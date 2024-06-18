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В Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделают
В Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделают - РИА Новости Крым, 18.06.2024
В Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделают
В Севастополе в этом году благоустроят десять зеленых зон, работы в четырех локациях уже начались, сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T21:37
2024-06-18T21:37
2024-06-18T21:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в этом году благоустроят десять зеленых зон, работы в четырех локациях уже начались, сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев."В этом году мы приводим в порядок десять пространств — по одному в каждом муниципалитете. За них в прошлом году проголосовали жители, затем специалисты подготовили проекты и обсудили их с населением, а также представили на архитектурно-художественном совете", - напомнил Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, сейчас работы стартовали на проспекте Октябрьской Революции, между домами №26 и 32, где уже расчистили территорию и идет подготовка к прокладке сетей.Аналогичные работы начаты на улице Ветвистой в Солнечном, в сквере у мемориала "Погибшим односельчанам" в Любимовке, где дополнительно устроят площадку для проведения патриотических мероприятий и выставок, и в парке 50-летия Октября в Хмельницком, где разместят новую игровую зону и скалодром."Во всех новых общественных пространствах будет организована безбарьерная среда", - пообещал губернатор.Работы на всех территориях ведутся по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Также в Севастополе ожидают компенсацию от правительства РФ на восстановление пляжей и набережных. Дольше всего будут реставрировать Приморский бульвар, сообщал ранее губернатор Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:До 1 августа в Симферополе сделают ямочный ремонт на 118 улицахВ Алупке ограничат доступ в Милютинский паркНа набережной Терешковой в Евпатории снесут аварийный причал
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севастополь, михаил развожаев, крым, городская среда, новости крыма
В Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделают
В Севастополе началось благоустройству четырех зеленых зон - Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в этом году благоустроят десять зеленых зон, работы в четырех локациях уже начались, сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
"В этом году мы приводим в порядок десять пространств — по одному в каждом муниципалитете. За них в прошлом году проголосовали жители, затем специалисты подготовили проекты и обсудили их с населением, а также представили на архитектурно-художественном совете", - напомнил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас работы стартовали на проспекте Октябрьской Революции, между домами №26 и 32, где уже расчистили территорию и идет подготовка к прокладке сетей.
"В новом сквере появятся зоны для тихого отдыха; подрядчики проложат здесь тротуары, обустроят полив растений, поставят системы видеонаблюдения", - анонсировал губернатор.
Аналогичные работы начаты на улице Ветвистой в Солнечном, в сквере у мемориала "Погибшим односельчанам" в Любимовке, где дополнительно устроят площадку для проведения патриотических мероприятий и выставок, и в парке 50-летия Октября в Хмельницком, где разместят новую игровую зону и скалодром.
"Во всех новых общественных пространствах будет организована безбарьерная среда", - пообещал губернатор.
Работы на всех территориях ведутся по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Также в Севастополе ожидают компенсацию от правительства РФ на восстановление пляжей и набережных. Дольше всего будут реставрировать Приморский бульвар
, сообщал ранее губернатор Развожаев.
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