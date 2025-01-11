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В Керчи на набережной обнаружен мазут - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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В Керчи на набережной обнаружен мазут
В Керчи на набережной обнаружен мазут - РИА Новости Крым, 11.01.2025
В Керчи на набережной обнаружен мазут
Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей, передает корреспондент РИА Новости Крым. Эту информацию подтвердил глава РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T14:36
2025-01-11T14:49
крым
керчь
олег каторгин
происшествия
черное море
экология
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей, передает корреспондент РИА Новости Крым. Эту информацию подтвердил глава местной городской администрации Олег Каторгин.По данным Каторгина, в акватории керченской набережной море обработали специальным сорбентом."Очищено 2200 метров берега, собрано 132 мешка загрязненной песчаной смеси", - добавил глава администрации.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Мазут убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад.Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецкран с баржей отправился к севшему на мель танкеру "Волгонефть-239"Устрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, олег каторгин, происшествия, черное море, экология, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, новости крыма, срочные новости крыма
В Керчи на набережной обнаружен мазут

В Керчи на набережной и городских пляжах обнаружили новые выбросы мазута

14:36 11.01.2025 (обновлено: 14:49 11.01.2025)
 
© РИА Новости КрымВ Керчи на набережной обнаружен мазут
В Керчи на набережной обнаружен мазут - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей, передает корреспондент РИА Новости Крым. Эту информацию подтвердил глава местной городской администрации Олег Каторгин.
"Выброс нефтесодержащих пятен зафиксирован и ликвидирован на набережной города, в районе крепости Ени-Кале, а также на пляжах "Черепашка", Сморжевском, Молодежном и городском", - сообщил он в Telegram-канале.
© РИА Новости КрымВ Керчи на набережной обнаружен мазут
В Керчи на набережной обнаружен мазут - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости Крым
В Керчи на набережной обнаружен мазут
По данным Каторгина, в акватории керченской набережной море обработали специальным сорбентом.
"Очищено 2200 метров берега, собрано 132 мешка загрязненной песчаной смеси", - добавил глава администрации.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаУборка мазута на набережной в Керчи
Уборка мазута на набережной в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Уборка мазута на набережной в Керчи
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Мазут убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад.
Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымКерчьОлег КаторгинПроисшествияЧерное мореЭкологияРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
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