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Заторы на Крымском мосту обещают устранить в ближайшие часы
Заторы на Крымском мосту обещают устранить в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Заторы на Крымском мосту обещают устранить в ближайшие часы
На Крымском мосту решают проблему с большой очередью к досмотровым пунктам, которая растет с утра воскресенья. Об этом сообщает министр транспорта Крыма Николай РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T16:32
2024-06-30T16:32
2024-06-30T16:36
николай лукашенко
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транспорт
новости крыма
упрдор "тамань"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту решают проблему с большой очередью к досмотровым пунктам, которая растет с утра воскресенья. Об этом сообщает министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.Николай Лукашенко отметил, что увеличение транспортного потока со стороны Краснодарского края и Крыма на Крымский мост фиксируется с обеда. В связи с этим проведено рабочее совещание с участием представителей ФКУ Упрдор "Тамань" и ФГУП "УВО Минтранса России", на котором обсудили вопросы увеличения пропускной способности пунктов досмотра автомобильного транспорта.Ночью движение по Крымскому мосту было перекрыто. К 14 часам очередь к досмотровым пунктам достигла 1130 автомобилей.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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николай лукашенко, крым, крымский мост, транспорт, новости крыма, упрдор "тамань"
Заторы на Крымском мосту обещают устранить в ближайшие часы
На крымском мосту для устранения заторов увеличили количество постов досмотра
16:32 30.06.2024 (обновлено: 16:36 30.06.2024)