Рейтинг@Mail.ru
Какие причалы отремонтируют в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241018/kakie-prichaly-otremontiruyut-v-sevastopole-1141191449.html
Какие причалы отремонтируют в Севастополе
Какие причалы отремонтируют в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Какие причалы отремонтируют в Севастополе
В Севастополе отремонтируют шесть причалов. Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе городского департамента транспорта, речь идет о причале на Радиогорке,... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T16:06
2024-10-18T16:09
севастополь
паромы и катера в севастополе
благоустройство
реконструкция
городская среда
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111763/09/1117630922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0117e13819d7203dc139112a2178fbd9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе отремонтируют шесть причалов. Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе городского департамента транспорта, речь идет о причале на Радиогорке, а также о причале №147 на Графской пристани, №49 в Инкермане и №10 на Северной стороне Севастополя.На заседании правительства города директор дептранса Станислав Таматаевуточнил, что в этом году намерены начать проектирование дополнительно по двум объектам. Это еще один причал паромов и катеров в бухте Северной и причал в центре города, на Графской пристани.В 2023 году власти города сообщали, что проектирование четырех причалов в Севастополе откладывается на 2024 год. Тогда отмечалось, что на проектирование уйдет около года.В 2023 году на восстановление разбитых сильным штормов причалов в Севастополе, в том числе на Радиогорке, куда ходят катера из Артиллерийской бухты в центре города, направляли 24 миллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего ВостокаЯхтенная марина в Балаклаве - как идет строительствоВ Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделают
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111763/09/1117630922_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca4747e8faf6aa6c1a7ad139b256ee49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, паромы и катера в севастополе, благоустройство, реконструкция, городская среда, новости крыма
Какие причалы отремонтируют в Севастополе

В Севастополе отремонтируют шесть причалов в центре и на Северной стороне города – власти

16:06 18.10.2024 (обновлено: 16:09 18.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевБакланы на причале в Севастополе
Бакланы на причале в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе отремонтируют шесть причалов. Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе городского департамента транспорта, речь идет о причале на Радиогорке, а также о причале №147 на Графской пристани, №49 в Инкермане и №10 на Северной стороне Севастополя.
"Проводятся проектно-изыскательские работы, которые находятся в активной фазе и планируются к завершению с направлением на экспертизу", – добавили в департаменте.
На заседании правительства города директор дептранса Станислав Таматаевуточнил, что в этом году намерены начать проектирование дополнительно по двум объектам. Это еще один причал паромов и катеров в бухте Северной и причал в центре города, на Графской пристани.
"У нас в этом году появляется финансирование по двум объектам. Это реконструкция причалов 11 и 146, и мы намерены уже приступить к проектированию, а потом к строительно-монтажным работам", – сообщил Таматаев.
В 2023 году власти города сообщали, что проектирование четырех причалов в Севастополе откладывается на 2024 год. Тогда отмечалось, что на проектирование уйдет около года.
В 2023 году на восстановление разбитых сильным штормов причалов в Севастополе, в том числе на Радиогорке, куда ходят катера из Артиллерийской бухты в центре города, направляли 24 миллиона рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока
Яхтенная марина в Балаклаве - как идет строительство
В Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделают
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеБлагоустройствоРеконструкцияГородская средаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:55Жительницу Керчи обвиняют в убийстве мужа
16:45Опоздали на 15 лет: Путин оценил отношения США и Китая
16:37БРИКС становится новым мировым центром развития – Путин
16:22Крымский мост сейчас: со стороны Керчи продолжает расти очередь
16:06Какие причалы отремонтируют в Севастополе
15:55Лавров раскрыл суть секретной части "победного плана" Зеленского
15:28В Керчи перевернулась скорая - пять пострадавших
15:27Южный берег Крыма остался без света из-за аварии
15:14Погиб в ЛНР: в Севастополе простились с героем спецоперации
15:03Боевики ВСУ в Курской области сбежали с позиций в сторону Украины
14:4023 тысячи боевиков убиты в Курской области - ситуация в регионе
14:32Бригады НАТО на замену украинским боевикам – эксперт оценил перспективу
14:17Армия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВО
14:10Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь выросла в два раза
14:00Передавал сведения о ПВО в Керчи: местный житель осужден за госизмену
13:5436 групповых ударов: на Украине поражены объекты энергетики и аэродромы
13:37Три вида ПЭТ-упаковки откажутся под запретом в России с сентября-2025
13:24Ядерное оружие на Украине - чем должна ответить Россия
13:12Передавал данные о передвижении войск: в Крыму будут судить шпиона
12:48В Крыму на четыре дня закрыли заповедник
Лента новостейМолния