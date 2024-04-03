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Ремонт участка дороги Белогорск – Межгорье в Крыму: что уже сделано
Ремонт участка дороги Белогорск – Межгорье в Крыму: что уже сделано - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Ремонт участка дороги Белогорск – Межгорье в Крыму: что уже сделано
В Крыму продолжается ремонт участка дороги Белогорск – Межгорье протяженностью 13 километров. Что уже сделано, сообщает "Служба автомобильных дорог РК". РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T11:49
2024-04-03T11:49
2024-04-03T12:48
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается ремонт участка дороги Белогорск – Межгорье протяженностью 13 километров. Что уже сделано, сообщает "Служба автомобильных дорог РК"."В настоящий момент на участке полностью завершены работы по фрезерованию и установке бордюрного камня. Дорожники продолжают работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона и основания под тротуары", – говорится в сообщении.По информации учреждения, ремонт осуществляется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", который реализуется в 84 регионах страны и призван модернизировать транспортную инфраструктуру в России.Также в учреждении видят особую важность нацпроекта в том, что ремонт дорожных объектов осуществляется в отдаленных населенных пунктах. Это положительно влияет на качество жизни граждан, так как обеспечивается комфортный безопасный проезд по дорогам, модернизируется дорожная инфраструктура, и создаются новые рабочие места.В прошлом году в Республике Крым по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано более 260 км дорог.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроектуВ Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроектаДве дороги в Крыму передадут в федеральную собственность
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ремонт и строительство дорог в крыму, нацпроект "безопасные качественные дороги", новости крыма, крым, благоустройство, служба автомобильных дорог республики крым, белогорск
Ремонт участка дороги Белогорск – Межгорье в Крыму: что уже сделано
Более 200 километров дорог и 25 мостов отремонтируют в Крыму в 2024 году
11:49 03.04.2024 (обновлено: 12:48 03.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается ремонт участка дороги Белогорск – Межгорье протяженностью 13 километров. Что уже сделано, сообщает "Служба автомобильных дорог РК".
"В настоящий момент на участке полностью завершены работы по фрезерованию и установке бордюрного камня. Дорожники продолжают работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона и основания под тротуары", – говорится в сообщении.
По информации учреждения, ремонт осуществляется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", который реализуется в 84 регионах страны и призван модернизировать транспортную инфраструктуру в России.
"В 2024 году в Республике Крым будет приведено в нормативное состояние более 200 км дорог – работы пройдут на 25 дорожных объектах. Также будет отремонтировано 25 мостов и путепроводов общей протяженностью 1092,76 погонных метров", – уточняют в "Службе автомобильных дорог РК".
Также в учреждении видят особую важность нацпроекта в том, что ремонт дорожных объектов осуществляется в отдаленных населенных пунктах. Это положительно влияет на качество жизни граждан, так как обеспечивается комфортный безопасный проезд по дорогам, модернизируется дорожная инфраструктура, и создаются новые рабочие места.
В прошлом году в Республике Крым по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано более 260 км дорог.
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