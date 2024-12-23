https://crimea.ria.ru/20241223/truboprovod-vne-politiki-vengriya-ne-budet-otkazyvatsya-ot-gaza-iz-rossii-1142849265.html
Трубопровод вне политики: Венгрия не будет отказываться от газа из России
Трубопровод вне политики: Венгрия не будет отказываться от газа из России - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Трубопровод вне политики: Венгрия не будет отказываться от газа из России
Венгрия не намерена отказываться от российских энергоресурсов, потому что энергетика — это вопрос имеющейся инфраструктуры и надежных партнерских отношений, а... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T08:26
2024-12-23T08:26
2024-12-23T08:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Венгрия не намерена отказываться от российских энергоресурсов, потому что энергетика — это вопрос имеющейся инфраструктуры и надежных партнерских отношений, а не политики. Такое заявление сделал в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто, подчеркнув, что Москва остается надежным партнером в области поставок энергоресурсов.По словам европейского политика, энергетика — это вопрос инфраструктуры, поэтому к политическим решениям не имеет отношения. Ведь при наличии трубопровода можно купить газ или нефть, а если трубопровода нет, то приобретение энергоресурсов останется просто мечтой, считает Сийярто."Если вы отказываетесь от российских энергоисточников, оставшаяся инфраструктура просто не способна обеспечить Венгрию. Это не политический вопрос, если у трубопровода есть определенная пропускная способность, и никакие заявления этого не изменят", — объясняет он.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что власти Венгрии и Болгарии смогли отыскать способ оплаты транзита российского газа, несмотря на санкции США против Газпромбанка.Как сообщалось, Киев 1 января остановит транзит российского газа.По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, остановка транзита российского газа через Украину грозит деиндустриализацией и экономическим коллапсом Европе, создает высокие риски для внутреннего газоснабжения самой Украины и выгодна только США, которые давно стремятся заменить российский газ собственным сжиженным природным газом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина прекратит транзит российской нефти и газа в ЕвросоюзСтраны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилищаКак антироссийские санкции "аукнулись" Европе
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венгрия, петер сийярто, россия, газ, европа, экономика, новости
Трубопровод вне политики: Венгрия не будет отказываться от газа из России
Венгрия не откажется от российских энергоресурсов без более выгодных предложений - Сийярто
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Венгрия не намерена отказываться от российских энергоресурсов, потому что энергетика — это вопрос имеющейся инфраструктуры и надежных партнерских отношений, а не политики. Такое заявление сделал в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто, подчеркнув, что Москва остается надежным партнером в области поставок энергоресурсов.
"Россия является для нас надежным партнером в вопросах энергоснабжения, и это факт. В таких серьезных вопросах, как энергетическая безопасность, вы меняете надежный источник только в случае, если получаете более выгодное предложение. У нас его нет, нам не предложили ничего ни более надежного, ни более дешевого. Так почему мы должны отказываться от нашего сотрудничества с Россией?", - сказал Сийярто.
По словам европейского политика, энергетика — это вопрос инфраструктуры, поэтому к политическим решениям не имеет отношения. Ведь при наличии трубопровода можно купить газ или нефть, а если трубопровода нет, то приобретение энергоресурсов останется просто мечтой, считает Сийярто.
"Если вы отказываетесь от российских энергоисточников, оставшаяся инфраструктура просто не способна обеспечить Венгрию. Это не политический вопрос, если у трубопровода есть определенная пропускная способность, и никакие заявления этого не изменят", — объясняет он.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что власти Венгрии и Болгарии смогли отыскать способ оплаты
транзита российского газа, несмотря на санкции США против Газпромбанка.
По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, остановка транзита российского газа через Украину грозит деиндустриализацией и экономическим коллапсом Европе, создает высокие риски
для внутреннего газоснабжения самой Украины и выгодна только США, которые давно стремятся заменить российский газ собственным сжиженным природным газом.
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