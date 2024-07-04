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Украинский МиГ-29 уничтожен ракетным ударом под Днепропетровском - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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Украинский МиГ-29 уничтожен ракетным ударом под Днепропетровском
Украинский МиГ-29 уничтожен ракетным ударом под Днепропетровском - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Украинский МиГ-29 уничтожен ракетным ударом под Днепропетровском
Вооруженные силы России с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" уничтожили украинский истребитель МиГ-29 и авиабомбы противника... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T08:19
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министерство обороны рф
"искандер"
вооруженные силы россии
потери всу
днепропетровская область
авиация
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" уничтожили украинский истребитель МиГ-29 и авиабомбы противника на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Видеокадрами уничтожения вражеского самолета Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале.2 июля российские военные нанесли групповой удар ракетами "Искандер" по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате уничтожены пять и повреждены два многоцелевых истребителя Су-27 ВВС Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ уничтожены за сутки армией РоссииАрмия РФ нанесла удары по военному аэродрому и ремонтному комплексу ВСУРоссийские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружением
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, "искандер", вооруженные силы россии, потери всу , днепропетровская область, авиация, новости сво
Украинский МиГ-29 уничтожен ракетным ударом под Днепропетровском

Расчет "Искандер" уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево

08:19 04.07.2024 (обновлено: 08:20 04.07.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" уничтожили украинский истребитель МиГ-29 и авиабомбы противника на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Расчет ОТРК "Искандер" Вооруженных сил России нанес ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Уничтожены боевой самолет Миг-29 ВСУ, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы", - говорится в сообщении.
Видеокадрами уничтожения вражеского самолета Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале.
2 июля российские военные нанесли групповой удар ракетами "Искандер" по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате уничтожены пять и повреждены два многоцелевых истребителя Су-27 ВВС Украины.
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Министерство обороны РФ"Искандер"Вооруженные силы РоссииПотери ВСУДнепропетровская областьАвиацияНовости СВО
 
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