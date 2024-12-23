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В Севастополе звуки стрельбы – что происходит - РИА Новости Крым, 23.12.2024
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В Севастополе звуки стрельбы – что происходит
В Севастополе звуки стрельбы – что происходит - РИА Новости Крым, 23.12.2024
В Севастополе звуки стрельбы – что происходит
Громкие звуки в районе Килен-бухты Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник утром, связаны с тренировкой расчетов... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T09:18
2024-12-23T09:18
крым
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
новости крыма
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Громкие звуки в районе Килен-бухты Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник утром, связаны с тренировкой расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости крыма, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев
В Севастополе звуки стрельбы – что происходит

Развожаев: громкие звуки в районе Килен-бухты Севастополя – тренировка военных

09:18 23.12.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Громкие звуки в районе Килен-бухты Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник утром, связаны с тренировкой расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 10.00 в районе Килен-бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. В городе все спокойно", - написал он.
Губернатор призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольНовости КрымаУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Михаил Развожаев
 
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