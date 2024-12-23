https://crimea.ria.ru/20241223/novye-rossiyskie-su-57-i-su-34-otpravilis-v-voyska-1142849646.html
Новые российские Су-57 и Су-34 отправились в войска
Новые российские Су-57 и Су-34 отправились в войска - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Новые российские Су-57 и Су-34 отправились в войска
Авиастроительные предприятия Ростеха поставили Минобороны России очередную партию новой авиационной техники. Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T09:06
2024-12-23T09:06
2024-12-23T09:06
вооруженные силы россии
воздушно-космический силы (вкс)
ростех
су-34
су-57
новости
военно-промышленный комплекс (впк)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Авиастроительные предприятия Ростеха поставили Минобороны России очередную партию новой авиационной техники. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Ростеха.В рамках исполнения гособоронзаказа текущего года в войска отправились новые Су-57 и Су-34.Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет позволяет выполнять боевые задачи круглосуточно, даже в непогоду.Истребитель-бомбардировщик Су-34 может работать при огневом и информационном противодействии противника, поражает наземные (надводные) и воздушные цели, объекты инфраструктуры, прикрытые средствами ПВО и расположенные на значительных удалениях от аэродрома базирования. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения, а также отлично справляется с задачами воздушной разведки.В ноябре пресс-служба Ростеха сообщала о передаче Воздушно-космическим силам России очередную партию новых самолетов-истребителей Су-57 и Су-35С.Ранее Воздушно-космические силы России получили новую партию бомбардировщиков Су-34, изготовленных в рамках производственной программы текущего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставка танков в российские войска увеличилась в 8 раз – МедведевВ Сухопутных войсках РФ сформированы две армии и армейский корпусЗавершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил РоссииАрмия РФ получит ракетоносцы Ту-160М и атомную подлодку в новом году
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РИА Новости Крым
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вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), ростех, су-34, су-57, новости, военно-промышленный комплекс (впк)
Новые российские Су-57 и Су-34 отправились в войска
Ростех передал Минобороны России новые истребители и бомбардировщики Су-57 и Су-34
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Авиастроительные предприятия Ростеха поставили Минобороны России очередную партию новой авиационной техники. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Ростеха.
В рамках исполнения гособоронзаказа текущего года в войска отправились новые Су-57 и Су-34.
"Переданные сегодня самолеты Су-57 и Су-34 скоро займут свое место в строю. Фронтовой бомбардировщик Су-34 ценится летчиками за высокие тактико-технические и боевые характеристики. Истребитель Су-57 — это "король неба", самая совершенная машина в линейке оперативно-тактических самолетов. <...> Малая заметность позволяет ему уничтожать противника даже в условиях противодействия современных систем ПВО", - отметили в Ростехе.
Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет позволяет выполнять боевые задачи круглосуточно, даже в непогоду.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 может работать при огневом и информационном противодействии противника, поражает наземные (надводные) и воздушные цели, объекты инфраструктуры, прикрытые средствами ПВО и расположенные на значительных удалениях от аэродрома базирования. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения, а также отлично справляется с задачами воздушной разведки.
В ноябре пресс-служба Ростеха сообщала
о передаче Воздушно-космическим силам России очередную партию новых самолетов-истребителей Су-57 и Су-35С.
Ранее Воздушно-космические силы России получили новую партию бомбардировщиков Су-34
, изготовленных в рамках производственной программы текущего года.
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