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Названа предварительная причина разлива мазута с танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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Названа предварительная причина разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
Названа предварительная причина разлива мазута с танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Названа предварительная причина разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
Выброс нефтепродуктов из севшего на мель "Волгонефть-239" мог произойти из-за трещины в корпусе, которая образовалась в результате прошедших штормов. Такую... РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T15:23
2025-01-11T15:23
кубань
керченский пролив
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
экология
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Выброс нефтепродуктов из севшего на мель "Волгонефть-239" мог произойти из-за трещины в корпусе, которая образовалась в результате прошедших штормов. Такую версию озвучили на заседании координационного штаба, которое на месте работ провел первый вице-губернатор Кубани, руководитель регионального оперштаба Игорь Галась.Кроме того, на совещании обсудили вопросы прокладки временной дороги, которую будут строить до самой кормы, и вариант сбора мазута в акватории с помощью судна на воздушной подушке. В ближайшее время этот способ будет испробован.Также сбору нефтепродуктов, которые вылились из кормовой части танкера "Волгонефть-239" после крушения в Керченском проливе, подключили специальный плавучий кран с баржей.В пятницу стало известно, что с кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс нефтепродуктов. Образовалось большое нефтяное пятно площадью более двух тысяч метров, которое оградили бонами и обработали биосорбентами.К настоящему времени вдоль берега локализован выброс мазута. Пятно нефтепродуктов на протяжении порядка 300 метров и шириной до 5 метров растеклось на площади 2,8 тысяч квадратных метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецкран с баржей отправился к севшему на мель танкеру "Волгонефть-239"В Керчи на набережной обнаружен мазутПревратить в экоуголь: ученые предложили вариант утилизации мазута
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кубань, керченский пролив, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, экология, новости, происшествия
Названа предварительная причина разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"

Причиной выброса мазута с севшего на мель танкера "Волгонефть-239" могла стать трещина

15:23 11.01.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайРазлив мазута с кормы потерпевшего крушение танкера у берегов Кубани
Разлив мазута с кормы потерпевшего крушение танкера у берегов Кубани
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Выброс нефтепродуктов из севшего на мель "Волгонефть-239" мог произойти из-за трещины в корпусе, которая образовалась в результате прошедших штормов. Такую версию озвучили на заседании координационного штаба, которое на месте работ провел первый вице-губернатор Кубани, руководитель регионального оперштаба Игорь Галась.
"Специалисты назвали наиболее вероятную причину разлива – трещина в корпусе образовалась в результате прошедших штормов. Накануне, пока это еще было возможно без экстремального риска для жизни, корму танкера обследовали водолазы Морспасслужбы. Новых повреждений и утечек мазута с места, где судно разломилось во время шторма, не обнаружили", - говорится в Telegram-канале оперштаба Кубани.
Кроме того, на совещании обсудили вопросы прокладки временной дороги, которую будут строить до самой кормы, и вариант сбора мазута в акватории с помощью судна на воздушной подушке. В ближайшее время этот способ будет испробован.
Также сбору нефтепродуктов, которые вылились из кормовой части танкера "Волгонефть-239" после крушения в Керченском проливе, подключили специальный плавучий кран с баржей.
В пятницу стало известно, что с кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс нефтепродуктов. Образовалось большое нефтяное пятно площадью более двух тысяч метров, которое оградили бонами и обработали биосорбентами.
К настоящему времени вдоль берега локализован выброс мазута. Пятно нефтепродуктов на протяжении порядка 300 метров и шириной до 5 метров растеклось на площади 2,8 тысяч квадратных метров.
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