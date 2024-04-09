https://crimea.ria.ru/20240409/kakie-mosty-v-simferopolskom-rayone-kryma-otremontiruyut-v-pervuyu-ochered-1136391468.html
Какие мосты в Симферопольском районе Крыма отремонтируют в первую очередь
Какие мосты в Симферопольском районе Крыма отремонтируют в первую очередь - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Какие мосты в Симферопольском районе Крыма отремонтируют в первую очередь
В Симферопольском районе Крыма уже проведена инвентаризация 34-х мостовых переходов, к началу следующей недели эта цифра вырастет примерно на 30 процентов. Об... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T11:41
2024-04-09T11:41
2024-04-09T11:41
радио "спутник в крыму"
крым
симферопольский район
денис кратюк
мост
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма уже проведена инвентаризация 34-х мостовых переходов, к началу следующей недели эта цифра вырастет примерно на 30 процентов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель районной администрации Денис Кратюк.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести ревизию всех мостов в Симферопольском районе.Сейчас под Симферополем идет глобальная инвентаризация всех мостовых переходов и трубопереходов. Все объекты условно разделаны на три категории: мосты, которые являются частью дорожной сети, переходы, возведенные хозяйственным способом в советские годы и пешеходные мосты, которые нужно сделать безопасными и привести в нормативное состояние, перечислил Кратюк.По его словам, пока ни один из обследуемых мостов не соответствует норме с точки зрения безопасности и внешнего вида.Также Кратюк отметил, что весенние паводки могут оказаться проблемой для большинства мостов в районе. Дело в том, что эти сооружения невысокие, и в процессе паводка, когда реки несут не только ил, но и остатки деревьев, под мостом может образоваться импровизированная дамба, что приведет к подтоплениям. Так, он напомнил, что после паводков в прошлом году в районе пришлось демонтировать четыре моста.По его словам, в процессе инвентаризации мостов возник вопрос о необходимости очистить минимум стометровую зону до мостового сооружения и вдоль всего русла, если река протекает в пределах населенного пункта, чтобы не возникало "опасных моментов".После инвентаризации на страничках в своих соцсетях Денис Кратюк пообещал провести прямой эфир, в ходе которого он озвучит список мостовых сооружений и переходов, на которых будет вестись работа, "чтобы ни один проблемный мост не был упущен", а жители района могли обратиться на горячую линию или указать на упущения местных властей в ходе прямого эфира в соцсетях.Ранее Служба автомобильных дорог Крыма сообщала, что в 2024 году в регионе будет отремонтировано 25 мостов и путепроводов общей протяженностью 1092,76 погонных метров. В нормативное состояние приведут также более 200 км дорог.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ремонтируют важный автомобильный мостВ Крыму восстановят более 40 километров дорог к СНТ в этом годуБезопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту
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крым, симферопольский район, денис кратюк, мост, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, общество, новости крыма
Какие мосты в Симферопольском районе Крыма отремонтируют в первую очередь
Ревизия мостов в Симферопольском районе Крыма: обследованы 34 перехода
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым.
В Симферопольском районе Крыма уже проведена инвентаризация 34-х мостовых переходов, к началу следующей недели эта цифра вырастет примерно на 30 процентов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал руководитель районной администрации Денис Кратюк.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести ревизию
всех мостов в Симферопольском районе.
Сейчас под Симферополем идет глобальная инвентаризация всех мостовых переходов и трубопереходов. Все объекты условно разделаны на три категории: мосты, которые являются частью дорожной сети, переходы, возведенные хозяйственным способом в советские годы и пешеходные мосты, которые нужно сделать безопасными и привести в нормативное состояние, перечислил Кратюк.
"На данный момент проинвентаризировано 34 мостовых перехода. Это не финальная цифра, до 15 апреля показатель вырастет минимум на 30 процентов. Первое приоритетное направление – это мосты по которым движется трафик. Такие есть в Добровском, Гвардейском, Укромновском и Мирновском поселениях. Они рассекают поселение пополам и являются жизненно важными артериями. Таких важных мостов будет порядка 15 процентов", - обозначил Кратюк.
По его словам, пока ни один из обследуемых мостов не соответствует норме с точки зрения безопасности и внешнего вида.
Также Кратюк отметил, что весенние паводки могут оказаться проблемой для большинства мостов в районе. Дело в том, что эти сооружения невысокие, и в процессе паводка, когда реки несут не только ил, но и остатки деревьев, под мостом может образоваться импровизированная дамба, что приведет к подтоплениям. Так, он напомнил, что после паводков в прошлом году в районе пришлось демонтировать четыре моста.
"Только после инвентаризации мы поймем масштабы финансирования этого проекта. А бесхозные мосты, чтобы начать с ними работать, нужно узаконить. Конечно же, некоторые мосты, которые требуют срочного ремонта, будут отремонтированы вне программы, сразу", - уточнил собеседник.
По его словам, в процессе инвентаризации мостов возник вопрос о необходимости очистить минимум стометровую зону до мостового сооружения и вдоль всего русла, если река протекает в пределах населенного пункта, чтобы не возникало "опасных моментов".
После инвентаризации на страничках в своих соцсетях Денис Кратюк пообещал провести прямой эфир, в ходе которого он озвучит список мостовых сооружений и переходов, на которых будет вестись работа, "чтобы ни один проблемный мост не был упущен", а жители района могли обратиться на горячую линию или указать на упущения местных властей в ходе прямого эфира в соцсетях.
Ранее Служба автомобильных дорог Крыма сообщала, что в 2024 году в регионе будет отремонтировано
25 мостов и путепроводов общей протяженностью 1092,76 погонных метров. В нормативное состояние приведут также более 200 км дорог.
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