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Российские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружением - РИА Новости Крым, 30.06.2024
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Российские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружением
Российские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружением - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Российские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружением
Железнодорожный эшелон ВСУ с вооружением поражен российскими Вооруженными силами РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T13:27
2024-06-30T13:32
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Железнодорожный эшелон ВСУ с вооружением поражен российскими Вооруженными силами РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Для его уничтожения использовались оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила два населенных пункта в ДНРГорят склады и западная техника: ликвидированы еще 1795 боевиков ВСУПВО сбит украинский МиГ-29
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Российские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружением

Железнодорожный эшелон ВСУ с военной техникой поражен российскими войсками - МО

13:27 30.06.2024 (обновлено: 13:32 30.06.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа
Боевая работа - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Железнодорожный эшелон ВСУ с вооружением поражен российскими Вооруженными силами РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Железнодорожный эшелон с вооружением, военной техникой и личным составом 117-й механизированной бригады ВСУ поражен во время разгрузки", - говорится в сообщении.
Для его уничтожения использовались оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотных летательных аппарата, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", три ложные воздушные цели MALD и девять реактивных снарядов HIMARS производства США", - уточняют в Минобороны.
Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУАрмия и флотВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
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