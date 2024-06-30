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Российские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружением

Российские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружением - РИА Новости Крым, 30.06.2024

Российские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружением

Железнодорожный эшелон ВСУ с вооружением поражен российскими Вооруженными силами РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T13:27

2024-06-30T13:27

2024-06-30T13:32

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

армия и флот

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Железнодорожный эшелон ВСУ с вооружением поражен российскими Вооруженными силами РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Для его уничтожения использовались оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила два населенных пункта в ДНРГорят склады и западная техника: ликвидированы еще 1795 боевиков ВСУПВО сбит украинский МиГ-29

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф