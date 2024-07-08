https://crimea.ria.ru/20240708/na-krymskom-mostu-rastet-ochered-1138678347.html

На Крымском мосту растет очередь

На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 08.07.2024

На Крымском мосту растет очередь

Перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани растет очередь автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T11:53

2024-07-08T11:53

2024-07-08T12:08

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

новости крыма

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани растет очередь автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Количество автомобилей начало расти утром: по состоянию на 8:00 в очереди со стороны Краснодарского каря находилось 105 транспортных средств. В 9:00 их было 199, в 10:00 – 145. Значительный рост очереди – до трехсот автомобилей – наблюдался утром 7 июля.Проезд по Крымскому мосту сейчас разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовВ Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту Перед въездом на Крымский мост организовали пункты раздачи воды

крымский мост

керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, новости крыма, керчь, тамань