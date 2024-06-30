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Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Крымский мост открыли для проезда
На Крымском мосту восстановлено движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T02:56
2024-06-30T02:56
2024-06-30T02:56
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановлено движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее сообщалось, что проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостанавливали. Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост открыли для проезда
На Крымском мосту восстановлено движение