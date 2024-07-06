https://crimea.ria.ru/20240706/sokol-v-donbasse-pereshel-pod-kontrol-rossiyskikh-sil-1138649348.html

Сокол в Донбассе перешел под контроль российских сил

Сокол в Донбассе перешел под контроль российских сил - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Сокол в Донбассе перешел под контроль российских сил

Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Под контроль российских сил перешел Сокол, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T13:28

2024-07-06T13:28

2024-07-06T13:39

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

новости сво

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138595727_0:0:3185:1792_1920x0_80_0_0_9433328925dc30d8f0213df61939d4f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Под контроль российских сил перешел Сокол, сообщили в Минобороны.Кроме того, российские военные отразили пять контратак штурмовых групп.На этом направлении ВСУ потеряли 415 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, два пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм противотанковую пушку "Рапира".За прошедшую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Под российский контроль перешли населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а также населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики и Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:83 безуспешные контратаки за неделю: ВСУ потеряли более 13 тысяч боевиковШтурмовики РФ на мотоциклах освободили населенные пункты в ДНРВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и в ДНР

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе