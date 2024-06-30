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Армия России освободила два населенных пункта в ДНР
Армия России освободила два населенных пункта в ДНР - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Армия России освободила два населенных пункта в ДНР
ВС РФ освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T13:20
2024-06-30T13:20
2024-06-30T13:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. ВС РФ освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Спорное Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки "Центр" освободили Новоалександровку в ДНР, также сообщило Министерство обороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новоалександровка ДНР, улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Кирово, Михайловка, Новгородское, Волчье, Шевченко, Сокол, Вишневое ДНР", - говорится в сводке военного ведомства.За сутки отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 31-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ""Потери противника составили до 370 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30, две 100 мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - отмечает МО РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят склады и западная техника: ликвидированы еще 1795 боевиков ВСУПВО сбит украинский МиГ-29
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, новости сво
Армия России освободила два населенных пункта в ДНР
Армия России освободила Спорное и Новоалександровку в ДНР
13:20 30.06.2024 (обновлено: 13:35 30.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. ВС РФ освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Спорное Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Спорное ДНР", - говорится в сводке министерства.
Подразделения группировки "Центр" освободили Новоалександровку в ДНР, также сообщило Министерство обороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новоалександровка ДНР, улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Кирово, Михайловка, Новгородское, Волчье, Шевченко, Сокол, Вишневое ДНР", - говорится в сводке военного ведомства.
За сутки отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 31-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ"
"Потери противника составили до 370 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30, две 100 мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - отмечает МО РФ.
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