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Как дороги в Крыму готовят к летнему сезону - РИА Новости Крым, 12.04.2024
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https://crimea.ria.ru/20240412/kak-dorogi-v-krymu-gotovyat-k-letnemu-sezonu-1136509618.html
Как дороги в Крыму готовят к летнему сезону
Как дороги в Крыму готовят к летнему сезону - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Как дороги в Крыму готовят к летнему сезону
На более чем 880 километрах федеральных автодорог в Крыму, Краснодарском крае, Донецкой Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях проводятся работы РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T19:45
2024-04-12T19:45
ситуация на дорогах крыма
крым
краснодарский край
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
дороги крыма
дороги в новых регионах россии
упрдор "тамань"
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. На более чем 880 километрах федеральных автодорог в Крыму, Краснодарском крае, Донецкой Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях проводятся работы по весеннему содержанию и обеспечению безопасности движения. Об этом сообщает пресс-служба федерального казенного учреждения "Упрдор "Тамань".Кроме того, дорожники устраняют дефекты покрытия проезжей части, образовавшиеся из-за резких перепадов температур и высокой интенсивности движения. Специалисты заливают появившиеся трещины и производят ямочный ремонт. Кроме того, к началу лета эксплуатирующие службы восстановят дорожную разметку.Также специалисты очищают водоотводы, скашивают траву и мелколесье на обочинах, вырубают кустарники и кронируют деревья для улучшения обзора на дороге.Содержание всей сети подведомственных ФКУ Упрдор "Тамань" дорог обеспечивают четыре эксплуатирующие организации. В весенне-летних работах задействованы порядка 150 человек и около 100 единиц специализированной дорожной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:120 дорог и три моста отремонтируют в Севастополе за годКакие мосты в Симферопольском районе Крыма отремонтируют в первую очередьВ Крыму восстановят более 40 километров дорог к СНТ в этом году
крым
краснодарский край
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
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РИА Новости Крым
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Как дороги в Крыму готовят к летнему сезону

Федеральные дороги в Крыму и новых регионах перевели на весенне-летний режим эксплуатации

19:45 12.04.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. На более чем 880 километрах федеральных автодорог в Крыму, Краснодарском крае, Донецкой Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях проводятся работы по весеннему содержанию и обеспечению безопасности движения. Об этом сообщает пресс-служба федерального казенного учреждения "Упрдор "Тамань".
"Для поддержания порядка на проезжей части и в полосах отвода специалисты очищают дорожное покрытие и тротуарный камень от пыли, грязи и мусора, убирают посторонние предметы, ремонтируют и красят автопавильоны, моют дорожные знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики, поврежденные элементы обустройства исправляют или меняют на новые", - говорится в сообщении.
Кроме того, дорожники устраняют дефекты покрытия проезжей части, образовавшиеся из-за резких перепадов температур и высокой интенсивности движения. Специалисты заливают появившиеся трещины и производят ямочный ремонт. Кроме того, к началу лета эксплуатирующие службы восстановят дорожную разметку.
Также специалисты очищают водоотводы, скашивают траву и мелколесье на обочинах, вырубают кустарники и кронируют деревья для улучшения обзора на дороге.
Содержание всей сети подведомственных ФКУ Упрдор "Тамань" дорог обеспечивают четыре эксплуатирующие организации. В весенне-летних работах задействованы порядка 150 человек и около 100 единиц специализированной дорожной техники.
© Пресс-служба УПРДОР ТаманьФедеральные дороги в Крыму готовят к летнему сезону
Федеральные дороги в Крыму готовят к летнему сезону
1 из 4
Федеральные дороги в Крыму готовят к летнему сезону
© Пресс-служба УПРДОР Тамань
© Пресс-служба УПРДОР ТаманьФедеральные дороги в Крыму готовят к летнему сезону
Федеральные дороги в Крыму готовят к летнему сезону
2 из 4
Федеральные дороги в Крыму готовят к летнему сезону
© Пресс-служба УПРДОР Тамань
© Пресс-служба УПРДОР ТаманьФедеральные дороги в Крыму готовят к летнему сезону
Федеральные дороги в Крыму готовят к летнему сезону
3 из 4
Федеральные дороги в Крыму готовят к летнему сезону
© Пресс-служба УПРДОР Тамань
© Пресс-служба УПРДОР ТаманьФедеральные дороги в Крыму готовят к летнему сезону
Федеральные дороги в Крыму готовят к летнему сезону
4 из 4
Федеральные дороги в Крыму готовят к летнему сезону
© Пресс-служба УПРДОР Тамань
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