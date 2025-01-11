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Топливо в Крыму – на сколько хватит запасов - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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Топливо в Крыму – на сколько хватит запасов
Топливо в Крыму – на сколько хватит запасов - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Топливо в Крыму – на сколько хватит запасов
Запасов нефтепродуктов в Крыму на сегодняшний день достаточно. Об этом по итогам заседания штаба по мониторингу ситуации, связанной со стабильностью поставок и... РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T15:55
2025-01-11T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Запасов нефтепродуктов в Крыму на сегодняшний день достаточно. Об этом по итогам заседания штаба по мониторингу ситуации, связанной со стабильностью поставок и потреблением нефтепродуктов в РФ, сообщил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Кроме того, в рамках видеоконференции обсуждались вопросы обеспеченности республики топливом, ценовая ситуация на внутреннем рынке и соблюдение антимонопольного законодательства.В конце декабря прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов поставил задачу снизить цену на бензин марки Аи-95 до 66,50 рублей за литр. Новая стоимость касается всех АЗС и начнет действовать с 15 января.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цена на бензин Аи-95 в Крыму снизится с 15 января"Мы нашли рецепт" – Аксенов о решении вопроса с ценами на топливо в Крыму Аксенов пообещал добиться снижения цен на бензин в Крыму
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РИА Новости Крым
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минтопэнерго крыма, крым, топливо, топливо в крыму, новости крыма, бензин
Топливо в Крыму – на сколько хватит запасов

Крым обеспечен светлыми нефтепродуктами в необходимом объеме – минтопэнерго

15:55 11.01.2025
 
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Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Запасов нефтепродуктов в Крыму на сегодняшний день достаточно. Об этом по итогам заседания штаба по мониторингу ситуации, связанной со стабильностью поставок и потреблением нефтепродуктов в РФ, сообщил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
"В настоящее время Республика Крым обеспечена светлыми нефтепродуктами в необходимом объеме", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, в рамках видеоконференции обсуждались вопросы обеспеченности республики топливом, ценовая ситуация на внутреннем рынке и соблюдение антимонопольного законодательства.
В конце декабря прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов поставил задачу снизить цену на бензин марки Аи-95 до 66,50 рублей за литр. Новая стоимость касается всех АЗС и начнет действовать с 15 января.
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