https://crimea.ria.ru/20240529/v-alupke-ogranichat-dostup-v-milyutinskiy-park-1137691022.html

В Алупке ограничат доступ в Милютинский парк

В Алупке ограничат доступ в Милютинский парк - РИА Новости Крым, 29.05.2024

В Алупке ограничат доступ в Милютинский парк

В Алупке через месяц ограничат доступ в Милютинский парк из-за масштабных работ по благоустройству. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T20:56

2024-05-29T20:56

2024-05-29T20:35

алупка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В Алупке через месяц ограничат доступ в Милютинский парк из-за масштабных работ по благоустройству. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале.Сейчас, по ее словам, рабочие демонтировали старую сцену у могилы Неизвестного солдата и бетонную площадку, на месте которой будет событийная зона с амфитеатром. Параллельно переустраивают русло родника, чтобы избежать случавшихся подтоплений, вывозят строительный мусор и готовят объект к основным работам.Из 7,5 га парка благоустроят 2,5 га, при этом максимально сохранят его первозданность. Проект предполагает появление детской и спортивной площадок, зон отдыха, памп-трека для велосипедистов, модульных санузлов, парковки с входной группой. Также обновят освещение, видеонаблюдение, МАФы, устроят дополнительное озеленение. Часть дорожек останется в первозданном виде, часть – с отсевом мелкого гравия.Работы идут за счет гранта в 72 млн рублей, который был получен по итогам VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "Малые города: опора большой страны".Милютинский парк находится между Алупкой и Симеизом. Он назван в честь своего прежнего владельца графа Д. А. Милютина, военного министра во время правления императора Александра II. Изначально площадь имения Милютина составляла 50 десятин (примерно 54 га), теперь от него осталось меньше 10 га. Ранее неоднократно сообщалось о неправомерной застройке парка и вырубке краснокнижных растений.Читайте также на РИА Новости Крым:Смотровая, мангальная и много зелени появятся в Милютинском парке АлупкиКомфортная городская среда: что в Крыму сделают до конца годаЯлту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной Павленко

https://crimea.ria.ru/20240213/yaltu-zhdut-grandioznye-peremeny-intervyu-s-yaninoy-pavlenko-1134911016.html

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милютинский парк в алупке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алупка, янина павленко, крым, благоустройство, ялта, милютинский парк в алупке, новости крыма