https://crimea.ria.ru/20240522/na-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii-snesut-avariynyy-prichal-1137486153.html
На набережной Терешковой в Евпатории снесут аварийный причал
На набережной Терешковой в Евпатории снесут аварийный причал - РИА Новости Крым, 22.05.2024
На набережной Терешковой в Евпатории снесут аварийный причал
Аварийный причал на набережной им. Терешковой в Евпатории снесут до 15 июля. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T12:16
2024-05-22T12:16
2024-05-22T13:55
набережная терешковой
реконструкция набережной терешковой в евпатории
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Аварийный причал на набережной им. Терешковой в Евпатории снесут до 15 июля. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что причал демонтируют до 15 июля.Набережную имени Терешковой в Евпатории открыли после реконструкции в марте этого года. Работы были выполнены в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя.В рамках реконструкции планировалось, что пирс в районе Сада им. Караева, участок которого длиной 98 метров находится в аварийном состоянии, будет полностью демонтирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов указал на недоработки в уборке и озеленении ЕвпаторииКогда достроят объекты берегоукрепления в СимеизеРеконструкция набережной Коктебеля – Аксенов поручил учесть риски
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набережная терешковой, реконструкция набережной терешковой в евпатории, сергей аксенов, евпатория, благоустройство, городская среда, новости крыма, крым
На набережной Терешковой в Евпатории снесут аварийный причал
Аварийный причал на набережной Терешковой в Евпатории демонтируют до 15 июля - Аксенов
12:16 22.05.2024 (обновлено: 13:55 22.05.2024)