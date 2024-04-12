Как дороги в Крыму готовят к летнему сезону

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. На более чем 880 километрах федеральных автодорог в Крыму, Краснодарском крае, Донецкой Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях проводятся работы по весеннему содержанию и обеспечению безопасности движения. Об этом сообщает пресс-служба федерального казенного учреждения "Упрдор "Тамань".Кроме того, дорожники устраняют дефекты покрытия проезжей части, образовавшиеся из-за резких перепадов температур и высокой интенсивности движения. Специалисты заливают появившиеся трещины и производят ямочный ремонт. Кроме того, к началу лета эксплуатирующие службы восстановят дорожную разметку.Также специалисты очищают водоотводы, скашивают траву и мелколесье на обочинах, вырубают кустарники и кронируют деревья для улучшения обзора на дороге.Содержание всей сети подведомственных ФКУ Упрдор "Тамань" дорог обеспечивают четыре эксплуатирующие организации. В весенне-летних работах задействованы порядка 150 человек и около 100 единиц специализированной дорожной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:120 дорог и три моста отремонтируют в Севастополе за годКакие мосты в Симферопольском районе Крыма отремонтируют в первую очередьВ Крыму восстановят более 40 километров дорог к СНТ в этом году
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. На более чем 880 километрах федеральных автодорог в Крыму, Краснодарском крае, Донецкой Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях проводятся работы по весеннему содержанию и обеспечению безопасности движения. Об этом сообщает пресс-служба федерального казенного учреждения "Упрдор "Тамань".
"Для поддержания порядка на проезжей части и в полосах отвода специалисты очищают дорожное покрытие и тротуарный камень от пыли, грязи и мусора, убирают посторонние предметы, ремонтируют и красят автопавильоны, моют дорожные знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики, поврежденные элементы обустройства исправляют или меняют на новые", - говорится в сообщении.
Кроме того, дорожники устраняют дефекты покрытия проезжей части, образовавшиеся из-за резких перепадов температур и высокой интенсивности движения. Специалисты заливают появившиеся трещины и производят ямочный ремонт. Кроме того, к началу лета эксплуатирующие службы восстановят дорожную разметку.
Также специалисты очищают водоотводы, скашивают траву и мелколесье на обочинах, вырубают кустарники и кронируют деревья для улучшения обзора на дороге.
Содержание всей сети подведомственных ФКУ Упрдор "Тамань" дорог обеспечивают четыре эксплуатирующие организации. В весенне-летних работах задействованы порядка 150 человек и около 100 единиц специализированной дорожной техники.
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