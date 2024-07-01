https://crimea.ria.ru/20240701/pered-vezdom-na-krymskiy-most-organizovali-punkty-razdachi-vody-1138507277.html

Перед въездом на Крымский мост организовали пункты раздачи воды

Перед въездом на Крымский мост организовали пункты раздачи воды - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Перед въездом на Крымский мост организовали пункты раздачи воды

Перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани организовано три пункта выдачи воды, а также установлено 11 биотуалетов, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T21:04

2024-07-01T21:04

2024-07-01T21:04

крымский мост

темрюкский район

тамань

новости

кубань

краснодарский край

волонтеры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани организовано три пункта выдачи воды, а также установлено 11 биотуалетов, сообщает оперштаб Кубани.Помощь водителям и пассажирам оказывают волонтеры – сотрудники администрации Таманского сельского поселения и представители аварийно-спасательного отряда Темрюкского района.

https://crimea.ria.ru/20240618/zayavlenie-vms-ukrainy-o-krymskom-moste-pochemu-kiev-smenil-ritoriku-1138190977.html

крымский мост

темрюкский район

тамань

кубань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, темрюкский район, тамань, новости, кубань, краснодарский край, волонтеры