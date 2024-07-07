https://crimea.ria.ru/20240707/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-dnr-1138662590.html

Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

Вооруженные силы РФ освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T13:24

2024-07-07T13:24

2024-07-07T13:36

министерство обороны рф

новости сво

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

группировка войск "центр"

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Нанесено поражение формированиям 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Березовка и Новгородское Донецкой Народной Республики.За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп 31-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".Накануне под контроль российских сил перешел населенный пункт Сокол в ДНР.За прошедшую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Под российский контроль перешли населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а также населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики и Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:83 безуспешные контратаки за неделю: ВСУ потеряли более 13 тысяч боевиковШтурмовики РФ на мотоциклах освободили населенные пункты в ДНРВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и в ДНР

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, группировка войск "центр", всу (вооруженные силы украины), потери всу