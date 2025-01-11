https://crimea.ria.ru/20250111/nazvana-predvaritelnaya-prichina-razliva-mazuta-s-tankera-volgoneft-239-1143252651.html

Названа предварительная причина разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"

Названа предварительная причина разлива мазута с танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Названа предварительная причина разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"

Выброс нефтепродуктов из севшего на мель "Волгонефть-239" мог произойти из-за трещины в корпусе, которая образовалась в результате прошедших штормов. Такую... РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T15:23

2025-01-11T15:23

2025-01-11T15:23

кубань

керченский пролив

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

экология

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0b/1143252532_0:0:1184:666_1920x0_80_0_0_036b62cea42998628960d3bad4754daf.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Выброс нефтепродуктов из севшего на мель "Волгонефть-239" мог произойти из-за трещины в корпусе, которая образовалась в результате прошедших штормов. Такую версию озвучили на заседании координационного штаба, которое на месте работ провел первый вице-губернатор Кубани, руководитель регионального оперштаба Игорь Галась.Кроме того, на совещании обсудили вопросы прокладки временной дороги, которую будут строить до самой кормы, и вариант сбора мазута в акватории с помощью судна на воздушной подушке. В ближайшее время этот способ будет испробован.Также сбору нефтепродуктов, которые вылились из кормовой части танкера "Волгонефть-239" после крушения в Керченском проливе, подключили специальный плавучий кран с баржей.В пятницу стало известно, что с кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс нефтепродуктов. Образовалось большое нефтяное пятно площадью более двух тысяч метров, которое оградили бонами и обработали биосорбентами.К настоящему времени вдоль берега локализован выброс мазута. Пятно нефтепродуктов на протяжении порядка 300 метров и шириной до 5 метров растеклось на площади 2,8 тысяч квадратных метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецкран с баржей отправился к севшему на мель танкеру "Волгонефть-239"В Керчи на набережной обнаружен мазутПревратить в экоуголь: ученые предложили вариант утилизации мазута

https://crimea.ria.ru/20250111/ustritsy-i-midii-v-chernom-more-chto-budet-s-urozhaem-posle-vybrosa-mazuta-1143242712.html

кубань

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, керченский пролив, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, экология, новости, происшествия