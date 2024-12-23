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Непогода тормозит работу парома в Севастополе
Непогода тормозит работу парома в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Непогода тормозит работу парома в Севастополе
Неблагоприятные погодные условия задерживают начало работы парома в Севастополе. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T07:39
2024-12-23T07:39
2024-12-23T07:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Неблагоприятные погодные условия задерживают начало работы парома в Севастополе. Об этом сообщает городской департамент транспорта.При этом катера на линии "Графская пристань - Инкерман" работают согласно расписанию.Ранее сообщалось, что в Севастополе было временно прекращено движение катеров на Михайловскую батарею из-за сдвига плавучего причала в результате шторма.В 2023 году на восстановление разбитых сильным штормов причалов в Севастополе, в том числе на Радиогорке, куда ходят катера из Артиллерийской бухты в центре города, направляли 24 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие причалы отремонтируют в СевастополеНа ремонт причалов в Севастополе направят 24 миллиона рублейГеограф оценил риски попадания мазута на Южный берег Крыма
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Непогода тормозит работу парома в Севастополе
В Севастополе начало работы парома откладывается из-за непогоды