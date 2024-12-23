https://crimea.ria.ru/20241223/pervaya-krasavitsa-sovetskogo-kino-k-90-letiyu-aktrisy-natali-fateevoy-1142843762.html

Первая красавица советского кино: к 90-летию актрисы Натальи Фатеевой

Первая красавица советского кино: к 90-летию актрисы Натальи Фатеевой - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Первая красавица советского кино: к 90-летию актрисы Натальи Фатеевой

Звезда фильмов "Три плюс два" и "Место встречи изменить нельзя", одна и первых красавиц советского кино, Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева отмечает... РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T08:15

2024-12-23T08:15

2024-12-23T08:15

наталья фатеева

россия

ссср

культура

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общество

биография

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Звезда фильмов "Три плюс два" и "Место встречи изменить нельзя", одна и первых красавиц советского кино, Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева отмечает 90-летний юбилей. Биография и фильмография любимой актрисы - в материале РИА Новости Крым.Родилась Наталья Фатеева в 1934 году в Харькове. Училась в Харьковском театральном институте и позже закончила ВГИК.Работала в Театре-студии киноактера. Играла в театре имени М.Н. Ермоловой и Государственном театра киноактера. Она воплотила на сцене образы Патриции в "Трех товарищах" Эриха Марии Ремарка и Даши в "Двух упрямцах" Назыма Хикмета.В 1956 году Наталья Фатеева начала сниматься в кино, сыграв Таню Оленину в фильме "Есть такой парень". В ее фильмографии в этот период также фильмы "Капитан "Старой черепахи", "Дело "пестрых", "Случай на шахте восемь", "Наш общий друг", "Битва в пути".Одна из самых успешных ролей Натальи Фатеевой - образ артистки цирка, укротительницы тигров Зои в фильме Генриха Оганесяна "Три плюс два". Актриса считалась одной из первых красавиц советского кинематографа. На съемках фильма ею увлекся актер Андрей Миронов.После Фатееву приглашали в комедийные и музыкальные ленты: "Песни моря", "Джентльмены удачи", "Табачный капитан", "Летние сны", "Человек с бульвара Капуцинов" и другие.В фильме Фрунзе Довлатяна "Здравствуй, это я" она сыграла Люсю, погибшую на войне девушку ученого-физика Артема, образ которого воплотил на экране Армен Джигарханян. Эту роль часто называют визитной карточкой актрисы.Снималась Наталья Фатеева и в картинах "День ангела", "Розыгрыш" сериалах "Место встречи изменить нельзя", "Тайны дворцовых переворотов", кинолентах "Королев", "Москва, я люблю тебя!".За роль в драме "Летящие по ветру листья" получила премию "Ника" в номинации "Лучшая женская роль второго плана". В 1980 году Наталья Фатеева удостоена звания Народная артистка РСФСР, в 2000 году ее наградили орденом Почета.В 2005 году актрисе вручили награду общественного признания — медаль Святого Александра Невского "За труды ради Отечества".Наталья Фатеева была несколько раз замужем, родила двоих детей: сына в браке с режиссером Владимиром Басовым и дочь в браке с космонавтом Борисом Егоровым.

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наталья фатеева, россия, ссср, культура, искусство , кино, общество, биография