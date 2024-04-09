https://crimea.ria.ru/20240409/120-dorog-i-tri-mosta-otremontiruyut-v-sevastopole-za-god-1136407927.html
120 дорог и три моста отремонтируют в Севастополе за год
120 дорог и три моста отремонтируют в Севастополе за год - РИА Новости Крым, 09.04.2024
120 дорог и три моста отремонтируют в Севастополе за год
В Севастополе с начала года отремонтировали 35 дорог общей протяженностью 19 километров по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", эта работа продолжается, РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T18:38
2024-04-09T18:38
2024-04-09T18:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года отремонтировали 35 дорог общей протяженностью 19 километров по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", эта работа продолжается, сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Еще на 23 объектах, по его словам, работы также завершены, их готовят к вводу в эксплуатацию. В высокой степени готовности 9 дорог, в том числе по улицам Подгорная, Ореховая, Ударная, Мудрика, участок дороги между Качей и Андреевкой, подъезд к Орловке, проезд Коробкова, участок между проездом Коробкова и Маршала Бирюзова, а также Косогорный переулок.Также в Севастополе реконструируют участок автодороги по Античному проспекту на сумму 745 миллионов рублей, сообщал накануне Развожаев. Проект реализуют за средства федерального инфраструктурного кредита. Читайте также на РИА Новости Крым:Какие мосты в Симферопольском районе Крыма отремонтируют в первую очередьВ Крыму восстановят более 40 километров дорог к СНТ в этом годуВажный участок дороги Симферополь – Мирный достроен почти на 90%
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михаил развожаев, севастополь, новости, новости крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, благоустройство, городская среда, крым
120 дорог и три моста отремонтируют в Севастополе за год
В Севастополе за год отремонтируют 120 дорог и три моста – Развожаев
18:38 09.04.2024 (обновлено: 18:40 09.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года отремонтировали 35 дорог общей протяженностью 19 километров по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", эта работа продолжается, сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе с начала года отремонтировали уже 35 дорог. Сейчас вводятся в эксплуатацию 12 дорог по улицам Волжская, Цыганкова, Удотова, Петровского, Космонавта Волкова, Рейдовая, Дагджи, Ак-яр, Мераба, во Фрегатном проезде, в проездах от улицы Глазкова до улицы Соколова и от улицы Ангарской до улицы Яблочкова", – перечислил губернатор в своем Telegram-канале.
Еще на 23 объектах, по его словам, работы также завершены, их готовят к вводу в эксплуатацию. В высокой степени готовности 9 дорог, в том числе по улицам Подгорная, Ореховая, Ударная, Мудрика, участок дороги между Качей и Андреевкой, подъезд к Орловке, проезд Коробкова, участок между проездом Коробкова и Маршала Бирюзова, а также Косогорный переулок.
"Всего в этом году мы планируем отремонтировать в Севастополе более 120 дорог общей протяженностью свыше 55 километров, а также три моста. Во время дорожных работ специалисты срезают старый асфальт, ликвидируют просадки, кладут новое покрытие, укрепляют обочины, где необходимо – меняют бортовой камень", – написал губернатор.
Также в Севастополе реконструируют
участок автодороги по Античному проспекту на сумму 745 миллионов рублей, сообщал накануне Развожаев. Проект реализуют за средства федерального инфраструктурного кредита.
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