https://crimea.ria.ru/20240706/sokol-v-donbasse-pereshel-pod-kontrol-rossiyskikh-sil-1138649348.html
Сокол в Донбассе перешел под контроль российских сил
Сокол в Донбассе перешел под контроль российских сил - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Сокол в Донбассе перешел под контроль российских сил
Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Под контроль российских сил перешел Сокол, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T13:28
2024-07-06T13:28
2024-07-06T13:39
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Под контроль российских сил перешел Сокол, сообщили в Минобороны.Кроме того, российские военные отразили пять контратак штурмовых групп.На этом направлении ВСУ потеряли 415 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, два пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм противотанковую пушку "Рапира".За прошедшую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Под российский контроль перешли населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а также населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики и Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:83 безуспешные контратаки за неделю: ВСУ потеряли более 13 тысяч боевиковШтурмовики РФ на мотоциклах освободили населенные пункты в ДНРВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и в ДНР
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Сокол в Донбассе перешел под контроль российских сил
Армия России освободила населенный пункт Сокол в ДНР
13:28 06.07.2024 (обновлено: 13:39 06.07.2024)