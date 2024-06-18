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До 1 августа в Симферополе сделают ямочный ремонт на 118 улицах

До 1 августа в Симферополе сделают ямочный ремонт на 118 улицах - РИА Новости Крым, 18.06.2024

До 1 августа в Симферополе сделают ямочный ремонт на 118 улицах

В Симферополе ямочный ремонт уже сделан на 49 улицах, а до 1 августа отремонтируют еще 118 улиц протяженностью 60 километров. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T06:51

2024-06-18T06:51

2024-06-18T06:51

юрий гоцанюк

новости крыма

симферополь

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ремонт и строительство дорог в крыму

крымавтодор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе ямочный ремонт уже сделан на 49 улицах, а до 1 августа отремонтируют еще 118 улиц протяженностью 60 километров. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк по итогам проверки дорожной службы ГУП РК "Крымавтодора", которая производит в рамках содержания дорог ямочный ремонт во всех муниципальных образованиях.По его информации, к этому моменту в крымской столице выполнен ремонт по 49 улицам протяженностью 45 километров."До 1 августа текущего года будет полностью завершен ремонт по 118 улицам, протяженностью 60 километров", – уточнил Гоцанюк.Кроме того, сейчас ремонтируют тротуары в Евпатории. Срок завершения работ – до 25 июня. Ранее работы были запланированы до 20 июня, но в связи с погодными условиями сроки перенесены на пять дней, добавил председатель Совмина.В середине апреля глава Крыма Сергей Аксенов поручил профильным службам контролировать и оперативно устранять дефекты дорожного покрытия на центральных улицах Симферополя при производстве ямочного ремонта дорог, качеством которого руководитель республики остался недоволен после рабочего выезда. Более двух тысяч жалоб на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму ранее поступило в адрес главы региона Сергея Аксенова.Читайте также на РИА Новости Крым:Как дороги в Крыму готовят к летнему сезонуАксенов уволит начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора""Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дороги

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, новости крыма, симферополь, городская среда, благоустройство, ремонт и строительство дорог в крыму, крымавтодор, евпатория