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В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту
В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 02.07.2024
В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту
Июль – пик курортного сезона. Трафик через Крымский мост растет. Как подготовиться к проезду через него, рассказали в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T10:54
2024-07-02T10:54
2024-07-02T10:54
инфографика
крымский мост
логистика
транспорт
крым
туризм в крыму
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Июль – пик курортного сезона. Трафик через Крымский мост растет. Как подготовиться к проезду через него, рассказали в Минтрансе России.На транспортном переходе через Керченский пролив действуют правила безопасности. Обязательную проверку проходят водители и пассажиры, транспортные средства, багаж и ручная кладь.В конце июня для сокращения времени ожидания досмотра увеличили число досмотровых пунктов.Кроме того, для поездки можно воспользоваться альтернативными маршрутами. Сухопутный проходит через Мариуполь и Мелитополь. Также работает паромная переправа через Керченский пролив.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, туризм в крыму, общество, инфографика
В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту
Основные правила проезда по Крымскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Июль – пик курортного сезона. Трафик через Крымский мост растет. Как подготовиться к проезду через него, рассказали в Минтрансе России.
На транспортном переходе через Керченский пролив действуют правила безопасности. Обязательную проверку проходят водители и пассажиры, транспортные средства, багаж и ручная кладь.
В конце июня для сокращения времени ожидания досмотра увеличили число досмотровых пунктов
.
Кроме того, для поездки можно воспользоваться альтернативными маршрутами. Сухопутный проходит через Мариуполь и Мелитополь. Также работает паромная переправа через Керченский пролив.