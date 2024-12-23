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Санду требует готовить силовой захват Приднестровья - СВР

Санду требует готовить силовой захват Приднестровья - СВР - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Санду требует готовить силовой захват Приднестровья - СВР

Президент Молдавии Майя Санду потребовала разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и подготовить силовой захват Молдавской... РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T10:03

2024-12-23T10:03

2024-12-23T10:26

служба внешней разведки (свр)

молдавия

приднестровье

россия

майя санду

газ

поставки российского газа в европу

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Президент Молдавии Майя Санду потребовала разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС на территории непризнанной республикой. Об этом в понедельник сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.По данным СВР, соответствующие поручения Санду дала в ходе совещания с правительством по вопросам энергетической безопасности страны, которое состоялось после заявления Киева об остановке транзита российского газа.По данным СВР, со стороны Санду поступил приказ завести уголовные дела в отношении руководства Приднестровья "за сепаратизм", а рядовых жителей республики подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона."Войдя в раж", президент требовала подготовить силовой захват электростанции. Закончилось совещание словами Санду о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе", - сказано в сообщении.Уточняется также, что страны ЕС не против появления новой кризисной точки в зоне прямых интересов России, но пока в Брюсселе к этому не готовы. При этом молдавский президент способна попытаться развязать реальную войну в регионе, считают в СВР.Украина прекратит транзит российского газа в 7 часов утра (08:00 мск) 1 января 2025 года в связи с истечением срока контракта, заявил ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе выступления в Верховной раде. Остановка транзита российского газа через Украину грозит деиндустриализацией и экономическим коллапсом Европе, создает высокие риски для внутреннего газоснабжения самой Украины и выгодна только США, которые давно стремятся заменить российский газ собственным СПГ (сжиженный природный газ – ред.), считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трубопровод вне политики: Венгрия не будет отказываться от газа из РоссииСитуация на Украине и поставки газа в Европу: о чем говорили Путин и ФицоСтраны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилища

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служба внешней разведки (свр), молдавия, приднестровье, россия, майя санду, газ, поставки российского газа в европу, в мире