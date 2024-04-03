В Крыму проведут ревизию мостов
В Симферопольском районе Крыма проведут ревизию мостов – поручение Аксенова
17:43 03.04.2024 (обновлено: 17:45 03.04.2024)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Симферопольском районе Крыма проведут ревизию мостов – власти
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести ревизию всех мостов в Симферопольском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Необходимо восстановить пешеходный мост через Салгир в Пионерском и проработать возможность строительства здесь автомобильного моста. Проблема актуальна и для других поселений, поэтому поручил провести ревизию всех мостовых сооружений в Симферопольском районе", - подчеркнул он.
Кроме того, глава республики обратил внимание на необходимость в кратчайшие сроки привести все задействованные при строительстве объектов инфраструктуры дороги в нормативное состояние.
"Важно особое внимание уделить уборке и поддержанию порядка в 10-метровой зоне, прилегающей к трассам, связывающим Симферополь с Ялтой, Евпаторией, Николаевкой. По ним передвигается основная часть туристов и гостей республики, это наше лицо", - заявил Сергей Аксенов.
Ранее Служба автомобильных дорог Крыма сообщала, что в 2024 году в регионе будет отремонтировано 25 мостов и путепроводов общей протяженностью 1092,76 погонных метров. В нормативное состояние приведут также более 200 км дорог.
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