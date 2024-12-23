https://crimea.ria.ru/20241223/v-sevastopole-zvuki-strelby--chto-proiskhodit-1142849846.html

В Севастополе звуки стрельбы – что происходит

В Севастополе звуки стрельбы – что происходит - РИА Новости Крым, 23.12.2024

В Севастополе звуки стрельбы – что происходит

Громкие звуки в районе Килен-бухты Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник утром, связаны с тренировкой расчетов... РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T09:18

2024-12-23T09:18

2024-12-23T09:18

крым

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

новости крыма

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Громкие звуки в районе Килен-бухты Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник утром, связаны с тренировкой расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости крыма, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев