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Минус восемь самолетов и вертолет – удар по авиации Украины - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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Минус восемь самолетов и вертолет – удар по авиации Украины
Минус восемь самолетов и вертолет – удар по авиации Украины - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Минус восемь самолетов и вертолет – удар по авиации Украины
Российские средства ПВО за неделю сбили три украинских самолета, еще пять истребителей и вертолет уничтожены на аэродромах базирования. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T14:12
2024-07-05T14:13
министерство обороны рф
пво
авиация
беспилотник (бпла, дрон)
безэкипажные катера
поставки западного оружия украине
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за неделю сбили три украинских самолета, еще пять истребителей и вертолет уничтожены на аэродромах базирования. Об этом сообщает Минобороны РФ."Средствами ПВО за неделю сбиты два самолета МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены пять самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены два самолета Су-27 воздушных сил Украины", - сказано в недельной сводке.Кроме того, войска ПВО сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД", 14 крылатых ракет Storm Shadow, семь управляемых авиабомб Hammer, противорадиолокационную ракету HARM, 42 реактивных снаряда HIMARS и Vampire, а также 451 беспилотный летательный аппарат.За неделю российские войска нанесли 23 групповых удара по объектам энергетики и оборонно-промышленному комплексу Украины. Были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных БПЛА и безэкипажных катеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский МиГ-29 уничтожен ракетным ударом под ДнепропетровскомГрупповой удар по аэродрому в Миргороде: уничтожены пять истребителей ВСУДевять самолетов и 81 беспилотник ВСУ уничтожены за сутки армией России
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4.7
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министерство обороны рф, пво, авиация, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, поставки западного оружия украине, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Минус восемь самолетов и вертолет – удар по авиации Украины

За неделю в зоне СВО уничтожили восемь украинских самолетов и вертолет

14:12 05.07.2024 (обновлено: 14:13 05.07.2024)
 
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ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за неделю сбили три украинских самолета, еще пять истребителей и вертолет уничтожены на аэродромах базирования. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами ПВО за неделю сбиты два самолета МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены пять самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены два самолета Су-27 воздушных сил Украины", - сказано в недельной сводке.
Кроме того, войска ПВО сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД", 14 крылатых ракет Storm Shadow, семь управляемых авиабомб Hammer, противорадиолокационную ракету HARM, 42 реактивных снаряда HIMARS и Vampire, а также 451 беспилотный летательный аппарат.

"Силами Черноморского флота за неделю уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины", - добавили в Минобороны.

За неделю российские войска нанесли 23 групповых удара по объектам энергетики и оборонно-промышленному комплексу Украины. Были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных БПЛА и безэкипажных катеров.
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