. Потери украинских войск составили до 175 военнослужащих, боевые бронированные машины "Козак", автомобиль HUMVEE, а также три автомобиля.В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация", два орудия Д-20, четыре гаубицы Д-30, установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 (Хорватия), а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Ковшаровка, Песчаное, Петропавловка, Григоровка Харьковской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.ВСУ потеряли до 450 боевиков, две боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы М777 и FH-70, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и орудие L-119.В течение суток российские военные уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Нота", а также два полевых склада боеприпасов ВСУ.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Часов Яр, Курдюмовка, Катериновка, Елизаветовка, Курахово и Максимильяновка ДНР.Враг потерял до 380 военнослужащих, танк и 14 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, гаубицы М777 и FH-70, четыре орудия Д-20 и гаубица "Мста-Б".Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и девять полевых складов боеприпасов ВСУ.Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари ДНР и улучшили тактическое положение. За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ.Потери противника составили до 340 боевиков, танк, боевая машина пехоты Bradley, два автомобиля, гаубица М777, три гаубицы "Мста-Б", гаубица Д-30 и орудие М119.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пункто: Угледар, Великая Новоселка, Водяное, Сторожевое ДНР, Гуляйполе и Староукраинка Запорожской области.ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, бронетранспортер М113, четыре автомобиля, гаубицу М777, самоходную артиллерийскую установку Krab, орудие Д-20, орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Ивановка, Токаревка и Антоновка Херсонской области.Потери противника составили свыше 100 боевиков, шесть автомобилей, три гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", два орудия М119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНРНанесены удары по аэродрому базирования авиации ВСУАрмия России освободила пять населенных пунктов и район Новый Часова Яра

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу