Рейтинг@Mail.ru
Новые российские Су-57 и Су-34 отправились в войска - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241223/novye-rossiyskie-su-57-i-su-34-otpravilis-v-voyska-1142849646.html
Новые российские Су-57 и Су-34 отправились в войска
Новые российские Су-57 и Су-34 отправились в войска - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Новые российские Су-57 и Су-34 отправились в войска
Авиастроительные предприятия Ростеха поставили Минобороны России очередную партию новой авиационной техники. Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T09:06
2024-12-23T09:06
вооруженные силы россии
воздушно-космический силы (вкс)
ростех
су-34
су-57
новости
военно-промышленный комплекс (впк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1b/1123361817_0:65:3409:1983_1920x0_80_0_0_54d75084ba116be34752c191251fef7e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Авиастроительные предприятия Ростеха поставили Минобороны России очередную партию новой авиационной техники. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Ростеха.В рамках исполнения гособоронзаказа текущего года в войска отправились новые Су-57 и Су-34.Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет позволяет выполнять боевые задачи круглосуточно, даже в непогоду.Истребитель-бомбардировщик Су-34 может работать при огневом и информационном противодействии противника, поражает наземные (надводные) и воздушные цели, объекты инфраструктуры, прикрытые средствами ПВО и расположенные на значительных удалениях от аэродрома базирования. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения, а также отлично справляется с задачами воздушной разведки.В ноябре пресс-служба Ростеха сообщала о передаче Воздушно-космическим силам России очередную партию новых самолетов-истребителей Су-57 и Су-35С.Ранее Воздушно-космические силы России получили новую партию бомбардировщиков Су-34, изготовленных в рамках производственной программы текущего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставка танков в российские войска увеличилась в 8 раз – МедведевВ Сухопутных войсках РФ сформированы две армии и армейский корпусЗавершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил РоссииАрмия РФ получит ракетоносцы Ту-160М и атомную подлодку в новом году
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1b/1123361817_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4e80b6cb1f85ab58be60249430751cd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), ростех, су-34, су-57, новости, военно-промышленный комплекс (впк)
Новые российские Су-57 и Су-34 отправились в войска

Ростех передал Минобороны России новые истребители и бомбардировщики Су-57 и Су-34

09:06 23.12.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Авиастроительные предприятия Ростеха поставили Минобороны России очередную партию новой авиационной техники. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Ростеха.
В рамках исполнения гособоронзаказа текущего года в войска отправились новые Су-57 и Су-34.

"Переданные сегодня самолеты Су-57 и Су-34 скоро займут свое место в строю. Фронтовой бомбардировщик Су-34 ценится летчиками за высокие тактико-технические и боевые характеристики. Истребитель Су-57 — это "король неба", самая совершенная машина в линейке оперативно-тактических самолетов. <...> Малая заметность позволяет ему уничтожать противника даже в условиях противодействия современных систем ПВО", - отметили в Ростехе.

Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет позволяет выполнять боевые задачи круглосуточно, даже в непогоду.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 может работать при огневом и информационном противодействии противника, поражает наземные (надводные) и воздушные цели, объекты инфраструктуры, прикрытые средствами ПВО и расположенные на значительных удалениях от аэродрома базирования. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения, а также отлично справляется с задачами воздушной разведки.
В ноябре пресс-служба Ростеха сообщала о передаче Воздушно-космическим силам России очередную партию новых самолетов-истребителей Су-57 и Су-35С.
Ранее Воздушно-космические силы России получили новую партию бомбардировщиков Су-34, изготовленных в рамках производственной программы текущего года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Поставка танков в российские войска увеличилась в 8 раз – Медведев
В Сухопутных войсках РФ сформированы две армии и армейский корпус
Завершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил России
Армия РФ получит ракетоносцы Ту-160М и атомную подлодку в новом году
 
Вооруженные силы РоссииВоздушно-космический силы (ВКС)РостехСу-34Су-57НовостиВоенно-промышленный комплекс (ВПК)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:30В Татарстане снят режим ЧС
09:18В Севастополе звуки стрельбы – что происходит
09:06Новые российские Су-57 и Су-34 отправились в войска
08:43Зурабишвили выдвинула ультиматум правительству Грузии
08:26Трубопровод вне политики: Венгрия не будет отказываться от газа из России
08:15Первая красавица советского кино: к 90-летию актрисы Натальи Фатеевой
07:55Как выбрать живую елку и можно ли ее потом вернуть - эксперт
07:39Непогода тормозит работу парома в Севастополе
07:12Железная дорога через Крымский мост в инфографике РИА Новости Крым
06:46В России началась шестидневная рабочая неделя
06:345 лет назад возобновили движение поездов в Крым: как поздравят пассажиров
06:22Ситуация на Украине и поставки газа в Европу: о чем говорили Путин и Фицо
06:02Новогодние каникулы в Крыму: сколько туристов приедут на полуостров
00:01Дожди с мокрым снегом и туман: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 23 декабря
23:50Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутом
22:53Атака ВСУ на Брянскую область: погибла женщина
22:47Массовое ДТП в Москве: пострадали 15 человек
21:55Новая трасса к Крымскому мосту и ликвидация ЧП в Керчи: главное за день
21:25В Керченском проливе водолазы нашли затонувшую кормовую часть танкера
Лента новостейМолния