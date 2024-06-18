Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделают - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240618/v-sevastopole-blagoustraivayut-zelenye-zony---gde-i-chto-sdelayut-1138202431.html
В Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделают
В Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделают - РИА Новости Крым, 18.06.2024
В Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделают
В Севастополе в этом году благоустроят десять зеленых зон, работы в четырех локациях уже начались, сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T21:37
2024-06-18T21:37
севастополь
михаил развожаев
крым
городская среда
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138202198_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_415e559555fca6723a1237f5dd854fab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в этом году благоустроят десять зеленых зон, работы в четырех локациях уже начались, сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев."В этом году мы приводим в порядок десять пространств — по одному в каждом муниципалитете. За них в прошлом году проголосовали жители, затем специалисты подготовили проекты и обсудили их с населением, а также представили на архитектурно-художественном совете", - напомнил Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, сейчас работы стартовали на проспекте Октябрьской Революции, между домами №26 и 32, где уже расчистили территорию и идет подготовка к прокладке сетей.Аналогичные работы начаты на улице Ветвистой в Солнечном, в сквере у мемориала "Погибшим односельчанам" в Любимовке, где дополнительно устроят площадку для проведения патриотических мероприятий и выставок, и в парке 50-летия Октября в Хмельницком, где разместят новую игровую зону и скалодром."Во всех новых общественных пространствах будет организована безбарьерная среда", - пообещал губернатор.Работы на всех территориях ведутся по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Также в Севастополе ожидают компенсацию от правительства РФ на восстановление пляжей и набережных. Дольше всего будут реставрировать Приморский бульвар, сообщал ранее губернатор Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:До 1 августа в Симферополе сделают ямочный ремонт на 118 улицахВ Алупке ограничат доступ в Милютинский паркНа набережной Терешковой в Евпатории снесут аварийный причал
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138202198_58:0:946:666_1920x0_80_0_0_bcf9e8e0edd3a850a10e369e48d419b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, крым, городская среда, новости крыма
В Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделают

В Севастополе началось благоустройству четырех зеленых зон - Развожаев

21:37 18.06.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевПроект благоустройства в Севастополе
Проект благоустройства в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в этом году благоустроят десять зеленых зон, работы в четырех локациях уже начались, сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
"В этом году мы приводим в порядок десять пространств — по одному в каждом муниципалитете. За них в прошлом году проголосовали жители, затем специалисты подготовили проекты и обсудили их с населением, а также представили на архитектурно-художественном совете", - напомнил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас работы стартовали на проспекте Октябрьской Революции, между домами №26 и 32, где уже расчистили территорию и идет подготовка к прокладке сетей.
"В новом сквере появятся зоны для тихого отдыха; подрядчики проложат здесь тротуары, обустроят полив растений, поставят системы видеонаблюдения", - анонсировал губернатор.
Аналогичные работы начаты на улице Ветвистой в Солнечном, в сквере у мемориала "Погибшим односельчанам" в Любимовке, где дополнительно устроят площадку для проведения патриотических мероприятий и выставок, и в парке 50-летия Октября в Хмельницком, где разместят новую игровую зону и скалодром.
"Во всех новых общественных пространствах будет организована безбарьерная среда", - пообещал губернатор.
Работы на всех территориях ведутся по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Также в Севастополе ожидают компенсацию от правительства РФ на восстановление пляжей и набережных. Дольше всего будут реставрировать Приморский бульвар, сообщал ранее губернатор Развожаев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
До 1 августа в Симферополе сделают ямочный ремонт на 118 улицах
В Алупке ограничат доступ в Милютинский парк
На набережной Терешковой в Евпатории снесут аварийный причал
 
СевастопольМихаил РазвожаевКрымГородская средаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала