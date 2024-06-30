https://crimea.ria.ru/20240630/zatory-na-krymskom-mostu-obeschayut-ustranit-v-blizhayshie-chasy-1138475063.html

Заторы на Крымском мосту обещают устранить в ближайшие часы

Заторы на Крымском мосту обещают устранить в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 30.06.2024

Заторы на Крымском мосту обещают устранить в ближайшие часы

На Крымском мосту решают проблему с большой очередью к досмотровым пунктам, которая растет с утра воскресенья. Об этом сообщает министр транспорта Крыма Николай РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T16:32

2024-06-30T16:32

2024-06-30T16:36

николай лукашенко

крым

крымский мост

транспорт

новости крыма

упрдор "тамань"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту решают проблему с большой очередью к досмотровым пунктам, которая растет с утра воскресенья. Об этом сообщает министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.Николай Лукашенко отметил, что увеличение транспортного потока со стороны Краснодарского края и Крыма на Крымский мост фиксируется с обеда. В связи с этим проведено рабочее совещание с участием представителей ФКУ Упрдор "Тамань" и ФГУП "УВО Минтранса России", на котором обсудили вопросы увеличения пропускной способности пунктов досмотра автомобильного транспорта.Ночью движение по Крымскому мосту было перекрыто. К 14 часам очередь к досмотровым пунктам достигла 1130 автомобилей.

крым

крымский мост

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай лукашенко, крым, крымский мост, транспорт, новости крыма, упрдор "тамань"