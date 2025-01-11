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В Керчи на набережной обнаружен мазут

В Керчи на набережной обнаружен мазут - РИА Новости Крым, 11.01.2025

В Керчи на набережной обнаружен мазут

Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей, передает корреспондент РИА Новости Крым. Эту информацию подтвердил глава РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T14:36

2025-01-11T14:36

2025-01-11T14:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей, передает корреспондент РИА Новости Крым. Эту информацию подтвердил глава местной городской администрации Олег Каторгин.По данным Каторгина, в акватории керченской набережной море обработали специальным сорбентом."Очищено 2200 метров берега, собрано 132 мешка загрязненной песчаной смеси", - добавил глава администрации.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Мазут убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад.Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецкран с баржей отправился к севшему на мель танкеру "Волгонефть-239"Устрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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