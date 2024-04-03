https://crimea.ria.ru/20240403/v-krymu-provedut-reviziyu-mostov-1136263955.html

В Крыму проведут ревизию мостов

В Крыму проведут ревизию мостов - РИА Новости Крым, 03.04.2024

В Крыму проведут ревизию мостов

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести ревизию всех мостов в Симферопольском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T17:43

2024-04-03T17:43

2024-04-03T17:45

ситуация на дорогах крыма

крым

сергей аксенов

симферопольский район

логистика

ремонт дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести ревизию всех мостов в Симферопольском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Кроме того, глава республики обратил внимание на необходимость в кратчайшие сроки привести все задействованные при строительстве объектов инфраструктуры дороги в нормативное состояние.Ранее Служба автомобильных дорог Крыма сообщала, что в 2024 году в регионе будет отремонтировано 25 мостов и путепроводов общей протяженностью 1092,76 погонных метров. В нормативное состояние приведут также более 200 км дорог.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ремонтируют важный автомобильный мостБезопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроектуВ Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроекта

крым

симферопольский район

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2024

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