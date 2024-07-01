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Перед въездом на Крымский мост организовали пункты раздачи воды - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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Перед въездом на Крымский мост организовали пункты раздачи воды
Перед въездом на Крымский мост организовали пункты раздачи воды - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Перед въездом на Крымский мост организовали пункты раздачи воды
Перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани организовано три пункта выдачи воды, а также установлено 11 биотуалетов, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T21:04
2024-07-01T21:04
крымский мост
темрюкский район
тамань
новости
кубань
краснодарский край
волонтеры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани организовано три пункта выдачи воды, а также установлено 11 биотуалетов, сообщает оперштаб Кубани.Помощь водителям и пассажирам оказывают волонтеры – сотрудники администрации Таманского сельского поселения и представители аварийно-спасательного отряда Темрюкского района.
https://crimea.ria.ru/20240618/zayavlenie-vms-ukrainy-o-krymskom-moste-pochemu-kiev-smenil-ritoriku-1138190977.html
крымский мост
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крымский мост, темрюкский район, тамань, новости, кубань, краснодарский край, волонтеры
Перед въездом на Крымский мост организовали пункты раздачи воды

В очереди на Крымский мост волонтеры раздают воду и оказывают помощь

21:04 01.07.2024
 
© РИА Новости КрымАвтомобили на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани организовано три пункта выдачи воды, а также установлено 11 биотуалетов, сообщает оперштаб Кубани.

"Перед въездом на мост работают три пункта выдачи питьевой воды. Получить ее можно на 137, 139 и 140 километрах трассы Новороссийск – Керчь. Также для удобства установлены 11 биотуалетов", – сказано в сообщении.

Помощь водителям и пассажирам оказывают волонтеры – сотрудники администрации Таманского сельского поселения и представители аварийно-спасательного отряда Темрюкского района.

"За предыдущие сутки со стороны Краснодарского края Крымский мост пересекли 7644 транспортных средства", – уточняет Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.

Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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Крымский мостТемрюкский районТаманьНовостиКубаньКраснодарский крайВолонтеры
 
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