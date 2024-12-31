https://crimea.ria.ru/20241231/tseny-na-benzin-ai-95-v-krymu-snizitsya--s-15-yanvarya-1143038446.html

Цена на бензин Аи-95 в Крыму снизится с 15 января

Цена на бензин Аи-95 в Крыму снизится с 15 января - РИА Новости Крым, 31.12.2024

Цена на бензин Аи-95 в Крыму снизится с 15 января

В Крыму цена на бензин марки Аи-95 с 15 января снизится, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T14:40

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крым

срочные новости крыма

бензин

топливо

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Крыму цена на бензин марки Аи-95 с 15 января снизится, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики уточнил, что этого удалось достичь благодаря поддержке правительства Российской Федерации и в связи с договоренностью с топливными компаниями Крыма.Ранее Аксенов заявил, что стоимость топлива в Крыму расти не будет, республиканские власти совместно с федеральным правительством прорабатывают вопрос стабилизации цен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы нашли рецепт" – Аксенов о решении вопроса с ценами на топливо в Крыму Аксенов пообещал добиться снижения цен на бензин в КрымуЗапрет на экспорт бензина из России продлен до 31 января

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, срочные новости крыма, бензин, топливо, сергей аксенов