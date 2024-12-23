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Четыре человека погибли в ДТП в Крыму

Четыре человека погибли в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Четыре человека погибли в ДТП в Крыму

Четыре человека погибли и 20 получили ранения в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в Крыму за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T09:41

2024-12-23T09:41

2024-12-23T09:41

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дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и 20 получили ранения в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в Крыму за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.Как уточнили в ведомстве, с участием пешеходов произошло 10 дорожных аварий, в которых один человек погиб и девять, в том числе один ребенок, пострадали.Кроме того, дорожные инспекторы за неделю выявили 74 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения, из них 15 человек попались на этом нарушении повторно.Неделей ранее в Крыму в ДТП погибли семь человек, еще 13 пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли в Крыму в ДТП с грузовикомДва грузовика и пять легковушек столкнулись под СевастополемДва ребенка пострадали в массовом ДТП в Севастополе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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