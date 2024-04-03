https://crimea.ria.ru/20240403/remont-uchastka-dorogi-belogorsk--mezhgore-v-krymu-chto-uzhe-sdelano-1136250803.html

Ремонт участка дороги Белогорск – Межгорье в Крыму: что уже сделано

Ремонт участка дороги Белогорск – Межгорье в Крыму: что уже сделано - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Ремонт участка дороги Белогорск – Межгорье в Крыму: что уже сделано

В Крыму продолжается ремонт участка дороги Белогорск – Межгорье протяженностью 13 километров. Что уже сделано, сообщает "Служба автомобильных дорог РК". РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T11:49

2024-04-03T11:49

2024-04-03T12:48

ремонт и строительство дорог в крыму

нацпроекты в крыму

нацпроект "безопасные качественные дороги"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается ремонт участка дороги Белогорск – Межгорье протяженностью 13 километров. Что уже сделано, сообщает "Служба автомобильных дорог РК"."В настоящий момент на участке полностью завершены работы по фрезерованию и установке бордюрного камня. Дорожники продолжают работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона и основания под тротуары", – говорится в сообщении.По информации учреждения, ремонт осуществляется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", который реализуется в 84 регионах страны и призван модернизировать транспортную инфраструктуру в России.Также в учреждении видят особую важность нацпроекта в том, что ремонт дорожных объектов осуществляется в отдаленных населенных пунктах. Это положительно влияет на качество жизни граждан, так как обеспечивается комфортный безопасный проезд по дорогам, модернизируется дорожная инфраструктура, и создаются новые рабочие места.В прошлом году в Республике Крым по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано более 260 км дорог.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроектуВ Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроектаДве дороги в Крыму передадут в федеральную собственность

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2024

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ремонт и строительство дорог в крыму, нацпроект "безопасные качественные дороги", новости крыма, крым, благоустройство, служба автомобильных дорог республики крым, белогорск