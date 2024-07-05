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Армия России освободила пять населенных пунктов и район Новый Часова Яра
Армия России освободила пять населенных пунктов и район Новый Часова Яра - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Армия России освободила пять населенных пунктов и район Новый Часова Яра
За прошедшую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в недельной... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T14:17
2024-07-05T14:17
2024-07-05T15:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны. На этом направлении отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. Кроме того, российские бойцы отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 3845 военнослужащих, десятки единиц техники и 35 полевых складов боеприпасов.В ДНР подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровское. Разбиты три механизированных и два пехотных соединения ВСУ, а также две бригады теробороны. На этом направлении за неделю отражены 38 контратак противника, потери ВСУ составили до 2970 военнослужащих и техника.
https://crimea.ria.ru/20240705/23-gruppovykh-udara-porazheny-mesta-khraneniya-raket-i-aerodromy-na-ukraine-1138625962.html
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, харьковская область, донецкая народная республика (днр)
Армия России освободила пять населенных пунктов и район Новый Часова Яра
За неделю армия России освободила пять населенных пунктов и район Новый Часова Яра
14:17 05.07.2024 (обновлено: 15:06 05.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны.
На этом направлении отражены 11 контратак штурмовых групп противника.
"ВСУ потеряли за неделю до 3580 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, четыре боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", 27 орудий полевой артиллерии, в том числе десять западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов", - уточнили в МО.
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ.
Кроме того, российские бойцы отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 3845 военнослужащих, десятки единиц техники и 35 полевых складов боеприпасов.
В ДНР подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровское. Разбиты три механизированных и два пехотных соединения ВСУ, а также две бригады теробороны. На этом направлении за неделю отражены 38 контратак противника, потери ВСУ составили до 2970 военнослужащих и техника.