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В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту

В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 02.07.2024

В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту

Июль – пик курортного сезона. Трафик через Крымский мост растет. Как подготовиться к проезду через него, рассказали в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T10:54

2024-07-02T10:54

2024-07-02T10:54

инфографика

крымский мост

логистика

транспорт

крым

туризм в крыму

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Июль – пик курортного сезона. Трафик через Крымский мост растет. Как подготовиться к проезду через него, рассказали в Минтрансе России.На транспортном переходе через Керченский пролив действуют правила безопасности. Обязательную проверку проходят водители и пассажиры, транспортные средства, багаж и ручная кладь.В конце июня для сокращения времени ожидания досмотра увеличили число досмотровых пунктов.Кроме того, для поездки можно воспользоваться альтернативными маршрутами. Сухопутный проходит через Мариуполь и Мелитополь. Также работает паромная переправа через Керченский пролив.

крымский мост

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, туризм в крыму, общество, инфографика