https://crimea.ria.ru/20240409/120-dorog-i-tri-mosta-otremontiruyut-v-sevastopole-za-god-1136407927.html

120 дорог и три моста отремонтируют в Севастополе за год

120 дорог и три моста отремонтируют в Севастополе за год - РИА Новости Крым, 09.04.2024

120 дорог и три моста отремонтируют в Севастополе за год

В Севастополе с начала года отремонтировали 35 дорог общей протяженностью 19 километров по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", эта работа продолжается, РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T18:38

2024-04-09T18:38

2024-04-09T18:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года отремонтировали 35 дорог общей протяженностью 19 километров по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", эта работа продолжается, сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Еще на 23 объектах, по его словам, работы также завершены, их готовят к вводу в эксплуатацию. В высокой степени готовности 9 дорог, в том числе по улицам Подгорная, Ореховая, Ударная, Мудрика, участок дороги между Качей и Андреевкой, подъезд к Орловке, проезд Коробкова, участок между проездом Коробкова и Маршала Бирюзова, а также Косогорный переулок.Также в Севастополе реконструируют участок автодороги по Античному проспекту на сумму 745 миллионов рублей, сообщал накануне Развожаев. Проект реализуют за средства федерального инфраструктурного кредита. Читайте также на РИА Новости Крым:Какие мосты в Симферопольском районе Крыма отремонтируют в первую очередьВ Крыму восстановят более 40 километров дорог к СНТ в этом годуВажный участок дороги Симферополь – Мирный достроен почти на 90%

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