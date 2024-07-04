https://crimea.ria.ru/20240704/ukrainskiy-mig-29-unichtozhen-raketnym-udarom-pod-dnepropetrovskom-1138588041.html

Украинский МиГ-29 уничтожен ракетным ударом под Днепропетровском

Украинский МиГ-29 уничтожен ракетным ударом под Днепропетровском - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Украинский МиГ-29 уничтожен ракетным ударом под Днепропетровском

Вооруженные силы России с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" уничтожили украинский истребитель МиГ-29 и авиабомбы противника... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T08:19

2024-07-04T08:19

2024-07-04T08:20

министерство обороны рф

"искандер"

вооруженные силы россии

потери всу

днепропетровская область

авиация

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" уничтожили украинский истребитель МиГ-29 и авиабомбы противника на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Видеокадрами уничтожения вражеского самолета Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале.2 июля российские военные нанесли групповой удар ракетами "Искандер" по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате уничтожены пять и повреждены два многоцелевых истребителя Су-27 ВВС Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ уничтожены за сутки армией РоссииАрмия РФ нанесла удары по военному аэродрому и ремонтному комплексу ВСУРоссийские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружением

днепропетровская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, "искандер", вооруженные силы россии, потери всу , днепропетровская область, авиация, новости сво