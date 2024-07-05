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83 безуспешные контратаки за неделю: ВСУ потеряли более 13 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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83 безуспешные контратаки за неделю: ВСУ потеряли более 13 тысяч боевиков
83 безуспешные контратаки за неделю: ВСУ потеряли более 13 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 05.07.2024
83 безуспешные контратаки за неделю: ВСУ потеряли более 13 тысяч боевиков
Вооруженные силы России за неделю отразили 83 контратаки украинских боевиков. ВСУ потеряли порядка 13 525 единиц личного состава. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T14:39
2024-07-05T15:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю отразили 83 контратаки украинских боевиков. ВСУ потеряли порядка 13 525 единиц личного состава. Об этом сообщает Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ. Отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 1595 военнослужащих, а также военную технику, в том числе двенадцать крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США.В результате успешных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области.Российские военные улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли за неделю до 3580 военнослужащих. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов."Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики", - сообщают в Минобороны.Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. Отражено 18 контратак штурмовых групп противника. Киев потерял до 3845 военнослужащих и военную технику, в числе которой три бронетранспортера М113 производства США. Также уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов ВСУ.Населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровское ДНР освободили подразделения группировки войск "Центр", которые за неделю отразили 38 контратак противника и ликвидировали до 2970 боевиков. Поражена военная техника, среди которой две боевые машины пехоты Bradley производства США.11 контратак отразили подразделения группировки войск "Восток". Они улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника, который потерял до 900 военнослужащих.Поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и четырех бригад теробороны нанесено подразделениями группировки войск "Днепр". Потери противника за неделю составили до 635 военнослужащих. В числе уничтоженной военной техники 24 орудия полевой артиллерии, в том числе тринадцать гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено семь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов ВСУ.В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Минус восемь самолетов и вертолет – удар по авиации Украины23 групповых удара: поражены места хранения ракет и аэродромы на УкраинеВС РФ нанесли групповой удар по месту подготовки летного состава ВСУ
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , запорожская область, харьковская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, инфографика
83 безуспешные контратаки за неделю: ВСУ потеряли более 13 тысяч боевиков

ВСУ в 83 безуспешных контратаках потеряли порядка 13 525 боевиков за неделю

14:39 05.07.2024 (обновлено: 15:08 05.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю отразили 83 контратаки украинских боевиков. ВСУ потеряли порядка 13 525 единиц личного состава. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Сводка Минобороны из зоны СВО за неделю с 29 июня по 5 июля 2024Сводка Минобороны из зоны СВО за неделю с 29 июня по 5 июля 2024
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ. Отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении.
Противник потерял до 1595 военнослужащих, а также военную технику, в том числе двенадцать крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США.
В результате успешных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области.
Российские военные улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны. Отражены 11 контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли за неделю до 3580 военнослужащих. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов.
"Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики", - сообщают в Минобороны.
Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. Отражено 18 контратак штурмовых групп противника. Киев потерял до 3845 военнослужащих и военную технику, в числе которой три бронетранспортера М113 производства США. Также уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов ВСУ.
Населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровское ДНР освободили подразделения группировки войск "Центр", которые за неделю отразили 38 контратак противника и ликвидировали до 2970 боевиков. Поражена военная техника, среди которой две боевые машины пехоты Bradley производства США.
11 контратак отразили подразделения группировки войск "Восток". Они улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника, который потерял до 900 военнослужащих.
Поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и четырех бригад теробороны нанесено подразделениями группировки войск "Днепр". Потери противника за неделю составили до 635 военнослужащих. В числе уничтоженной военной техники 24 орудия полевой артиллерии, в том числе тринадцать гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено семь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов ВСУ.
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих.
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