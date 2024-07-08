https://crimea.ria.ru/20240708/na-krymskom-mostu-rastet-ochered-1138678347.html
На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 08.07.2024
На Крымском мосту растет очередь
Перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани растет очередь автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T11:53
2024-07-08T11:53
2024-07-08T12:08
ситуация на дорогах крыма
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани растет очередь автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Количество автомобилей начало расти утром: по состоянию на 8:00 в очереди со стороны Краснодарского каря находилось 105 транспортных средств. В 9:00 их было 199, в 10:00 – 145. Значительный рост очереди – до трехсот автомобилей – наблюдался утром 7 июля.Проезд по Крымскому мосту сейчас разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовВ Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту Перед въездом на Крымский мост организовали пункты раздачи воды
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, логистика, транспорт, новости крыма, керчь, тамань
На Крымском мосту растет очередь
Перед Крымским мостом растет очередь желающих въехать на полуостров
11:53 08.07.2024 (обновлено: 12:08 08.07.2024)