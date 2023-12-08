https://crimea.ria.ru/20231208/na-remont-prichalov-v-sevastopole-napravyat-24-milliona-rubley-1133408082.html
На ремонт причалов в Севастополе направят 24 миллиона рублей
На ремонт причалов в Севастополе направят 24 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 08.12.2023
На ремонт причалов в Севастополе направят 24 миллиона рублей
В Севастополе принято решение досрочно отремонтировать поврежденные сильным штормом причалы. На эти цели будет направлено более 20 млн рублей, сообщил... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T22:24
2023-12-08T22:24
2023-12-08T22:25
севастополь
михаил развожаев
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
новости
новости крыма
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе принято решение досрочно отремонтировать поврежденные сильным штормом причалы. На эти цели будет направлено более 20 млн рублей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Уточняется, что в первую очередь речь идет о причале на Радиогорке, реконструкция которого была запланирована на 2025 год. Необходимые средства в размере 24 млн рублей удалось изыскать благодаря перераспределению.Оба варианта обсуждаются с Черноморским флотом, добавил он.Губернатор также отметил, что вопрос находится на контроле у его заместителя Павла Иено.Движение морского транспорта в городе было остановлено 25 ноября из-за неблагоприятных погодных условий. После улучшения погоды специалисты обследовали причалы в Артбухте и в бухте Голландия. Позже губернатор сообщил, что линия Центр – Северная готова к возобновлению катерного сообщения. В результате проведенных обследований и ремонтных работ предприятие возобновляет катерное сообщение на линии Нахимова (146 причал) – Захарова (11 причал – паромная часть).Как ранее сообщили в Росморречфлоте, улучшение погоды позволило возобновить швартовку и перевалку грузов в основных портах РФ в Черном море.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подсчитали ущерб от ураганаКогда в Севастополе вернут на маршруты катера и паромСумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей
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севастополь, михаил развожаев, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, новости, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации)
На ремонт причалов в Севастополе направят 24 миллиона рублей
Разбитые штормом причалы в Севастополе отремонтируют за 24 миллиона рублей
22:24 08.12.2023 (обновлено: 22:25 08.12.2023)