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В Крыму проведут ревизию мостов - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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В Крыму проведут ревизию мостов
В Крыму проведут ревизию мостов - РИА Новости Крым, 03.04.2024
В Крыму проведут ревизию мостов
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести ревизию всех мостов в Симферопольском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T17:43
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ситуация на дорогах крыма
крым
сергей аксенов
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести ревизию всех мостов в Симферопольском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Кроме того, глава республики обратил внимание на необходимость в кратчайшие сроки привести все задействованные при строительстве объектов инфраструктуры дороги в нормативное состояние.Ранее Служба автомобильных дорог Крыма сообщала, что в 2024 году в регионе будет отремонтировано 25 мостов и путепроводов общей протяженностью 1092,76 погонных метров. В нормативное состояние приведут также более 200 км дорог.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ремонтируют важный автомобильный мостБезопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроектуВ Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроекта
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крым, сергей аксенов, симферопольский район, логистика, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, общество, новости крыма
В Крыму проведут ревизию мостов

В Симферопольском районе Крыма проведут ревизию мостов – поручение Аксенова

17:43 03.04.2024 (обновлено: 17:45 03.04.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Симферопольском районе Крыма проведут ревизию мостов – власти
В Симферопольском районе Крыма проведут ревизию мостов – власти
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести ревизию всех мостов в Симферопольском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Необходимо восстановить пешеходный мост через Салгир в Пионерском и проработать возможность строительства здесь автомобильного моста. Проблема актуальна и для других поселений, поэтому поручил провести ревизию всех мостовых сооружений в Симферопольском районе", - подчеркнул он.
Кроме того, глава республики обратил внимание на необходимость в кратчайшие сроки привести все задействованные при строительстве объектов инфраструктуры дороги в нормативное состояние.
"Важно особое внимание уделить уборке и поддержанию порядка в 10-метровой зоне, прилегающей к трассам, связывающим Симферополь с Ялтой, Евпаторией, Николаевкой. По ним передвигается основная часть туристов и гостей республики, это наше лицо", - заявил Сергей Аксенов.
Ранее Служба автомобильных дорог Крыма сообщала, что в 2024 году в регионе будет отремонтировано 25 мостов и путепроводов общей протяженностью 1092,76 погонных метров. В нормативное состояние приведут также более 200 км дорог.
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