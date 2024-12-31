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Цена на бензин Аи-95 в Крыму снизится с 15 января - РИА Новости Крым, 31.12.2024
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Цена на бензин Аи-95 в Крыму снизится с 15 января
Цена на бензин Аи-95 в Крыму снизится с 15 января - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Цена на бензин Аи-95 в Крыму снизится с 15 января
В Крыму цена на бензин марки Аи-95 с 15 января снизится, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T14:40
2024-12-31T14:50
крым
срочные новости крыма
бензин
топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Крыму цена на бензин марки Аи-95 с 15 января снизится, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики уточнил, что этого удалось достичь благодаря поддержке правительства Российской Федерации и в связи с договоренностью с топливными компаниями Крыма.Ранее Аксенов заявил, что стоимость топлива в Крыму расти не будет, республиканские власти совместно с федеральным правительством прорабатывают вопрос стабилизации цен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы нашли рецепт" – Аксенов о решении вопроса с ценами на топливо в Крыму Аксенов пообещал добиться снижения цен на бензин в КрымуЗапрет на экспорт бензина из России продлен до 31 января
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РИА Новости Крым
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крым, срочные новости крыма, бензин, топливо, сергей аксенов
Цена на бензин Аи-95 в Крыму снизится с 15 января

В Крыму цена на бензин марки Аи-95 с 15 января снизится на 3 рубля

14:40 31.12.2024 (обновлено: 14:50 31.12.2024)
 
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Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Крыму цена на бензин марки Аи-95 с 15 января снизится, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Принято решение о снижении с 15 января цены на бензин марки АИ-95 на топливно-заправочных станциях основных нефтетрейдеров республики. Цена на бензин указанной марки составит 66,50 руб. за литр", - написал он в своем ТГ-канале.
Глава республики уточнил, что этого удалось достичь благодаря поддержке правительства Российской Федерации и в связи с договоренностью с топливными компаниями Крыма.
Ранее Аксенов заявил, что стоимость топлива в Крыму расти не будет, республиканские власти совместно с федеральным правительством прорабатывают вопрос стабилизации цен.
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КрымСрочные новости КрымаБензинТопливоСергей Аксенов
 
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