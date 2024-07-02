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В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту
В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 02.07.2024
В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту
Июль – пик курортного сезона. Трафик через Крымский мост растет. Как подготовиться к проезду через него, рассказали в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T10:54
2024-07-02T10:54
инфографика
крымский мост
логистика
транспорт
крым
туризм в крыму
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Июль – пик курортного сезона. Трафик через Крымский мост растет. Как подготовиться к проезду через него, рассказали в Минтрансе России.На транспортном переходе через Керченский пролив действуют правила безопасности. Обязательную проверку проходят водители и пассажиры, транспортные средства, багаж и ручная кладь.В конце июня для сокращения времени ожидания досмотра увеличили число досмотровых пунктов.Кроме того, для поездки можно воспользоваться альтернативными маршрутами. Сухопутный проходит через Мариуполь и Мелитополь. Также работает паромная переправа через Керченский пролив.
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, туризм в крыму, общество, инфографика
В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту

Основные правила проезда по Крымскому мосту

10:54 02.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Июль – пик курортного сезона. Трафик через Крымский мост растет. Как подготовиться к проезду через него, рассказали в Минтрансе России.
На транспортном переходе через Керченский пролив действуют правила безопасности. Обязательную проверку проходят водители и пассажиры, транспортные средства, багаж и ручная кладь.
В конце июня для сокращения времени ожидания досмотра увеличили число досмотровых пунктов.
Правила досмотра на Крымском мостуПравила досмотра на Крымском мосту
Правила досмотра на Крымском мостуПравила досмотра на Крымском мосту
Кроме того, для поездки можно воспользоваться альтернативными маршрутами. Сухопутный проходит через Мариуполь и Мелитополь. Также работает паромная переправа через Керченский пролив.
 
ИнфографикаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымТуризм в КрымуОбщество
 
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