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Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 30.06.2024
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Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Крымский мост открыли для проезда
На Крымском мосту восстановлено движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T02:56
2024-06-30T02:56
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановлено движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее сообщалось, что проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостанавливали. Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост открыли для проезда

На Крымском мосту восстановлено движение

02:56 30.06.2024
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановлено движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостанавливали. Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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