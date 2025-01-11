В Керчи на набережной обнаружен мазут
В Керчи на набережной и городских пляжах обнаружили новые выбросы мазута
14:36 11.01.2025 (обновлено: 14:49 11.01.2025)
© РИА Новости КрымВ Керчи на набережной обнаружен мазут
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей, передает корреспондент РИА Новости Крым. Эту информацию подтвердил глава местной городской администрации Олег Каторгин.
"Выброс нефтесодержащих пятен зафиксирован и ликвидирован на набережной города, в районе крепости Ени-Кале, а также на пляжах "Черепашка", Сморжевском, Молодежном и городском", - сообщил он в Telegram-канале.
© РИА Новости КрымВ Керчи на набережной обнаружен мазут
© РИА Новости Крым
В Керчи на набережной обнаружен мазут
По данным Каторгина, в акватории керченской набережной море обработали специальным сорбентом.
"Очищено 2200 метров берега, собрано 132 мешка загрязненной песчаной смеси", - добавил глава администрации.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаУборка мазута на набережной в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Уборка мазута на набережной в Керчи
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Мазут убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад.
Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: