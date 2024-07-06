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Сокол в Донбассе перешел под контроль российских сил - РИА Новости Крым, 06.07.2024
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Сокол в Донбассе перешел под контроль российских сил
Сокол в Донбассе перешел под контроль российских сил - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Сокол в Донбассе перешел под контроль российских сил
Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Под контроль российских сил перешел Сокол, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T13:28
2024-07-06T13:39
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
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события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Под контроль российских сил перешел Сокол, сообщили в Минобороны.Кроме того, российские военные отразили пять контратак штурмовых групп.На этом направлении ВСУ потеряли 415 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, два пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм противотанковую пушку "Рапира".За прошедшую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Под российский контроль перешли населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а также населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики и Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:83 безуспешные контратаки за неделю: ВСУ потеряли более 13 тысяч боевиковШтурмовики РФ на мотоциклах освободили населенные пункты в ДНРВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и в ДНР
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РИА Новости Крым
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вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Сокол в Донбассе перешел под контроль российских сил

Армия России освободила населенный пункт Сокол в ДНР

13:28 06.07.2024 (обновлено: 13:39 06.07.2024)
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Под контроль российских сил перешел Сокол, сообщили в Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Сокол Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", - сказано в сообщении.

Кроме того, российские военные отразили пять контратак штурмовых групп.
На этом направлении ВСУ потеряли 415 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, два пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм противотанковую пушку "Рапира".
За прошедшую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Под российский контроль перешли населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а также населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики и Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в ДНР.
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