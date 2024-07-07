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Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 07.07.2024
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Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Вооруженные силы РФ освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T13:24
2024-07-07T13:36
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
группировка войск "центр"
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Нанесено поражение формированиям 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Березовка и Новгородское Донецкой Народной Республики.За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп 31-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".Накануне под контроль российских сил перешел населенный пункт Сокол в ДНР.За прошедшую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Под российский контроль перешли населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а также населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики и Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:83 безуспешные контратаки за неделю: ВСУ потеряли более 13 тысяч боевиковШтурмовики РФ на мотоциклах освободили населенные пункты в ДНРВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и в ДНР
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, группировка войск "центр", всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

Армия России освободила еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике

13:24 07.07.2024 (обновлено: 13:36 07.07.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии группировки войск "Запад"
Боевая работа артиллерии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", – сказано в сводке оборонного ведомства.

Нанесено поражение формированиям 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Березовка и Новгородское Донецкой Народной Республики.
За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп 31-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".
Накануне под контроль российских сил перешел населенный пункт Сокол в ДНР.
За прошедшую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Под российский контроль перешли населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а также населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики и Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в ДНР.
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Министерство обороны РФНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииГруппировка войск "Центр"ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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