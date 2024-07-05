https://crimea.ria.ru/20240705/armiya-rossii-osvobodila-pyat-naselennykh-punktov-i-rayon-novyy-chasova-yara-1138626218.html

Армия России освободила пять населенных пунктов и район Новый Часова Яра

Армия России освободила пять населенных пунктов и район Новый Часова Яра - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Армия России освободила пять населенных пунктов и район Новый Часова Яра

За прошедшую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в недельной... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T14:17

2024-07-05T14:17

2024-07-05T15:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны. На этом направлении отражены 11 контратак штурмовых групп противника. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. Кроме того, российские бойцы отразили 18 контратак штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 3845 военнослужащих, десятки единиц техники и 35 полевых складов боеприпасов.В ДНР подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровское. Разбиты три механизированных и два пехотных соединения ВСУ, а также две бригады теробороны. На этом направлении за неделю отражены 38 контратак противника, потери ВСУ составили до 2970 военнослужащих и техника.

https://crimea.ria.ru/20240705/23-gruppovykh-udara-porazheny-mesta-khraneniya-raket-i-aerodromy-na-ukraine-1138625962.html

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, харьковская область, донецкая народная республика (днр)