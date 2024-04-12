https://crimea.ria.ru/20240412/kak-dorogi-v-krymu-gotovyat-k-letnemu-sezonu-1136509618.html

Как дороги в Крыму готовят к летнему сезону

Как дороги в Крыму готовят к летнему сезону - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Как дороги в Крыму готовят к летнему сезону

На более чем 880 километрах федеральных автодорог в Крыму, Краснодарском крае, Донецкой Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях проводятся работы РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T19:45

2024-04-12T19:45

2024-04-12T19:45

ситуация на дорогах крыма

крым

краснодарский край

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. На более чем 880 километрах федеральных автодорог в Крыму, Краснодарском крае, Донецкой Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях проводятся работы по весеннему содержанию и обеспечению безопасности движения. Об этом сообщает пресс-служба федерального казенного учреждения "Упрдор "Тамань".Кроме того, дорожники устраняют дефекты покрытия проезжей части, образовавшиеся из-за резких перепадов температур и высокой интенсивности движения. Специалисты заливают появившиеся трещины и производят ямочный ремонт. Кроме того, к началу лета эксплуатирующие службы восстановят дорожную разметку.Также специалисты очищают водоотводы, скашивают траву и мелколесье на обочинах, вырубают кустарники и кронируют деревья для улучшения обзора на дороге.Содержание всей сети подведомственных ФКУ Упрдор "Тамань" дорог обеспечивают четыре эксплуатирующие организации. В весенне-летних работах задействованы порядка 150 человек и около 100 единиц специализированной дорожной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:120 дорог и три моста отремонтируют в Севастополе за годКакие мосты в Симферопольском районе Крыма отремонтируют в первую очередьВ Крыму восстановят более 40 километров дорог к СНТ в этом году

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краснодарский край

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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