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Как американские санкции повлияют на энергосектор России - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250111/kak-amerikanskie-sanktsii-povliyayut-na-energosektor-rossii-1143255339.html
Как американские санкции повлияют на энергосектор России
Как американские санкции повлияют на энергосектор России - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Как американские санкции повлияют на энергосектор России
Под американскими санкциями оказались два крупных российских производителя и экспортера нефти: "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", это может усложнить... РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T20:43
2025-01-11T20:43
эксклюзивы риа новости крым
санкции
санкции против россии
мнения
игорь юшков
газ
нефть
энергетика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Под американскими санкциями оказались два крупных российских производителя и экспортера нефти: "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", это может усложнить российский экспорт. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Ранее в США объявили о вводе самых масштабных санкций против предприятий российского энергетического сектора – нефти и сжиженного природного газа."Раньше блокирующие санкции не затрагивали российских производителей нефти - "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", теперь же они попали под ограничения, а это значит, что теперь клиенты будут опасаться напрямую с ними сотрудничать. И нужно либо перенастраивать экспорт, либо подключать дополнительных трейдеров", - объясняет Юшков.По словам эксперта, также возможно и перестроение российской энергетической отрасли, в том плане, что попавшие под санкции компании будут работать больше на внутреннем рынке.Что касается санкций против нефтяных танкеров, то каких-то принципиально новых ограничений в этом плане нет, говорит собеседник."Основная часть санкций - против танкеров и компаний, которые страхуют перевозку морским транспортом, это все уже было. Здесь ничего нового нет. Танкеры, когда попадают под санкции, продолжают работать. Поэтому это особо нам не навредит, просто будет поддерживать высокую стоимость перевозки танкерами теневого флота", - считает Юшков.Санкции, направленные против газовой составляющей сектора, ударят, прежде всего по двум среднетоннажным заводам страны.Также он напомнил, что ранее точно под такие же санкции попал новый крупнотоннажный завод "Арктик СПГ-2".При этом, по словам Юшкова, у России уже есть большой опыт преодоления подобных санкций, "поэтому ничего страшного, особенно в нефтяной сфере, не будет".Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, следует из указа президента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Россия может поставлять газ в Европу без УкраиныЭкономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозыТрубопровод вне политики: Венгрия не будет отказываться от газа из России
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санкции, санкции против россии, мнения, игорь юшков, газ, нефть, энергетика, россия, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden)
Как американские санкции повлияют на энергосектор России

Санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза" могут усложнить российский экспорт

20:43 11.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Под американскими санкциями оказались два крупных российских производителя и экспортера нефти: "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", это может усложнить российский экспорт. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее в США объявили о вводе самых масштабных санкций против предприятий российского энергетического сектора – нефти и сжиженного природного газа.
"Раньше блокирующие санкции не затрагивали российских производителей нефти - "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", теперь же они попали под ограничения, а это значит, что теперь клиенты будут опасаться напрямую с ними сотрудничать. И нужно либо перенастраивать экспорт, либо подключать дополнительных трейдеров", - объясняет Юшков.
По словам эксперта, также возможно и перестроение российской энергетической отрасли, в том плане, что попавшие под санкции компании будут работать больше на внутреннем рынке.
"Компании (попавшие под санкции – ред.) будут свою нефть отправлять на НПЗ, перерабатывать и продавать нефтепродукты внутри. Соответственно, те, кто не попал под санкции, будут вместо них экспортировать нефть", - уточняет он.
Что касается санкций против нефтяных танкеров, то каких-то принципиально новых ограничений в этом плане нет, говорит собеседник.
"Основная часть санкций - против танкеров и компаний, которые страхуют перевозку морским транспортом, это все уже было. Здесь ничего нового нет. Танкеры, когда попадают под санкции, продолжают работать. Поэтому это особо нам не навредит, просто будет поддерживать высокую стоимость перевозки танкерами теневого флота", - считает Юшков.
Санкции, направленные против газовой составляющей сектора, ударят, прежде всего по двум среднетоннажным заводам страны.
Также он напомнил, что ранее точно под такие же санкции попал новый крупнотоннажный завод "Арктик СПГ-2".
При этом, по словам Юшкова, у России уже есть большой опыт преодоления подобных санкций, "поэтому ничего страшного, особенно в нефтяной сфере, не будет".
Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, следует из указа президента.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСанкцииСанкции против РоссииМненияИгорь ЮшковГазНефтьЭнергетикаРоссияСШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)
 
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