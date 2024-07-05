https://crimea.ria.ru/20240705/23-gruppovykh-udara-porazheny-mesta-khraneniya-raket-i-aerodromy-na-ukraine-1138625962.html
23 групповых удара: поражены места хранения ракет и аэродромы на Украине
23 групповых удара: поражены места хранения ракет и аэродромы на Украине - РИА Новости Крым, 05.07.2024
23 групповых удара: поражены места хранения ракет и аэродромы на Украине
Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 23 групповых удара по объектам энергетики и оборонно-промышленному комплексу Украины. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T13:49
2024-07-05T13:49
2024-07-05T13:59
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
украина
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
энергосистема украины
безэкипажные катера
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 23 групповых удара по объектам энергетики и оборонно-промышленному комплексу Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.4 июля сообщалось, что Вооруженные силы России с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили украинский истребитель МиГ-29 и авиабомбы противника на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.Днем ранее был разгромлен цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов ВСУ, а также на аэродроме базирования уничтожен вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Во вторник, 2 июля, российские военные нанесли групповой ракетный удар по аэродрому в Полтавской области, уничтожены пять и повреждены два многоцелевых истребителя Су-27 ВВС Украины.
https://crimea.ria.ru/20240623/vs-rf-nanesli-gruppovoy-udar-po-mestu-podgotovki-letnogo-sostava-vsu-1138303412.html
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), энергосистема украины, безэкипажные катера, беспилотник (бпла, дрон)
23 групповых удара: поражены места хранения ракет и аэродромы на Украине
ВС России нанесли 23 групповых удара по хранилищам ракетного вооружения и оборонке Украины
13:49 05.07.2024 (обновлено: 13:59 05.07.2024)