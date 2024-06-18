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До 1 августа в Симферополе сделают ямочный ремонт на 118 улицах - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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До 1 августа в Симферополе сделают ямочный ремонт на 118 улицах
До 1 августа в Симферополе сделают ямочный ремонт на 118 улицах - РИА Новости Крым, 18.06.2024
До 1 августа в Симферополе сделают ямочный ремонт на 118 улицах
В Симферополе ямочный ремонт уже сделан на 49 улицах, а до 1 августа отремонтируют еще 118 улиц протяженностью 60 километров. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T06:51
2024-06-18T06:51
юрий гоцанюк
новости крыма
симферополь
городская среда
благоустройство
ремонт и строительство дорог в крыму
крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе ямочный ремонт уже сделан на 49 улицах, а до 1 августа отремонтируют еще 118 улиц протяженностью 60 километров. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк по итогам проверки дорожной службы ГУП РК "Крымавтодора", которая производит в рамках содержания дорог ямочный ремонт во всех муниципальных образованиях.По его информации, к этому моменту в крымской столице выполнен ремонт по 49 улицам протяженностью 45 километров."До 1 августа текущего года будет полностью завершен ремонт по 118 улицам, протяженностью 60 километров", – уточнил Гоцанюк.Кроме того, сейчас ремонтируют тротуары в Евпатории. Срок завершения работ – до 25 июня. Ранее работы были запланированы до 20 июня, но в связи с погодными условиями сроки перенесены на пять дней, добавил председатель Совмина.В середине апреля глава Крыма Сергей Аксенов поручил профильным службам контролировать и оперативно устранять дефекты дорожного покрытия на центральных улицах Симферополя при производстве ямочного ремонта дорог, качеством которого руководитель республики остался недоволен после рабочего выезда. Более двух тысяч жалоб на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму ранее поступило в адрес главы региона Сергея Аксенова.Читайте также на РИА Новости Крым:Как дороги в Крыму готовят к летнему сезонуАксенов уволит начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора""Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дороги
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юрий гоцанюк, новости крыма, симферополь, городская среда, благоустройство, ремонт и строительство дорог в крыму, крымавтодор, евпатория
До 1 августа в Симферополе сделают ямочный ремонт на 118 улицах

Ямочный ремонт на 118 улицах Симферополя будет выполнен до 1 августа

06:51 18.06.2024
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт дороги в Симферополе
Ремонт дороги в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе ямочный ремонт уже сделан на 49 улицах, а до 1 августа отремонтируют еще 118 улиц протяженностью 60 километров. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк по итогам проверки дорожной службы ГУП РК "Крымавтодора", которая производит в рамках содержания дорог ямочный ремонт во всех муниципальных образованиях.

"В данное время в городе Симферополе ведутся работы по переулку Клиническому и улице Федотова", – написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

По его информации, к этому моменту в крымской столице выполнен ремонт по 49 улицам протяженностью 45 километров.
"До 1 августа текущего года будет полностью завершен ремонт по 118 улицам, протяженностью 60 километров", – уточнил Гоцанюк.
Кроме того, сейчас ремонтируют тротуары в Евпатории. Срок завершения работ – до 25 июня. Ранее работы были запланированы до 20 июня, но в связи с погодными условиями сроки перенесены на пять дней, добавил председатель Совмина.
В середине апреля глава Крыма Сергей Аксенов поручил профильным службам контролировать и оперативно устранять дефекты дорожного покрытия на центральных улицах Симферополя при производстве ямочного ремонта дорог, качеством которого руководитель республики остался недоволен после рабочего выезда. Более двух тысяч жалоб на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму ранее поступило в адрес главы региона Сергея Аксенова.
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Юрий ГоцанюкНовости КрымаСимферопольГородская средаБлагоустройствоРемонт и строительство дорог в КрымуКрымавтодорЕвпатория
 
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