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На набережной Терешковой в Евпатории снесут аварийный причал - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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На набережной Терешковой в Евпатории снесут аварийный причал
На набережной Терешковой в Евпатории снесут аварийный причал - РИА Новости Крым, 22.05.2024
На набережной Терешковой в Евпатории снесут аварийный причал
Аварийный причал на набережной им. Терешковой в Евпатории снесут до 15 июля. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T12:16
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набережная терешковой
реконструкция набережной терешковой в евпатории
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Аварийный причал на набережной им. Терешковой в Евпатории снесут до 15 июля. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что причал демонтируют до 15 июля.Набережную имени Терешковой в Евпатории открыли после реконструкции в марте этого года. Работы были выполнены в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя.В рамках реконструкции планировалось, что пирс в районе Сада им. Караева, участок которого длиной 98 метров находится в аварийном состоянии, будет полностью демонтирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов указал на недоработки в уборке и озеленении ЕвпаторииКогда достроят объекты берегоукрепления в СимеизеРеконструкция набережной Коктебеля – Аксенов поручил учесть риски
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набережная терешковой, реконструкция набережной терешковой в евпатории, сергей аксенов, евпатория, благоустройство, городская среда, новости крыма, крым
На набережной Терешковой в Евпатории снесут аварийный причал

Аварийный причал на набережной Терешковой в Евпатории демонтируют до 15 июля - Аксенов

12:16 22.05.2024 (обновлено: 13:55 22.05.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваНабережная им. Терешковой в Евпатории
Набережная им. Терешковой в Евпатории
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Аварийный причал на набережной им. Терешковой в Евпатории снесут до 15 июля. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"После ремонта набережной имени В. Терешковой в Евпатории остались недоработки. В частности, до сих пор не снесен аварийный причал имени Д. Караева, хотя решение о его сносе было принято еще на этапе завершения реконструкции набережной", - написал он в своем ТГ-канале.

Аксенов уточнил, что причал демонтируют до 15 июля.
Набережную имени Терешковой в Евпатории открыли после реконструкции в марте этого года. Работы были выполнены в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя.
В рамках реконструкции планировалось, что пирс в районе Сада им. Караева, участок которого длиной 98 метров находится в аварийном состоянии, будет полностью демонтирован.
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Набережная ТерешковойРеконструкция набережной Терешковой в ЕвпаторииСергей АксеновЕвпаторияБлагоустройствоГородская средаНовости КрымаКрым
 
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