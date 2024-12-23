Рейтинг@Mail.ru
Санду требует готовить силовой захват Приднестровья - СВР - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241223/sandu-trebuet-gotovit-silovoy-zakhvat-pridnestrovya---svr-1142851113.html
Санду требует готовить силовой захват Приднестровья - СВР
Санду требует готовить силовой захват Приднестровья - СВР - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Санду требует готовить силовой захват Приднестровья - СВР
Президент Молдавии Майя Санду потребовала разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и подготовить силовой захват Молдавской... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T10:03
2024-12-23T10:26
служба внешней разведки (свр)
молдавия
приднестровье
россия
майя санду
газ
поставки российского газа в европу
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119523417_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0af1893ad380ec936482c8c6e5fb524d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Президент Молдавии Майя Санду потребовала разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС на территории непризнанной республикой. Об этом в понедельник сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.По данным СВР, соответствующие поручения Санду дала в ходе совещания с правительством по вопросам энергетической безопасности страны, которое состоялось после заявления Киева об остановке транзита российского газа.По данным СВР, со стороны Санду поступил приказ завести уголовные дела в отношении руководства Приднестровья "за сепаратизм", а рядовых жителей республики подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона."Войдя в раж", президент требовала подготовить силовой захват электростанции. Закончилось совещание словами Санду о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе", - сказано в сообщении.Уточняется также, что страны ЕС не против появления новой кризисной точки в зоне прямых интересов России, но пока в Брюсселе к этому не готовы. При этом молдавский президент способна попытаться развязать реальную войну в регионе, считают в СВР.Украина прекратит транзит российского газа в 7 часов утра (08:00 мск) 1 января 2025 года в связи с истечением срока контракта, заявил ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе выступления в Верховной раде. Остановка транзита российского газа через Украину грозит деиндустриализацией и экономическим коллапсом Европе, создает высокие риски для внутреннего газоснабжения самой Украины и выгодна только США, которые давно стремятся заменить российский газ собственным СПГ (сжиженный природный газ – ред.), считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трубопровод вне политики: Венгрия не будет отказываться от газа из РоссииСитуация на Украине и поставки газа в Европу: о чем говорили Путин и ФицоСтраны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилища
молдавия
приднестровье
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119523417_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bf83d5ba24baa867162bb2d384ffd9c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
служба внешней разведки (свр), молдавия, приднестровье, россия, майя санду, газ, поставки российского газа в европу, в мире
Санду требует готовить силовой захват Приднестровья - СВР

Санду требует готовить план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем

10:03 23.12.2024 (обновлено: 10:26 23.12.2024)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду
Пресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Президент Молдавии Майя Санду потребовала разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС на территории непризнанной республикой. Об этом в понедельник сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.
По данным СВР, соответствующие поручения Санду дала в ходе совещания с правительством по вопросам энергетической безопасности страны, которое состоялось после заявления Киева об остановке транзита российского газа.
"Она категорически отказалась обсуждать этот вопрос с Украиной и безапелляционно возложила всю ответственность на Россию. По словам Санду, "если Москва не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье", - сообщает пресс-бюро.
По данным СВР, со стороны Санду поступил приказ завести уголовные дела в отношении руководства Приднестровья "за сепаратизм", а рядовых жителей республики подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона.
"Войдя в раж", президент требовала подготовить силовой захват электростанции. Закончилось совещание словами Санду о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе", - сказано в сообщении.
Уточняется также, что страны ЕС не против появления новой кризисной точки в зоне прямых интересов России, но пока в Брюсселе к этому не готовы. При этом молдавский президент способна попытаться развязать реальную войну в регионе, считают в СВР.
Украина прекратит транзит российского газа в 7 часов утра (08:00 мск) 1 января 2025 года в связи с истечением срока контракта, заявил ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе выступления в Верховной раде. Остановка транзита российского газа через Украину грозит деиндустриализацией и экономическим коллапсом Европе, создает высокие риски для внутреннего газоснабжения самой Украины и выгодна только США, которые давно стремятся заменить российский газ собственным СПГ (сжиженный природный газ – ред.), считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трубопровод вне политики: Венгрия не будет отказываться от газа из России
Ситуация на Украине и поставки газа в Европу: о чем говорили Путин и Фицо
Страны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилища
 
Служба внешней разведки (СВР)МолдавияПриднестровьеРоссияМайя СандуГазПоставки российского газа в ЕвропуВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:27Российские судно потерпело крушение в Средиземном море - что известно
09:13Магнитная буря обрушится на землю
09:04Шесть человек погибли в страшном пожаре в Татарстане
08:55Взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры
08:14Россияне стали меньше кредитоваться и больше нести деньги в банки
07:54Когда в России начнут проверять детей мигрантов на знание русского языка
07:36Как выбрать сладкий новогодний подарок и детскую игрушку
07:07Врач оценил "безопасность" бенгальских огней
06:37Отмена поездки и возврат денег за билеты и бронь в отеле: что нужно знать
06:12Беспилотники уничтожены над Воронежем и Ростовом
06:08Экономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозы
00:01+15 в декабре: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 24 декабря
23:16Взрывы слышны в Мелитополе
22:52Украинские беспилотники сбиты над Азовским морем
22:30Переговоры Путина с Фицо и "Елка желаний" в Крыму: главное за день
22:12Девять украинских беспилотников сбиты над Ростовской областью
21:38Образование в Севастополе: как стимулируют педагогов и школьников
21:16Ближайшие три года Россия будет жить в условиях дефицита бюджета
20:47Мазут в Крыму: обнаружены новые очаги загрязнения
Лента новостейМолния