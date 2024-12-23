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Четыре человека погибли в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 23.12.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Четыре человека погибли в ДТП в Крыму
Четыре человека погибли в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Четыре человека погибли в ДТП в Крыму
Четыре человека погибли и 20 получили ранения в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в Крыму за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T09:41
2024-12-23T09:41
ситуация на дорогах крыма
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и 20 получили ранения в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в Крыму за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.Как уточнили в ведомстве, с участием пешеходов произошло 10 дорожных аварий, в которых один человек погиб и девять, в том числе один ребенок, пострадали.Кроме того, дорожные инспекторы за неделю выявили 74 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения, из них 15 человек попались на этом нарушении повторно.Неделей ранее в Крыму в ДТП погибли семь человек, еще 13 пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли в Крыму в ДТП с грузовикомДва грузовика и пять легковушек столкнулись под СевастополемДва ребенка пострадали в массовом ДТП в Севастополе
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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Четыре человека погибли в ДТП в Крыму

Четыре человека погибли в ДТП в Крыму за неделю

09:41 23.12.2024
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюПолицейская машина
Полицейская машина
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и 20 получили ранения в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в Крыму за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
"В период с 16 по 22 декабря 2024 года на территории Республики Крым зарегистрировано 20 ДТП, в которых четыре человека погибли и 20 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, с участием пешеходов произошло 10 дорожных аварий, в которых один человек погиб и девять, в том числе один ребенок, пострадали.
Кроме того, дорожные инспекторы за неделю выявили 74 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения, из них 15 человек попались на этом нарушении повторно.
Неделей ранее в Крыму в ДТП погибли семь человек, еще 13 пострадали.
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