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Очередь на Крымский мост перевалила за 1100 машин: ждать не менее 3 часов
Очередь на Крымский мост перевалила за 1100 машин: ждать не менее 3 часов - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Очередь на Крымский мост перевалила за 1100 машин: ждать не менее 3 часов
Очередь на Крымский мост растет в воскресенье с самого утра. К 14.00 она достигла 1130 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T14:10
2024-06-30T14:10
2024-06-30T14:16
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
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керченский пролив
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост растет в воскресенье с самого утра. К 14.00 она достигла 1130 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Крымский мост закрывали вечером в субботу и в ночь на воскресенье дважды. Первый раз ограничение продлилось шесть минут, второй раз транспортный переход был закрыт менее 20 минут. В 11.00 в очереди на мост находились 782 автомобиля.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
крымский мост
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, керченский пролив, тамань
Очередь на Крымский мост перевалила за 1100 машин: ждать не менее 3 часов
В очереди на Крымский мост стоят 1130 автомобилей - время ожидания не менее трех часов
14:10 30.06.2024 (обновлено: 14:16 30.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост растет в воскресенье с самого утра. К 14.00 она достигла 1130 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"По состоянию на 14:00 в очереди со стороны Тамани находятся находится 810 транспортных средства. Ожидание около трех часов. В очереди со стороны Керчи находятся 320 транспортных средства, ожидание - около часа", – говорится в сообщении.
Крымский мост закрывали вечером в субботу и в ночь на воскресенье дважды. Первый раз ограничение продлилось шесть минут, второй раз транспортный переход был закрыт менее 20 минут. В 11.00 в очереди на мост находились 782 автомобиля.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.