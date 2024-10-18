https://crimea.ria.ru/20241018/kakie-prichaly-otremontiruyut-v-sevastopole-1141191449.html

Какие причалы отремонтируют в Севастополе

Какие причалы отремонтируют в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Какие причалы отремонтируют в Севастополе

В Севастополе отремонтируют шесть причалов. Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе городского департамента транспорта, речь идет о причале на Радиогорке,... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T16:06

2024-10-18T16:06

2024-10-18T16:09

севастополь

паромы и катера в севастополе

благоустройство

реконструкция

городская среда

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе отремонтируют шесть причалов. Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе городского департамента транспорта, речь идет о причале на Радиогорке, а также о причале №147 на Графской пристани, №49 в Инкермане и №10 на Северной стороне Севастополя.На заседании правительства города директор дептранса Станислав Таматаевуточнил, что в этом году намерены начать проектирование дополнительно по двум объектам. Это еще один причал паромов и катеров в бухте Северной и причал в центре города, на Графской пристани.В 2023 году власти города сообщали, что проектирование четырех причалов в Севастополе откладывается на 2024 год. Тогда отмечалось, что на проектирование уйдет около года.В 2023 году на восстановление разбитых сильным штормов причалов в Севастополе, в том числе на Радиогорке, куда ходят катера из Артиллерийской бухты в центре города, направляли 24 миллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего ВостокаЯхтенная марина в Балаклаве - как идет строительствоВ Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделают

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, паромы и катера в севастополе, благоустройство, реконструкция, городская среда, новости крыма