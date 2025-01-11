Названа предварительная причина разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
Причиной выброса мазута с севшего на мель танкера "Волгонефть-239" могла стать трещина
© Оперштаб Краснодарский крайРазлив мазута с кормы потерпевшего крушение танкера у берегов Кубани
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Выброс нефтепродуктов из севшего на мель "Волгонефть-239" мог произойти из-за трещины в корпусе, которая образовалась в результате прошедших штормов. Такую версию озвучили на заседании координационного штаба, которое на месте работ провел первый вице-губернатор Кубани, руководитель регионального оперштаба Игорь Галась.
"Специалисты назвали наиболее вероятную причину разлива – трещина в корпусе образовалась в результате прошедших штормов. Накануне, пока это еще было возможно без экстремального риска для жизни, корму танкера обследовали водолазы Морспасслужбы. Новых повреждений и утечек мазута с места, где судно разломилось во время шторма, не обнаружили", - говорится в Telegram-канале оперштаба Кубани.
Кроме того, на совещании обсудили вопросы прокладки временной дороги, которую будут строить до самой кормы, и вариант сбора мазута в акватории с помощью судна на воздушной подушке. В ближайшее время этот способ будет испробован.
Также сбору нефтепродуктов, которые вылились из кормовой части танкера "Волгонефть-239" после крушения в Керченском проливе, подключили специальный плавучий кран с баржей.
В пятницу стало известно, что с кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс нефтепродуктов. Образовалось большое нефтяное пятно площадью более двух тысяч метров, которое оградили бонами и обработали биосорбентами.
К настоящему времени вдоль берега локализован выброс мазута. Пятно нефтепродуктов на протяжении порядка 300 метров и шириной до 5 метров растеклось на площади 2,8 тысяч квадратных метров.
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