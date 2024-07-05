https://crimea.ria.ru/20240705/minus-vosem-samoletov-i-vertolet--udar-po-aviatsii-ukrainy-1138626314.html

Минус восемь самолетов и вертолет – удар по авиации Украины

Минус восемь самолетов и вертолет – удар по авиации Украины - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Минус восемь самолетов и вертолет – удар по авиации Украины

Российские средства ПВО за неделю сбили три украинских самолета, еще пять истребителей и вертолет уничтожены на аэродромах базирования. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T14:12

2024-07-05T14:12

2024-07-05T14:13

министерство обороны рф

пво

авиация

беспилотник (бпла, дрон)

безэкипажные катера

поставки западного оружия украине

всу (вооруженные силы украины)

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чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за неделю сбили три украинских самолета, еще пять истребителей и вертолет уничтожены на аэродромах базирования. Об этом сообщает Минобороны РФ."Средствами ПВО за неделю сбиты два самолета МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены пять самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены два самолета Су-27 воздушных сил Украины", - сказано в недельной сводке.Кроме того, войска ПВО сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД", 14 крылатых ракет Storm Shadow, семь управляемых авиабомб Hammer, противорадиолокационную ракету HARM, 42 реактивных снаряда HIMARS и Vampire, а также 451 беспилотный летательный аппарат.За неделю российские войска нанесли 23 групповых удара по объектам энергетики и оборонно-промышленному комплексу Украины. Были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных БПЛА и безэкипажных катеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский МиГ-29 уничтожен ракетным ударом под ДнепропетровскомГрупповой удар по аэродрому в Миргороде: уничтожены пять истребителей ВСУДевять самолетов и 81 беспилотник ВСУ уничтожены за сутки армией России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, авиация, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, поставки западного оружия украине, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, чф рф (черноморский флот российской федерации)